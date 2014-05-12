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    12 мая 2014

    Прайс-лист Intel пополнился 11 процессорами Haswell Refresh: Самый дорогой новый процессор Intel Haswell Refresh стоит $774

    20:1918

    Смартфон Samsung Galaxy S5 Active идентичен по своим техническим характеристикам модели Galaxy S5: Смартфон Samsung Galaxy S5 Active основан на платформе Snapdragon 801

    19:3530

    iPhone поможет диагностировать рак на ранних стадиях:

    19:211

    Panasonic обновила планшет Toughpad FZ-G1, оснастив его CPU Intel Core i5-4310U : Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 получил новый процессор Intel Core i5-4310U

    18:5611

    Sennheiser поможет в разработке модульных смартфонов: Sennheiser заключила партнёрство с Phoneblocks

    17:5411

    Платформы Nvidia Tegra принесли компании на 35% больше дохода, нежели в прошлом году: Nvidia опубликовала полный отчёт за первый квартал 2015 финансового года

    17:247

    Одноплатный компьютер Axiomtek PICO121 типоразмера Pico-ITX построен на однокристальной системе AMD GX-210JA: Оснащение Axiomtek PICO121 включает порты Gigabit Ethernet и SATA 6 Гбит/с

    17:208

    По итогам прошедшего квартала Samsung стала крупнейшим поставщиком панелей для планшетов Apple iPad: Samsung за прошлый квартал поставила Apple 5,2 млн панелей для больших планшетов iPad

    16:3247

    Появились первые результаты тестирования видеокарты GeForce GTX Titan Z: 3D-карта GeForce GTX Titan Z не смогла вырвать победу у Radeon R9 295X2

    16:0913

    В будущем году водонепроницаемость перестанет быть привилегией дорогих смартфонов: Производители нащупали новую «фишку» в продвижении смартфонов массового сегмента

    15:309

    Тайваньские производители смартфонов все больше закупают детали и компоненты в Китае, чтобы снизить расходы: Переключение на поставщиков из Китая позволило снизить цены на 10-30%

    14:375

    EK Water Blocks скоро выпустит водоблок, с которым 3D-карта AMD Radeon R9 295X2 будет занимать один слот расширения: Водоблок для 3D-карты AMD Radeon R9 295X2 относится к категории водоблоков с полным покрытием

    13:463

    Планшет Samsung с дисплеем диагональю 13,3 дюйма скрывается за кодовым именем Warhol: Планшет Samsung с дисплеем диагональю 13,3 дюйма сможет похвастаться разрешением 2560 х 1600 точек

    13:2815

    Опубликован видеоролик про умные часы LG G Watch: Умные часы LG G Watch будут совместимы со смартфонами производства не только LG, но и других компаний

    13:164

    Toshiba TC358870XBG — первый преобразователь из HDMI в MIPI Dual-DSI с поддержкой видео 4K и преобразованием формата: Микросхема Toshiba TC358870XBG предназначена для дисплеев высокого разрешения, включая устройства, надеваемые на голову

    12:305

    FontViewOK v.4.00 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    10:55

    Lansweeper v.5.1.0.54 - бесплатная программа для сбора информации с ПК и устройств по сети: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    10:20

    Intel представила девять новых процессоров Atom поколения Bay Trail: Intel пополнила свой ассортимент на девять новых SoC Bay Trail

    10:0018

    TSR Watermark Image v.3.2 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    09:45

    True Burner v.2.2 - бесплатная программа для записи данных на CD/DVD/BD-диски: Бесплатная программа для записи данных на CD/DVD/BD-диски

    09:10

    Увеличение времени освоения новых заказов на 28-нанометровую продукцию заставляет заказчиков искать альтернативы TSMC : TSMC увеличила время освоения новых заказов с 10 до 16 недель

    09:004

    Aero Glass v.1.2.5 возвращает "стеклянный" эффект окнам в Windows 8: Настройщик ОС, дорабатывающий окошки в Windows 8

    08:357

    Во второй половине года Amazon представит новый планшет на основе платформы MediaTek MT8135: Новый планшет Amazon будет основан на SoC MediaTek MT8135

    08:302

    AMD приписывают намерение выпустить 3D-карту Radeon R9 295X этим летом и перейти на 20-нанометровые GPU в будущем году: Во втором полугодии 2014 года появится первый GPU AMD, работающий с памятью HBM

    08:0012

    Intel Processor Identification Utility v.4.90 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    08:00

    Представлен набор системной логики Intel Z97: Ключевым новшеством, реализованным в Intel Z97, является поддержка SSD типоразмера M.2

    07:009

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