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    3 мая 2014

    Камера Sony α77 II оснащена системой автоматической фокусировки с 79 точками: Продажи Sony α77 II начнутся в июне

    23:1515

    Однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 801 стала основой смартфона Xiaomi Mi3S: Объем оперативной памяти Xiaomi Mi3S равен 3 ГБ

    23:146

    Чехол Lunecase собирает излучаемую iPhone энергию: Энергии, собираемой чехлом Lunecase, достаточно, чтобы показывать уведомления

    22:2019

    Компания PowerColor готовит новую «дьявольскую» видеокарту линейки Devil13: Новый адаптер Deviil13 появится в этом месяце

    21:345

    В продаже замечен не представленный официально планшет Asus T200TA под управлением Windows 8.1: В Asus T200TA используется однокристальная платформа Intel Atom Z3775

    21:053

    Canon первой в мире выпустила 100 миллионов сменных объективов: Сейчас ассортимент сменных объективов Canon насчитывает 89 моделей

    20:509

    Foxconn и HP создают совместное предприятие по выпуску серверов: Новое соглашение о партнерстве между Foxconn и HP вступило в силу 1 мая

    20:323

    На изображении фрагмента смартфона LG G3 виден датчик, назначение которого неизвестно: По предварительным данным, LG G3 будет построен на платформе Qualcomm Snapdragon 801

    20:207

    Pantech Vega Iron 2 запечатлен на фото: В Pantech Vega Iron 2 используется SoC Qualcomm Snapdragon 801, а не Snapdragon 805, как предполагалось ранее

    19:523

    Qualcomm выделяет Gimbal в самостоятельную компанию: Qualcomm продолжит инвестировать в платформу Gimbal

    19:503

    Вышло обновление Bing 5.0.1 для Android: Bing для Android — это не только поисковое приложение, это, скорее, набор приложений от Microsoft, в числе которых Maps.

    18:561

    Рыночная доля ОС Android 4.4 KitKat увеличилась до 8.5%: Очевидно, что это связано с запуском таких устройств как Galaxy S, HTC One и Sony Xperia.

    18:455

    Google выпустила новые мобильные приложения для работы с онлайновыми документами: Ранее для работы с онлайновым контентом нужно было использовать приложение Google Drive

    18:393

    Micromax выпустит смартфон на платформе Nvidia Tegra 4i: Как будет называться новинка — неизвестно

    15:353

    Устройства семейства Google Nexus уйдут в прошлое: На смену Google Nexus придет линейка Android Silver

    14:4514

    Samsung готовит смартфон SM-G110B с дисплеем диагональю 3,3 дюйма и ОС Android 4.4: Смартфон Samsung SM-G110B будет представлять собой сверхбюджетное решение

    09:4025

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