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    11 мая 2014

    В Сети появилась возможная дата старта продаж смартфона Motorola Moto E : Онлайновый магазин Flipkart начал рекламную кампанию в социальных сетях, посвящённую новому устройству Motorola

    20:085

    Xiaomi сместила Apple с третьей позиции списка крупнейших производителей смартфонов Китая: Xiaomi занимает на рынке Китая 11% рынка производителей смартфонов

    20:0682

    Появились первые результаты тестирования мобильных APU AMD поколения Kaveri: Мобильные APU AMD Kaveri показывают отличную на фоне конкурентов производительность

    19:4514

    Начались продажи наборов модулей памяти Panram Light Sword DDR3-2400 и DDR3-2800 со светодиодной подсветкой: Набор PUD32800C124G2LSK включает два модуля DDR3-2800 суммарным объемом 8 ГБ, PUD32800C128G2LSK — суммарным объемом 16 ГБ

    17:4810

    Apple пытается стимулировать обмен смартфонов iPhone 4 и 4S на более новые модели: Смартфон Apple iPhone 5c может достаться бывшему владельцу iPhone 4 или iPhone 4S бесплатно

    17:3052

    Представлена системная плата Biostar Hi-Fi Z97WE : Важной особенностью платы Biostar Hi-Fi Z97WE является наличие двух портов Gigabit Ethernet

    17:103

    Компания New Vision продемонстрировала пятидюймовый гибкий дисплей AMOLED на пластиковой основе : Дисплей AMOLED, созданный специалистами New Vision, имеет толщину 0,1 мм и весит менее 5 г

    16:5712

    В названиях смартфонов THL 5000 и THL 4400 зашифрована емкость их аккумуляторов: 5-дюймовые дисплеи смартфонов THL 5000 и THL 4400 защищены прочным стеклом Gorilla Glass 3

    14:4612

    Смартфон Apple iPhone 6 может быть анонсирован в августе: Вероятнее всего, Apple iPhone 6 будет поставляться со следующей версией операционной системы iOS

    11:4169

    Корпус для ПК Lian Li PC-Q01 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX: Корпус Lian Li PC-Q01 должен появиться в продаже в середине месяца по цене 49 евро

    08:004

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