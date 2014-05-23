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    23 мая 2014

    Компания Intel прибегла к новым стимулам, стараясь побудить производителей планшетов использовать ее платформу : Суть стимулов в дополнительных скидках на процессоры и маркетинговых субсидиях

    21:5527

    Видео дня: смартфон Samsung Galaxy S5 Active в усиленном исполнении: С точки зрения спецификаций смартфон в усиленном исполнении похож на Galaxy S5

    20:3217

    Qualcomm планирует выпустить однокристальную платформу для носимой электроники в этом году : Спецификации однокристальной системы Qualcomm для умных часов пока держатся в секрете

    20:033

    Конкурс на лучшую фотографию в Instagram завершен!: Работа победителя набрала наибольшее количество лайков

    19:4616

    MediaTek едва ли выпустит платформу для смартфонов с Windows Phone в этом году: MediaTek отдает приоритет решениям с поддержкой 4G

    19:0610

    Системная плата Gigabyte GA-9SISL на однокристальной системе Intel Atom C2750 предназначена для микросерверов: Представлена системная плата Gigabyte GA-9SISL типоразмера mini-ITX

    15:0826

    Внешние HDD Buffalo HD-PGDU3 оснащены 1 ГБ памяти DDR3: На японском рынке внешние HDD Buffalo HD-PGD1.0U3B и HD-PGD500U3B объемом 1 ТБ и 500 ГБ появятся в конце июля

    14:5010

    Crucial готовит к выпуску твердотельный накопитель, в котором используется 16-нанометровая флэш-память типа MLC NAND: Накопитель Crucial MX100 оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    14:343

    В ассортименте Spigen появились чехлы для смартфона LG G3: Анонс смартфона LG G3 ожидается 27 мая

    14:23

    Начались поставки хранилищ FirmTek ThunderTekPX2+2 с интерфейсом Thunderbolt: В состав ThunderTek/PX2+2 входит ThunderTek/PX — шасси расширения Thunderbolt PCIe и адаптер SeriTek/6G2+2

    14:163

    В Китае представлены смартфоны Huawei Honor 3X Pro и Honor 3C 4G: Huawei Honor 3X Pro получил экран более высокого разрешения, а обновленный Honor 3C — новую платформу

    13:554

    Водоблок AlphaCool способен охладить GPU карты Radeon R9 280X до температуры менее 45­°C: AlphaCool готовит водоблок для видеокарты Radeon R9 280X

    13:367

    Основой монитора Iiyama ProLite XB2776QS-2 служит 27-дюймовая панель типа AH-IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей: Монитор Iiyama ProLite XB2776QS-2 оснащен видеовходами DL-DVI, HDMI, DisplayPort и D-Sub

    13:239

    Стали известны характеристики процессоров Intel Core i7-4790K, Core i5-4690K и Pentium G3258: В ближайшее время в продажу поступят процессор Core i7-4790K, Core i5-4690K и Pentium G3258

    13:129

    Основная камера смартфона HTC One (M8) Prime будет выступать над поверхностью корпуса: HTC планирует выпуск смартфона HTC One (M8) Prime

    13:043

    Asus обновит гибридный планшет Asus Transformer Book T100, оснастив его новой платформой Intel Atom Z3775: Планшет Asus Transformer Book T100 появится в двух новых цветовых вариантах

    12:583

    Microsoft располагает партией планшетов Surface mini в размере 15-20 тыс. устройств: Microsoft отложила запуск планшетов Surface mini

    12:436

    Acer Aspire ES1 — бюджетный 15-дюймовый ноутбук на базе процессоров Intel Bay Trail: Предположительная стоимость Acer Aspire ES1 в базовом исполнении в Европе — 250 евро

    12:39

    В Microsoft решили пока не выпускать планшет Surface mini: По мнению руководства Microsoft, мини-планшет не отличается в достаточной степени от продукции конкурентов

    12:334

    Смартфон Nokia X2 обзаведётся более крупным дисплеем и фронтальной камерой: Смартфон Nokia X2 получит экран диагональю 4,3 дюйма

    11:205

    Dell намерена использовать вторсырьё при создании своих устройств: Dell разворачивает программу по использованию вторично переработанных материалов

    11:003

    Новая версия «ультразвуковой» ручки Qualcomm Ultra Sound может поместиться в обычный планшетофон: Qualcomm разрабатывает новые возможности технологии Ultra Sound NotePad

    10:504

    PrivaZer v.2.20 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    10:20

    FotoMix v.9.2 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    09:45

    Ещё до анонса нового флагмана LG представляет его фирменный чехол QuickCircle: LG представила чехол QuickCircle для флагмана G3

    09:301

    IObit Advanced Mobile Care v.4.3.0 - универсальное приложение для повышения безопасности и оптимизации ОС Android: Универсальное приложение для повышения безопасности и оптимизации ОС Android

    09:10

    DVDFab HD Decrypter v.9.1.4.6 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    08:35

    Диски CD-R и CD-RW все еще пользуются спросом — в прошлом году их было продано на 368 млн долларов: Остается добавить, что большая часть дисков CD-R (66% общемирового объема) выпускается на Тайване

    08:3015

    Видеокарта Asus GeForce GTX 780 6GB Strix работает на частоте 941 МГц: Представлена карта Asus GeForce GTX 780 6GB Strix

    08:154

    Запущена бета-версия социальной сервисно-поисковой платформы «Спутник»: «Ростелеком» в рамках Петербургского международного экономического форума объявил о запуске бета-версии сервисно-поисковой платформы «Спутник»

    08:006

    Одной из тенденций рынка может стать увеличение поставок «умных мониторов» с ОС Android: Ожидается, что в этом году будет отгружено 135 млн жидкокристаллических мониторов

    08:0017

    Kingston собирается выпустить SSD SM2280S3 типоразмера M.2 на базе контроллера Phison PS3108 : На плате Kingston SM2280S3 установлена память DDR3, используемая для кэширования

    07:002

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