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    2 мая 2014

    Смартфон HTC One mini нового поколения (HTC One mini 2) вновь позирует на фото: Самая заметная отличительная особенность HTC One mini 2 от старшего брата — ода камера на тыльной панели

    23:137

    Samsung работает над бюджетным смартфоном SM-G357 под управлением Android 4.4: Samsung SM-G357 получит двухъядерный CPU частотой 1,2 ГГц

    19:3514

    Чехол Logitech Case [+] — бумажник, подставка, внешний аккумулятор и автомобильное крепление в одном аксессуаре: Чехол Logitech Case [+] представляет собой четыре аксессуара в одном комплекте

    18:506

    В линейку материнских плат ASRock на чипсете Intel Z97 вошло шесть моделей: Начальный ассортимент системных плат ASRock на чипсете Intel Z97 составили: Z97 Extreme4, Z97 Extreme6, Fatal1ty Z97 Killer, Fatal1ty Z97X Killer, Z97E-ITX/ac и Z97 OC Formula

    15:356

    Смартфон Blu Life Pure XL предлагает дисплей Full HD, SoC Snapdragon 800 и 3 ГБ оперативной памяти за $400: Смартфон Blu Life Pure XL является переименованным Gionee Elife E7

    15:2910

    Новая технология Sony позволит создавать ленточные накопители ёмкостью 185 ТБ: Sony объявила о прорыве в технологии записи на магнитную ленту

    14:3319

    Семейство SoC Intel Quark пополнилось моделью X1020: Однокристальная платформа Intel Quark X1020 оценена в $11,45

    14:143

    Рост рынка планшетов прекращается, уверены специалисты IDC: за год он составил всего 3,9%: В первом квартале было отгружено 50,4 млн планшетов и устройств «2-в-1», подсчитали аналитики IDC

    10:29135

    Антибликовые фильтры 3M для экранов ноутбуков и настольных мониторов стоят от $36 до $98: Фильтры 3M выполнены в виде пленок, которые легко устанавливаются и удаляются

    09:4119

    SanDisk Optimus MAX — первый SSD объемом 4 ТБ с интерфейсом SAS : В SSD SanDisk Optimus MAX используется флэш-память MLC NAND

    08:4117

    Встраиваемая система с пассивным охлаждением VIA AMOS-3003 предназначена для интернета вещей: VIA AMOS-3003 имеет два порта Gigabit Ethernet, поддерживает Wi-Fi и 3G

    08:222

    Synology DiskStation DS414j — бюджетный NAS с четырьмя отсеками для накопителей: В оснащение DS414j входит по одному порту USB 2.0 и USB 3.0

    07:564

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