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    25 мая 2014

    Smart Modular Technologies выпускает модули памяти DDR3 Ultra Low Profile (ULP) Planar Mini-UDIMM объемом 8 ГБ: Новая конструкция модулей памяти позволила снизить их стоимость за зачет удвоения числа компонентов на стандартной печатной плате

    15:114

    Микроконтроллеры TI Hercules RM57Lx и TMS570LCx предназначены для промышленной, медицинской и бортовой электроники: В микроконтроллерах TI Hercules RM57Lx и TMS570LCx интегрированы процессоры ARM Cortex-R5

    14:525

    Sony не собирается отказываться от выпуска телевизоров: Информация о выделении производства телевизоров Sony в отдельное предприятие послужила основой для слухов о готовящейся продаже

    14:2630

    Начались поставки ознакомительных образцов процессора изображений и машинного зрения Inuitive NU3000: Inuitive NU3000 предназначен для ПК, планшетов, смартфонов и других устройств потребительской электроники

    13:473

    Leef Technology выбирает медь для оформления флэшек Copper Edition : Флэш-накопители Leef Magnet 3.0, Ice 3.0 и Surge доступны в варианте Copper Edition

    13:3112

    Начались продажи Toshiba Tecra W50 — первой мобильной рабочей станции с экраном Ultra HD 4K: Весит рабочая станция Toshiba Tecra W50 менее 2,7 кг

    13:0620

    Смартфон Sony Xperia Z2 и планшет Sony Z2 Tablet стали быстрее: Обновление встроенного ПО для Sony Xperia Z2 и Sony Z2 Tablet уже доступно в ряде стран, включая Россию

    12:499

    Apple, Google, Intel и Adobe хотят заплатить 324,5 млн долларов, чтобы уладить дело, связанное со сговором о не найме : Адвокаты истцов могут дополнительно потребовать на оплату судебных издержек до 25% от суммы соглашения

    12:1712

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