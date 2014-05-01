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    1 мая 2014

    По данным WCCF Tech, энергопотребление SoC Tegra K1 составляет «менее 11 Вт»: TDP Tegra K1 очень высоко для смартфонов

    21:2313

    Apple патентует клавиатуру, каждая клавиша которой оснащена дисплеем, сенсорной панелью и обратной тактильной связью: Apple патентует клавиатуру с чувствительными к касаниям клавишами-дисплеями

    20:1122

    Появилось изображение смартфона Amazon без каких-либо защитных чехлов: Смартфон Amazon предстал на изображении во всей красе

    19:4711

    Моноблоки Eurocom Uno 2.1 и Uno 3.0 оснащаются модулем TPM 1.2: Eurocom представила моноблоки Uno 2.1 и Uno 3.0

    19:3321

    На финском сайте Samsung замечено устройство SM-G800F, которое может оказаться смартфоном Samsung Galaxy S5 mini: Степень защиты смартфона Samsung Galaxy S5 mini будет соответствовать рейтингу IP67

    17:3931

    LG намеревается продать 10 млн смартфонов G3: LG нацелилась на 10 млн проданных смартфонов G3

    16:515

    Компания Western Digital опубликовала отчет за квартал, завершившийся 28 марта 2014 года: Доход и чистая прибыль Western Digital за год уменьшились

    16:032

    Human Media Lab создали прототип смартфона PaperFold с тремя дисплеями E Ink: PaperFold — смартфон с тремя дисплеями E Ink, которые можно отключать

    15:548

    В семейство SanDisk Lightning Gen. II вошли SSD с интерфейсом SAS 12 Гбит/с: Ознакомительные образцы накопителей семейства Lightning Gen. II появятся в третьем квартале

    15:22

    По подсчетам IDC, безоговорочным лидером рынка смартфонов остается Samsung, вдвое превосходя Apple по доле рынка: Рынок смартфонов за год вырос на 28,6%

    15:0819

    Видеокарта GeForce GTX Titan Z появится на прилавках 8 мая: Вторая попытка старта продаж карты GeForce GTX Titan Z намечена на 8 мая

    15:082

    Стоимость компонентов очков Google Glass составляет всего $80: Google Glass очень дешёвые в производстве

    14:4813

    Apple отправила в Китай первую партию сапфировых стёкол со своей аризонской фабрики: Apple получила первую партию своего сапфирового стекла на сумму 1 млн долларов

    12:3020

    Фото дня: первые изображения камеры Sony a77II: Модель Sony a77II сменит в каталоге японского производителя модель Sony a77

    12:153

    Смартфон Moto E будет анонсирован 13 мая, а его стоимость будет ниже, чем у Moto G: Смартфон Moto E получит дисплей qHD

    11:004

    Продажи блоков питания Corsair AX1500i мощностью 1500 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium начались, цена равна $450: Габариты блока питания Corsair AX1500i мощностью 1500 Вт — 150 x 86 x 225 мм

    10:0016

    В ближайшее время в продаже появится смартфон Samsung Galaxy S5 Google Play Edition: Стоимость Sony Xperia Z Ultra Google Play Edition снижена на $200

    09:3094

    MediaTek начнет выпуск решений для носимых устройств и интернета вещей в следующем квартале: Появление устройств на платформе MediaTek Aster на рынке ожидается во второй половине 2014 года

    09:00

    Появилось фото печатной платы видеокарты GeForce GTX Titan Z: Карта GeForce GTX Titan Z потребляет 375 Вт энергии

    08:406

    Logitech Ultrathin Keyboard Folio — защитный чехол с клавиатурой для планшета Samsung Galaxy Tab 4 10.1: Без подзарядки батареи клавиатура Logitech Ultrathin Keyboard Folio работает три месяца

    08:003

    Данные о камере Sony a77M2 появились накануне ее анонса: Камера Sony a77M2 станет преемницей модели Sony a77

    00:547

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