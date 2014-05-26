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    26 мая 2014

    Приложение с опасной функциональностью загружено из каталога Google Play более миллиона раз: Несмотря на предпринимаемые корпорацией Google попытки обеспечения безопасности каталога Android-приложений Google Play, время от времени в нем все же появляются разнообразные вредоносные и потенциально опасные программы

    23:55

    Обновление Facebook 8.1.6.0 для Windows Phone: Оно поддерживает все основные функции социальной сети: пользователи могут отправлять сообщения, использовать функции поиска, делиться новостями

    22:45

    Пользователям мобильного банка «Альфа-Мобайл» доступны новые возможности: Теперь клиентам банка доступна блокировка или разблокировка карты, выпуск виртуальных карт для оплаты в Интернете

    22:34

    "KK мастер оптимизации" — опасный оптимизатор загружен из Google Play более миллиона раз: В частности, данная утилита позволяет управлять приложениями (осуществлять их установку, удаление и создание резервных копий), выполнять «очистку памяти», а также контролировать интернет-трафик.

    22:271

    Серию корпусов для ПК Fractal Design Core X5 возглавили модели Core 3500 и Core 3500W: Корпуса для ПК Fractal Design Core 3500 и Core 3500W окрашены в черный цвет

    22:178

    Упоминание о смартфоне Samsung Galaxy S5 Prime (SM-G906) обнаружено в таможенной декларации: Анонс смартфона Samsung Galaxy S5 Prime ожидается в июне

    18:2126

    Процессорный охладитель SilentiumPC Grandis XE1236 весит 1,16 кг: Цена охладителя SilentiumPC Grandis XE1236 равна 35 евро

    18:0623

    Смартфон Lava Iris X1 с экраном IPS размером 4,5 дюйма и разрешением 854 х 480 пикселей оценен примерно в $135: В конфигурацию Lava Iris X1 входит 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ флэш-памяти

    17:455

    Обновление Dr.Web для Android версии 9.0: Обновление связано с добавлением новых функциональных возможностей и исправлением выявленных ошибок.

    17:15

    Приложение «Активный гражданин» даст возможность высказаться по городским проблемам: На голосование еженедельно будут выноситься вопросы по актуальным городским темам

    17:103

    100-летие 35-миллиметровых камер Leica отмечено особыми вариантами уже выпускаемых камер и биноклей: Размер партий устройств Leitz-Park Special Edition очень ограничен

    15:5618

    Бюджетный смартфон Zopo ZP6470 оценен в 97 долларов: Смартфон Zopo ZP6470 получил двухъядерный процессор MediaTek MT6572 (1,3 ГГц)

    14:2620

    Устройства в усиленном исполнении Motion LINCWorks позволяют улучшить покрытие беспроводной сети: Устройства в усиленном исполнении Motion LINCWorks позволяют обеспечить зарядку мобильных устройств

    14:185

    Флэшка Kingmax PD-10 оснащена интерфейсом USB 3.0 : Накопитель Kingmax PD-10 предложен в двух расцветках

    14:002

    AlwaysMouseWheel v.3.41 - бесплатная утилита, расширяющая возможности прокрутки содержимого окон: Бесплатная утилита, расширяющая возможности прокрутки содержимого окон

    12:051

    Synergy v.1.5.0 - программа для расшаривания клавиатуры и мышки между разными ПК: Программа для расшаривания клавиатуры и мышки между разными ПК

    11:30

    WebCookiesSniffer v.1.20 - утилита, отображающая все cookie, пересылаемые между сервером и веб-браузером: Утилита, отображающая все cookie, пересылаемые между сервером и веб-браузером

    10:55

    GOM Audio v.2.0.7 - бесплатный и функциональный аудиоплеер: Бесплатный и функциональный аудиоплеер

    10:20

    avast! Browser Cleanup Tool v.9.0.0.224 - утилита очистки веб-браузеров от ненужных дополнений: Утилита очистки веб-браузеров от ненужных дополнений

    09:451

    Firemin v.2.0.8.2083 - программа, оптимизирующая потребление системной памяти веб-браузером Firefox: Программа, оптимизирующая потребление системной памяти веб-браузером Firefox

    09:104

    Фото дня: 3D-карта начального уровня Nvidia Geforce GT 740: О цене и сроке анонса 3D-карты Nvidia Geforce GT 740 пока данных нет

    09:0018

    Jeta Logo Designer Free Edition v.1.3 - бесплатная программа для создания логотипов, иконок и веб-графики: Бесплатная программа для создания логотипов, иконок и веб-графики

    08:35

    Поставки планшетов впервые перестали расти относительно того же периода прошлого года: Аналитики DisplaySearch подвели итоги первого квартала 2014 года на рынке планшетов

    08:0077

    KeyScrambler Personal v.3.4 - небольшая бесплатная программа, защищающая пользователей от клавиатурных перехватчиков: Небольшая бесплатная программа, защищающая пользователей от логеров

    08:00

    На новом фото смартфона LG G3 (D855) видны емкость батареи и слот microSD: Анонс LG G3 ожидается 27 мая

    07:009

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