  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 мая 2014

    Появились «живые» фото видеокарты PowerColor Devil13 R9 295X2, оснащённой четырьмя 8-контактными разъёмами питания: Появились фото адаптера PowerColor Devil13 R9 295X2

    17:5421

    Apple приобрела компанию LuxVue, специализирующуюся на создании дисплеев по технологии micro-LED: Apple купила компанию LuxVue

    16:4113

    Chrome OS и устройства на ее базе стали поводом совместного мероприятия Google и Intel, которое состоится через два дня: 6 мая мы, возможно, увидим новые устройства под управлением ОС Chrome, построенные на SoC Intel Braswell

    15:232

    Новый Surfy 4 для Windows Phone — удобный браузер: В приложении очень удобная навигация, есть возможность сохранения загруженных файлов на SD-карту

    14:361

    Новая версия менеджера заметок Google Keep 2.2.11: C его помощью можно записывать заметки, диктовать заметки, создавать списки и добавлять фотографии.

    14:161

    Обновление приложения Flickr 3.02 для Android: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    14:16

    Instagram 5.0.10 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    14:09

    Chrome 34 для iOS повышает стабильность: В программе можно найти все основные функции мобильного браузера.

    14:05

    Новая версия Adobe Photoshop Express 3.3 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    14:02

    Суд обязал Samsung выплатить Apple около 120 млн долларов: Компания Apple надеется на запрет продаж нескольких моделей смартфонов Samsung

    12:00179

    Частота GPU Nvidia GeForce GTX Titan Z может повышаться до 1058 МГц, а задержки с выходом карты вызваны неготовностью драйвера: 3D-карта Nvidia GeForce GTX Titan Z стоит $3000

    11:1115

    Открыт сайт фидбека для Cortana: Новый проект дает возможность не только высказывать свои соображения по добавлению новых функций, но и голосовать за предложенные другими пользователями.

    11:072

    EVGA представила три системные платы на базе чипсета Intel Z97: Новинки называются Z97 Classified, Z97 FTW и Z97 Stinger Core3D

    10:153

    Asus хочет вернуть линейке PadFone клавиатурную док-станцию: Asus готовит док-станцию PF-06 для устройств PadFone

    09:0010

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018