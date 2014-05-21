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    21 мая 2014

    Toshiba готовит 10-дюймовый планшет под управлением Windows 8.1: Устройство, предположительно, будет называться Encore 10

    23:005

    Созданная в Японии система подводной связи с использованием света обеспечивает передачу данных со скоростью 50 Мбит/с: Радиоволны, широко используемые для беспроводной связи, малопригодны для связи под водой

    20:5218

    Твердотельный накопитель Adata SR1020NP типоразмера M.2 оснащен интерфейсом PCI-Express 2.0 x4: Первыми увидеть накопитель Adata SR1020NP смогут посетители Computex 2014

    19:296

    Lian Li привезет на Computex 2014 корпуса для ПК в виде столов: Посетители выставки Computex 2014 смогут опробовать в деле столы Lian Li DK01, DK02 и DKQ1

    19:1024

    Toshiba станет поставщиком полупроводниковой продукции для смартфона Project Ara: Toshiba разрабатывает три процессора для смартфона Project Ara

    17:431

    Silent Circle получает новую порцию инвестиций в размере $30 млн в связи с «огромным спросом» на смартфон Blackphone: Смартфоны Blackphone продаются очень хорошо

    17:1515

    В конце июня Nikon выпустит новую полнокадровую зеркальную камеру, которая заменит модели D800 и D800E: Новинка будет основана на модели D800E и получит оптический фильтр без фильтра сглаживания

    16:5925

    Coolpad обновила планшетофон Halo и анонсировала свой вариант умных часов: Coolpad Halo получил процессор MediaTek MT6592T и 16 ГБ флэш-памяти

    15:284

    PNY Wireless Media Reader обеспечивает мобильным устройствам доступ к картам памяти и накопителям с интерфейсом USB : Рекомендуемая розничная цена PNY Wireless Media Reader — 2299 рублей

    15:031

    Подставка для ноутбука Green House GH-PCFA12 оснащена 140-миллиметровым вентилятором: Ориентировочная цена Green House GH-PCFA12 — $39

    14:49

    В твердотельных накопителях Kingmax SMG Titan с интерфейсом SATA 6 Гбит/с используются контроллеры SandForce : К достоинствам накопителей линейки SMG Titan производитель относит использование технологии повышения отказоустойчивости RAISE

    14:003

    IcoFX v.2.7 - утилита для редактирования иконок: Утилита для редактирования иконок

    13:15

    За год объем рынка 3D-карт и расстановка сил на нем почти не изменились: Лидером рынка 3D-карт остается Nvidia

    13:046

    Мини-ПК Gigabyte Brix, построенный на базе процессора Intel Celeron N2807, охлаждается пассивно: Gigabyte Brix в конфигурации GB-BXBT-2807 будет стоить в Европе 120 евро

    12:486

    Apple — больше не самый дорогой бренд: Лидером рейтинга торговых марок названа компания Google

    12:4389

    Hyena v.11.0 - программа для централизованного управления Windows-системами: Программа для централизованного управления Windows-системами

    12:403

    «Умный» браслет LG Lifeband Touch оценён в $150, а наушники Heart Rate в $180: Поступили в продажу устройства LG Lifeband Touch и Heart Rate

    12:141

    HDClone Free Edition v.5.0.5 - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    12:051

    Появилась информация о дисплее смартфона Samsung Galaxy Note 4: Samsung Galaxy Note 4 может получить трехсторонний экран YOUM

    12:009

    В ближайшее время могут появиться хромбуки на основе платформы RockChip RK3288: SoC RockChip RK3288 может стать основой для новых хромбуков

    12:0014

    Смартфон Nokia X2 получит платформу Snapdragon 200: Смартфон Nokia X2 появится в следующем году

    11:313

    Camtasia Studio v.8.4.0 - программа для захвата изображений и обработки видео-файлов: Программа для захвата изображений и обработки видео-файлов

    11:30

    Dropbox v.2.8.2 - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновой базе: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    10:55

    MyEventViewer v.2.10 - альтернатива стандартному Event Viewer из Windows: Альтернатива стандартному Event View из Windows

    10:20

    Roboform2Go v.7.9.7 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    09:45

    AI RoboForm v.7.9.7 - надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    09:10

    Ростовской суд постановил выплатить корпорации Microsoft компенсацию в размере 500 тысяч рублей за незаконное использование программного обеспечения: Арбитражный суд Ростовской области постановил ЗАО «ИНТЭК» выплатить корпорации Microsoft компенсацию в размере 500 тысяч рублей за незаконное использование программного обеспечения международного производителя.

    08:356

    Аналитики попытались разобраться, что нужно для появления планшетов с экранами 4K: Технические условия для появления планшетов с экранами 4K почти готовы

    08:3042

    Uniquify удалось заставить компоненты памяти в недорогом варианте упаковки работать на скорости DDR3-2100 : Технологии DSCL и DABC позволили повысить скорость работы интерфейса DDR

    08:00

    Свободное ПО как трамплин для технологической независимости государства и бизнеса: С таким докладом выступил на прошедшем "МДФ 2014" Владимир Рубанов, "РОСА".

    08:002

    Монитор Dell UltraSharp UZ2715H получил 27-дюймовый экран типа IPS, но его разрешение — всего лишь 1920 х 1080 пикселей: В мониторе Dell UltraSharp UZ2715H используется панель типа IPS

    07:0021

    Рабочие станции Cyberpower Power Mega Pro ориентированы на специалистов в области видеомонтажа и на любителей видеоигр: В конфигурацию модели Cyberpower Power Mega Pro 3D Model вошли два шестиядерных процессора Intel Xeon E5-2620 v2

    06:305

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