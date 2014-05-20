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    20 мая 2014

    Разработка IBM позволяет увеличить емкость картриджа с магнитной лентой до 154 ТБ: Исследователи IBM довели плотность магнитной записи до 85,9 млрд бит на квадратный дюйм — это в 62 раза показателя картриджей LTO6

    20:5821

    12-дюймовый планшет Microsoft Surface Pro 3 представлен официально: Microsoft Surface Pro 3 получил 12-дюймовый дисплей разрешением 2160 х 1440 точек

    20:4488

    В основу смартфона Sony Xperia Z3 ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 805: Sony Xperia Z3 оставит конкуренцию смартфонам LG G3, Samsung Galaxy S5 Prime и HTC One (M8) Prime

    19:2435

    Появились «живые» фото смартфона Oppo N1 mini: Смартфон Oppo N1 mini получит дисплей HD

    19:016

    Самым популярным планшетом, работающим под управлением Windows RT, является Microsoft Surface RT: Microsoft пока ещё занимает лидирующую позицию среди производителей планшетов с Windows RT

    18:4610

    Планшетный компьютер Asus Transformer Pad TF303CL: подробности: Asus Transformer Pad TF303CL, оснащенный модемом LTE и в комплекте со стыкуемой клавиатурой оценен в 582 евро

    17:4410

    Фото дня: смартфон HTC One M8 Ace: Появилось первое изображение смартфона HTC One M8 Ace

    17:417

    Планшет HP 7 Plus оснащён платформой AllWinner A31 и оценён в $100: Планшет HP 7 Plus располагает экраном разрешением 1024 х 600 точек

    17:266

    В Индии начались продажи смартфонов Nokia XL с ОС Android: Смартфон Nokia XL в Индии стоит $196

    17:109

    Toshiba Dynabook KIRA L93 — трансформируемый мобильный ПК с семью «степенями свободы»: Toshiba Dynabook KIRA L93 может трансформироваться в семь различных устройств

    16:486

    Процессоры AMD FX вернутся в ближайшие два года: На мероприятии APU 14 Conference компания AMD приоткрыла завесу тайны над своими планами

    15:5220

    Представлено второе поколение встраиваемых APU AMD R: Платформа Bald Eagle предназначена для игровых автоматов, медицинских приборов, информационных табло и других встраиваемых систем

    15:203

    В мониторе Dell UltraSharp UZ2315H используется панель типа IPS: Монитор Dell UltraSharp UZ2315H комплектуется кабелями HDMI и DisplayPort

    14:227

    TSMC приступает к массовому производству платформ Qualcomm Snapdragon 615: Qulcomm намерена начать производство процессоров TSMC приступает к массову производству платформ Qualcomm Snapdragon 810 и 808 в конце года

    14:176

    Sony обращается к контрактным производителям для размещения заказов на 20-25 млн смартфонов в текущем году: Sony разместит у контрактных производителей заказы на 20-25 млн смартфонов

    13:532

    IObit Malware Fighter v.2.4.1 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    13:50

    «Умные» часы Moto 360 будут стоить 250 евро: Стоимость часов Moto 360 будет ниже, чем у Samsung Gear 2

    13:332

    Флагманский смартфон-раскладушка Samsung G9098 представлен официально: Samsung G9098 будет продаваться только в Китае

    13:3016

    AMD приписывают намерение использовать в платформе следующего поколения IP-ядра разработки ASMedia: Сотрудничество AMD с ASMedia дополнительно укрепит связи между AMD и Asustek

    13:232

    Avast! v.9.0.2018 - антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    13:15

    Intel присматривается к компании RockChip: Intel планирует инвестировать средства в RockChip

    13:137

    Корпус для ПК Enermax Ostrog.Q рассчитан на платы типоразмера ATX и microATX: Корпус для ПК Enermax Ostrog.Q выпускается в четырех модификациях

    12:593

    Balabolka v.2.10.0 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    12:40

    Asynx Planetarium v.2.73 - бесплатная программа, которая показывает звездную карту неба: Бесплатная программа, которая показывает звездную карту неба

    12:05

    NetGong v.8.5 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    11:30

    NetInfo v.8.5 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    10:55

    System Ninja v.3.0.2 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    10:20

    Internet Explorer и Ubisoft создали версию Assassin’s Creed Pirates для браузера: Internet Explorer и Ubisoft рады объявить о выпуске веб-версии игры Assassin’s Creed, для современных браузеров с поддержкой HTML5, 3D графики WebGL и JavaScript

    09:452

    «Лаборатория Касперского» представляет сервис для анализа окружения на Facebook: «Лаборатория Касперского» запустила новый сервис FriendOrFoe для пользователей социальной сети Facebook

    09:104

    Состоялся выпуск Антивируса Dr.Web для Linux 9.0: «Доктор Веб» сообщает о выпуске Антивируса Dr.Web для Linux версии 9.0

    08:35

    3D-карта Nvidia GeForce GTX Titan Z наконец-то замечена в продаже, но стоит она не $2999, а намного больше: Рекомендованная цена 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan Z равна $2999

    08:3035

    Поставки графических решений AMD за квартал сократились на 18,2%, Intel — на 7,9%, Nvidia — на 10,4%: Аналитики компании Jon Peddie Research подвели итоги первого квартала 2014 года на рынке графических решений для ПК

    08:0014

    О форуме по вопросам развития робототехники : Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Марк Шмулевич принял участие в форуме по вопросам развития робототехники, организованном на площадке Центра дизайна и архитектуры Artplay

    08:00

    GPU AMD Tonga будет относиться к верхнему, а не среднему сегменту; 3D-карты на его основе сменят модели Radeon R9 280 и R9 280X: Выход GPU AMD Tonga ожидается в третьем квартале

    07:0011

    Мини-ПК Cloudsto Evo с ОС Ubuntu 12.10 LTS (Linux) получил SoC Rockchip RK3188 : Стоимость мини-ПК Cloudsto Evo составляет 95 фунтов стерлингов

    00:159

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