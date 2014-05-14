  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 мая 2014

    Стартовали продажи бюджетных смартфонов Nokia Lumia 630 и Lumia 630 Dual SIM: Смартфоны Nokia Lumia 630 и Lumia 630 Dual SIM стоят 119 и 129 евро соответственно

    21:4815

    Sony опровергает информацию об отказе от дальнейшей разработки OLED: В 2007 году компания Sony выпустила первый в мире телевизор с экраном типа OLED

    21:3619

    Аналитики ABI Research видят потенциал носимой электроники в корпоративном сегменте: По оценке ABI Research, корпоративные продажи носимой электроники за пять лет вырастут до 18 млрд долларов

    21:135

    Появились официальные изображения смартфона LG G3: LG G3 предстал на фото в трех цветах — белом, золотистом и темно-сером

    19:1844

    В корпусе для HTPC SilverStone Grandia GD09 помещается плата типоразмера SSI CEB, ATX или microATX: Рекомендованная розничная цена SilverStone Grandia GD09 — $85

    18:5312

    Планшетный компьютер LG G Pad 7.0 построен на платформе Qualcomm MSM8226: LG G Pad 7.0 получил 1 ГБ оперативной памяти и основную камеру разрешением 3,2 Мп

    18:39

    Широкоугольный объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM весит всего 240 г и стоит $300: Объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM появится в продаже в июне по цене $300

    18:2915

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC750 GTX предназначен для 3D-карт GeForce GTX 750 и GeForce GTX 750 Ti: Цена EK Water Blocks EK-FC750 GTX — 59,95 евро

    18:055

    Системная фотокамера Nikon 1 S2 названа самой быстрой в мире среди цифровых камер со сменными объективами: Nikon 1 S2 получила датчик изображения Nikon CX разрешением 14 Мп

    17:588

    Мобильное устройство Doogee Max DG650S получило дисплей IPS диагональю 6,5 дюйма: Устройство Doogee Max DG650S получило восьмиядерный процессор MediaTek MT6592

    17:196

    Конкурс на лучшую фотографию в Instagram!: В официальном аккаунте iXBT.com в Instagram продолжается конкурс на лучшую фотографию!

    15:557

    Canon EF 16-35mm f/4L IS USM — первый широкоугольный объектив серии L со стабилизатором изображения: Представлен широкоугольный объектив Canon EF 16-35mm f/4L IS USM

    15:4311

    Представлен смартфон Sony Xperia A2 (SO-O4F), являющийся японской версией Xperia Z2 Compact: Смартфон Sony Xperia A2 (SO-O4F) практически не отличается от Xperia Z1 Compact

    14:418

    Registry Life v.1.71 - бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра: Бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра

    14:251

    Руководство Sony снизило себе заработную плату в два раза на фоне огромных убытков компании: Sony продолжает терпеть убытки

    14:1418

    Free Ringtone Maker v.2.4.0.1880 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    13:501

    Power Japan Plus разрабатывает «углеродные» аккумуляторы, заряжающиеся в 20 раз быстрее обычных: Power Japan Plus разработала аккумуляторы из углерода

    13:1248

    Murata начинает выпуск самых маленьких в мире комбинированных датчиков приближения и освещенности : Серийный выпуск датчиков Murata LT-1PA01 начинается в текущем месяце

    12:553

    Задняя крышка смартфона Motorola Moto G Ferrari Edition изготовлена из кевлара: Motorola Moto G Ferrari Edition оценен в $387

    12:449

    SnagIt v.12.0 - удобная программа для захвата изображений в Windows: Удобная программа для захвата изображений в Windows

    12:40

    Skype v.6.16.0 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    12:054

    Системная плата Asus Z97-WS предназначена для рабочих станций и игровых ПК: Системная плата Asus Z97-WS поддерживает конфигурации Nvidia 4-Way SLI и AMD 4-Way CrossFireX

    11:52

    ProcDump v.7.0 - бесплатная утилита для снятия дампов памяти приложений: Бесплатная утилита для снятия юзермодных дампов приложений

    11:302

    FNotes 1.5 — удобные заметки на iOS с синхронизацией: Приложение поддерживает многократное редактирование заметок и их синхронизацию с учетной записью Dropbox.

    11:28

    Обновление Навител Навигатор 8.7.0.150 для Android:

    11:26

    Autoruns v.12.0 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    10:55

    Планшет Asus FonePad 7 (FE170CG) оснащён платформой Atom Z2520 и дисплеем разрешением 1024 х 600 точек: Планшет Asus FonePad 7 (FE170CG) появился на сайте компании в США

    10:305

    «Лаборатория Касперского» дополнила линейку продуктов для защиты виртуальных сред Легким агентом: «Лаборатория Касперского» выпустила новое решение Kaspersky Security для виртуальных сред

    10:20

    Государственный контракт на оказание универсальных услуг связи обеспечит новое качество жизни жителям малых населенных пунктов : В рамках годовой расширенной коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был подписан десятилетний контракт об условиях оказания универсальных услуг связи (УУС)

    09:452

    VSDC Free Video Editor стал ещё быстрее и проще: Флэш-Интегро объявила о выходе версии 2.1.8 редактора VSDC Free Video Editor

    09:10

    18 мая LG анонсирует «умный» браслет Lifeband Touch и наушники Heart Rate с монитором сердечного ритма : LG анонсирует носимые устройства Lifeband Touch и Heart Rate 18 мая

    08:403

    Представлено новое поколение решения Eset Nod32 Mobile Security : ESET представила новую версию интеллектуального решения ESET NOD32 Mobile Security для защиты смартфонов и планшетов

    08:35

    Жесткие диски Toshiba MD03ACA-V рассчитаны на круглосуточную работу при температуре верхней крышки до 70°С: Жесткие диски Toshiba MD03ACA-V типоразмера 3,5 дюйма предназначены для систем видеонаблюдения

    08:307

    Panda Security выпускает новый Panda Cloud Antivirus v.3.0: Новая версия бесплатного антивируса предлагает совершенно новый дизайн, возможность запуска запланированных проверок, автоматическую вакцинацию USB-устройств и набор для восстановления зараженных ПК. Платная версия содержит Wi-Fi монитор для обнаружения х

    08:00

    Kingston заверила, что память HyperX DDR3 совместима с процессорами Intel Haswell Refresh и новым чипсетом Intel 9-й серии: HyperX тесно сотрудничает с ведущими производителями системных плат

    08:0013

    Анонсированы планшеты LG G Pad 7.0, G Pad 8.0 и G Pad 10.1: Подробные спецификации и цены LG G Pad 7.0, G Pad 8.0 и G Pad 10.1 станут известны позже

    00:187

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018