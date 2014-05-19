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    19 мая 2014

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S5 Prime: Смартфон Samsung Galaxy S5 Prime получил экран QHD (1440 x 2560 пикселей) и металлический корпус

    22:2525

    Системная плата Biostar A88MQ рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM2+: Данные о цене и сроке начала продаж Biostar A88MQ производитель не приводит

    22:06

    10-дюймовый планшет Asus Transformer Pad TF103 оценен в 279 евро: Ранее ожидалось, что стоимость устройства не будет ниже 300 евро

    20:2710

    В основе Android-ноутбука HP SlateBook 14 — однокристальная платформа Nvidia Tegra 4: HP SlateBook 14 работает под управлением ОС Android 4.3

    19:4920

    Производитель чехлов вновь продемонстрировал то, как будет выглядеть iPhone 6: Хотя до официальной премьеры iPhone 6, по слухам, еще пара месяцев

    19:0926

    Мини-ПК HP Chromebox будет основан на процессоре Intel Celeron 2955U либо Core i7-4600U: Младшая версия HP Chromebox будет стоить $200

    18:288

    Innolux станет третьим поставщиком дисплеев для новых смартфонов Apple iPhone 6: Компанию Japan Display Corporation и LG Display в вопросе производства экранов для iPhone 6 составит Innolux

    18:0233

    Смартфон HTC One (M8) Prime может получить корпус, выполненный из нового материала: Смартфон HTC One (M8) Prime получит защиту от воды

    17:3815

    Смартфон LG G Flex нового поколения появится в следующем году: LG G Flex 2 будет представлен, вероятно, на выставке MWC 2015

    17:085

    Беспроводная гарнитура LG Tone Infinim создана совместно с Harman Kardon и может обеспечить 17 часов в режиме разговора: Беспроводная гарнитура LG Tone Infinim лучше всего подойдёт для нового флагмана G3

    16:506

    Samsung рассматривает возможность оснащения биометрическими датчиками устройств средней ценовой категории: Samsung хочет оснастить сканерами отпечатков пальцев бюджетные смартфоны

    16:1510

    По итогам первого квартала текущего года Samsung заняла 71% рынка «умных» часов: Samsung продала 500 тыс. «умных» часов за первый квартал 2014 года

    15:4126

    OwnFone — телефон со шрифтом Брайля, созданный посредством 3D-печати: Телефоны OwnFone стоят до 60 фунтов стерлингов

    14:564

    Asus TP300L — ещё один ноутбук компании с возможностью трансформации в подобие планшета: Ноутбук Asus TP300L получит дискретную графику GeForce 820M

    14:034

    Memtest86 v.5.1.0 - бесплатная утилита для тестирования памяти на ПК: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    13:50

    Планшет Microsoft Surface mini получит дисплей разрешением 1440 х 1080 точек и платформу Qualcomm: Планшет Microsoft Surface mini будет работать под управлением Windows RT

    13:4722

    Радиатор видеокарты Galaxy GeForce GT 630 Icescale имеет форму рыбки: Видеокарта Galaxy GeForce GT 630 Icescale выполнена в низкопрофильном исполнении

    13:1710

    Wise Registry Cleaner v.8.12 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    13:15

    Видеокарта Zotac GeForce GTX 750 (ZT-70702-10M) имеет низкопрофильное исполнение: Видеокарта Zotac GeForce GTX 750 (ZT-70702-10M) работает на повышенной частоте ядра

    12:523

    DVDVideoSoft Free Studio v.6.3.1 - сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами: Сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами

    12:40

    Смартфон Nokia RM-1027 получит дисплей WVGA и платформу с GPU Adreno 305: Смартфон Nokia RM-1027 может стать моделью Lumia 530

    12:39

    SP/ Silicon Power увеличивает объем портативных HDD сразу нескольких серий до 2 ТБ: Портативные HDD SP/ Silicon Power оснащены интерфейсом USB 3.0

    12:321

    Reboot Restore Rx v.2.0 Build 201405131155 - бесплатная программа для полного восстановления ПК при перезагрузке: Бесплатная программа для полного восстановления ПК при перезагрузке

    12:05

    Звуковые карты Creative Sound Blaster E1 и E3 рассчитаны на подключение к компьютерам и мобильным устройствам: В серию внешних звуковых карт Creative Sound Blaster E вошли модели Sound Blaster E3 и Sound Blaster E1

    11:559

    WindowsBlinds v.8.05 - программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows: Программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows

    11:30

    VirtualBox v.4.3.12 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    10:55

    GeekUninstaller v.1.3.0 - небольшая бесплатная программа для удаления приложений из Windows: Небольшая бесплатная программа для удаления приложений из Windows

    10:201

    Kairos Smartwatch — «умные» механические часы с прозрачным дисплеем OLED: Часы Kairos Smartwatch будут стоить от $1200 до $2150

    10:0024

    MVSoft PC Information v.3.1 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    09:45

    Currency Exchange Rates v.1.3 – бесплатный конвертер валюты для Android: Бесплатный конвертер валюты для Android

    09:10

    Утечка дает представление о внешнем виде и технических характеристиках семидюймового планшетофона Samsung Galaxy W: На международном рынке планшетофон Samsung Galaxy W будет представлен как модель линейки Galaxy Mega

    09:007

    Google отменила смартфон Nexus 6, а первым аппаратом линейки Android Silver станет устройство LG с SoC Snapdragon 810: Первый смартфон Android Silver появится в феврале следующего года

    08:403

    Состоялось совещание представителей Отрасли и Роскомнадзора по вопросу реализации “закона о блогерах” (97-ФЗ): Совещание представителей Отрасли и Роскомнадзора по вопросу реализации “закона о блогерах” (97-ФЗ)

    08:354

    Потеря спутника «Экспресс-АМ4R» откладывает перспективные планы Минкомсвязи, но не влияет на оказание услуг сегодня: При запуске космического аппарата «Экспресс-АМ4R» сложилась нештатная ситуация

    08:003

    Появилось «шпионское фото» смартфона Samsung Galaxy S5 Active: Смартфон Samsung Galaxy S5 Active внешне будет больше похож на своего предшественника, чем на Samsung Galaxy S5

    08:007

    Твердотельные накопители Adata Premier SP610 типоразмера 2,5 дюйма выпускаются объемом от 128 ГБ до 1 ТБ: В накопителях Adata Premier SP610 типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/с используются контроллеры SMI

    07:00

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