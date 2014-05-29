  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 мая 2014

    Asus готовит три видеокарты на базе Nvidia GeForce GT 740: Модели Asus GT740-1GD5 и GT740-2GD5 наделены 2 ГБ памяти GDDR5 и подвергнуты заводскому разгону GPU

    20:083

    Видеокарта Inno3D iChill GT 740 работает на частотах 1100 МГц для ядра и 5200 МГц для памяти: Видеокарта Inno3D iChill GT 740 получила СО HerculeZ 2000

    19:232

    Новая видео-трансляция iXBT.com : Видео-трансляция пройдет как всегда, в 14:00 в пятницу

    19:156

    HP продолжит использовать бренд Beats Audio до конца 2015 года: HP будет продолжать выпускать новые модели с логотипом Beats до конца текущего года

    18:507

    Заводской разгон 3D-карты EVGA GeForce GTX Titan Z Hydro Copper с водоблоком не поражает воображение: EVGA выпустила три варианта 3D-карты GeForce GTX Titan Z, включая разогнанный вариант с водоблоком

    18:406

    GPU видеокарт Gainward Nvidia GeForce GT 740 Golden Sample работают на частоте 1058 МГц: Различие двух вартантов Gainward Nvidia GeForce GT 740 Golden Sample — только в объеме памяти GDDR5

    18:40

    GPU адаптеров MSI GeForce GT 740 функционируют на частоте 1006 МГц: MSI представила две вариации карт GeForce GT 740

    18:16

    Партнеры Nvidia объявили о выпуске 3D-карт GeForce GTX Titan Z: Рекомендованная розничная цена 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan Z в России составляет 114 990 рублей

    18:106

    EVGA представила сразу девять видеокарт GeForce GT 740: EVGA анонсировала почти десяток карт GeForce GT 740

    18:065

    ADATA анонсировала твердотельные накопители Premier Pro SP900 M.2 2242 и 2282, а также Premier Pro SP910: В накопителях ADATA Premier Pro SP900 M.2 2242 и 2282 используется контроллер LSI SandForce SF-2281, а в Premier Pro SP910 — Marvell 88SS9187

    17:55

    Palit представила сразу шесть видеокарт GeForce GT 740, включая две с заводским разгоном GPU: Palit пополнила свой ассортимент на шесть новых адаптеров GeForce GT 740

    17:46

    Представлена видеокарта Nvidia GeForce GT 740: Карта Nvidia GeForce GT 740 основана на GPU GK107

    17:33

    Google рассматривает возможность приобретения компании Skybox Imaging, занимающейся спутниковой съёмкой поверхности: Google хочет купить Skybox Imaging за 1 млрд долларов

    17:124

    Смартфон Huawei «Mulan» основан на восьмиядерной платформе HiSilicon с частотой 1,3 ГГц: Смартфон Huawei «Mulan» может оказаться моделью Ascend D3

    16:394

    Компания LG выпустит смартфоны G Flex 2 и Vu 4 уже в этом году: LG готовится выпустить преемника G Flex в конце этого года в Корее

    16:19

    Может, но едва ли захочет: Apple снова приписывают намерение перейти на архитектуру ARM в ноутбуках MacBook: Apple является самой богатой и одной из наиболее передовых в техническом смысле среди компаний отрасли

    16:0555

    Процессор распознавания изображений Toshiba TMPV7502XBG предназначен для миниатюрных модулей камер: Основой процессора Toshiba TMPV7502XBG служит 32-разрядное ядро CPU RISC MeP

    15:331

    Микроконтроллер Broadcom BCM59350 позволяет заряжать мобильное устройство любой беспроводной зарядной станцией: Микроконтроллер Broadcom BCM59350 стирает границы между разными стандартами беспроводной зарядки

    15:202

    Cima NanoTech и Amdolla Group первыми используют в сенсорном модуле для больших панелей пленку не на основе ITO: Специалистами Cima NanoTech создана сенсорная проводящая пленка Sante FS200 с наночастицами серебра

    14:581

    Sensibo превращает любой кондиционер в «умный»: Sensibo позволяет управлять кондиционером с помощью смартфона или другого устройства с сетевым подключением

    14:3524

    Samsung выпустит в сентябре флагманскую беззеркальную камеру NX1: Samsung NX1, предположительно, получит датчик изображения APS-C разрешением 28 Мп

    13:1544

    Sony, Panasonic и Japan Display могут сформировать СП по выпуску панелей OLED: Пока неизвестно, какую технологию OLED выберут партнеры

    12:4517

    cPicture LE v.3.4 - небольшая программа для работы с изображениями: Небольшая программа для работы с изображениями

    11:301

    Driver Magician v.4.2 - программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов в Windows: Программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов

    10:55

    Maxwell не будет: в видеокарте Nvidia GeForce GT 740 используется GPU GK107, известный по 3D-картам GTX 650, GT 640 и GT 630: Nvidia GeForce GT 740 может быть представлена уже сегодня, 29 мая

    10:5311

    На выпуск 3D-принтера New Matter MOD-t стоимостью от $149 менее чем за сутки удалось собрать почти $300 000 : New Matter MOD-t с поддержкой Wi-Fi приближает эру массовой 3D-печати

    10:3013

    Microsoft предоставит российским школам инновационные IT-решения для обучения: В Казани состоялась презентация проекта, который стартует при поддержке Microsoft совместно с Ассоциацией «Школа Сколково», МПГУ и рядом партнерских организаций. В рамках проекта 17 российских школ, в том числе казанская Гимназия №19, получат новейшие тех

    10:205

    К концу года работа единого контактного центра по предоставлению информации о почтовых отправлениях перейдет на качественно новый уровень: В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прошло очередное заседание рабочей группы по выработке совместной политики в области технологических и законодательных инициатив при осуществлении таможенных операций и процедур в отношении

    09:456

    Сегодня (29 мая) будет презентована Премия Сноудена: 29 мая 2014 года в 10:00 в баре Simon Says (Кудринская пл., 1) состоится бизнес-завтрак в честь запуска проекта Internet Media Awards

    09:109

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC Titan Z предназначен для 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan Z: EK Water Blocks EK-FC Titan Z — первый в мире водоблок с полным покрытием для 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan Z

    09:005

    Обнаружена интеграция бэкдоров и социальных сетей: Вирусные эксперты ESET обнаружили новую модификацию бэкдора MiniDuke

    08:35

    Игровой ноутбук Asus ROG G550JK оснащён 3D-картой GeForce GTX 850M: Игровой ноутбук Asus ROG G550JK получил дисплей диагональю 15,6 дюйма

    08:307

    Apple покупает Beats Music и Beats Electronics за 3 млрд долларов: В Apple рассчитывают на завершение сделки в четвертом финансовом квартале

    08:0079

    AeroAdmin 3.0 Beta - бесплатная программа удаленного доступа для домашнего и коммерческого использования: Производитель бесплатной программы удаленного доступа к компьютеру AeroAdmin, стремительно набирающей популярность среди корпоративных и частных пользователей по всему миру, сообщает о выпуске новой версии 3.0 (beta) для Windows

    08:008

    Материал для многослойных плат Panasonic Megtron7 характеризуется рекордно низкими потерями при передаче: Материал Panasonic Megtron7 также характеризуется высоким тепловым сопротивлением и прочностью

    07:007

    HP сообщила о выводе на европейский рынок эргономичных мониторов EliteDisplay E231e и EliteDisplay HP E241e: В HP EliteDisplay E231e и EliteDisplay HP E241e используются матрицы IPS

    00:1520

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018