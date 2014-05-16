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    16 мая 2014

    По подсчетам IDC, поставки персональных хранилищ и хранилищ начального уровня за год сократились на 6,9%: В денежном выражении рынок за год сократился на 3,9% — с 1,805 до 1,735 млрд долларов

    23:565

    Представлена камера Sony Cyber-shot RX100 III: Цена Sony Cyber-shot RX100 III примерно равна $800

    21:2051

    Samsung «оккупирует» пятый терминал аэропорта Хитроу: Samsung развернёт масштабную рекламную компанию в аэропорту Хитроу

    20:3959

    Смартфон Vertu Signature Touch получит дисплей Full HD и платформу Snapdragon 800: Смартфон Vertu Signature Touch получит 2 ГБ оперативной памяти и 13-мегапиксельную камеру

    20:0316

    Galaxy готовит видеокарту GeForce GTX 770 HOF ICE Edition, оснащённую водоблоком: Видеокарта Galaxy GeForce GTX 770 HOF ICE Edition оснащена водоблоком с полным покрытием

    18:564

    Очередной квартал закончился для E Ink Holdings убытком в размере 20 млн долларов: E Ink Holdings заработала за прошедший квартал 98,2 млн долларов

    18:4316

    Meizu готовит сразу три модификации смартфона MX4, отличающиеся диагональю и разрешением дисплеев: Стоимость смартфона Meizu MX4 mini составит $320

    17:523

    Trendnet обеспечит совместимость беспроводных маршрутизаторов с прошивкой DD-WRT : DD-WRT — лучшая прошивка на безе ядра Linux с открытым кодом для беспроводных маршрутизаторов и точек доступа

    17:468

    Смартфон LG L35 получит дисплей диагональю 3,2 дюйма, SoC Snapdragon 200 и ОС Android 4.4.2: Смартфон LG L35 оснастят самой свежей версией ОС

    17:043

    Подразделение Google, занимающееся очками Google Glass, возглавит Айви Росс: Google Glass возглавит Айви Росс

    16:404

    Замок для велосипеда Skylock оснащён солнечной панелью и оповестит службу спасения при аварии: Velo Labs разрабатывают «умный» замок для велосипеда — Skylock

    16:2414

    3D-карта AMD Radeon R9 275X на графическом процессоре AMD Tonga может появиться в ближайшие два-три месяца: Графический процессор AMD Tonga позиционируется как соперник Nvidia GM107

    15:501

    Блок питания Cooler Master V1200 Platinum мощностью 1200 Вт имеет сертификат 80 Plus Platinum: Блок питания Cooler Master V1200 Platinum (номер по каталогу — RSC00-AFBAG1-XX) соответствует спецификации ATX 12V V2.31

    15:358

    Белый вариант камеры Canon EOS Rebel SL1 появится в продаже в конце июня: Камера в комплекте с белым объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM будет стоить $750

    14:5114

    Продажи смартфона Samsung Galaxy S5 превысили рубеж в 11 млн штук: Samsung Galaxy S5 на 10% превзошел результат продаж Galaxy S4, показанный за первый месяц

    13:4237

    Pioneer и Memory-Tech разработали оптический диск емкостью 512 ГБ: В перспективе емкость оптического диска, созданного Pioneer и Memory-Tech, может превысить 1 ТБ

    12:4924

    PassMark RAMMon v.1.0 Build 1013 - бесплатная утилита для получения информации об используемых модулях памяти: Бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти

    12:401

    Autodesk разрабатывает открытую программную платформу для 3D-принтеров и планирует выпустить собственный 3D-принтер: Ожидается, что 3D-принтер Autodesk будет стоить около $5000

    12:254

    Gresso Radical Black — двухсимочный смартфон ценой от $2500: Gresso Radical Black работает под управлением ОС

    12:0828

    Начались продажи корпусов для ПК Lian Li PC-B16 и PC-A61: Общей особенностью PC-B16 и PC-A61 является наличие шести кронштейнов для накопителей

    12:074

    Hotspot Shield v.3.40 - программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером: Программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером

    12:052

    Screenshot Captor v.4.85 - бесплатная утилита для захвата изображения с рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    11:303

    Модели TE510/S1L и TE508/S1 готовятся пополнить линейку бюджетных планшетов NEC LaVie Tab E: NEC TE510/S1L и TE508/S1 базируются на SoC MediaTek MT8121

    11:061

    DirectX Happy Uninstall v.6.25 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    10:554

    2ГИС анонсировал версию для OS X и начал показывать карты этажей: Новая возможность справочного сервиса позволит посетителям сэкономить время.

    10:42

    Обновлены приложения КонсультантПлюс для Android: Мобильные приложения являются некоммерческими проектами компании "КонсультантПлюс".

    10:39

    Apple iTunes v.11.2 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    10:20

    Philips готовит смартфон l928 с шестидюймовым дисплеем Full HD и восьмиядерной платформой: Смартфон Philips l928 получит дисплей диагональю 6 дюймов

    10:1011

    WorldWide Telescope будет доступен на русском языке: WorldWide Telescope, один из самых ярких научных проектов Microsoft, теперь доступен широкой русскоязычной аудитории. 87 мультимедиа-экскурсий по Вселенной, охватывающих широкий круг тем о Земле и Вселенной, а также справочная система переведены на русски

    09:45

    Состоялся выпуск Linux-версии Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio 9.0: Компания «Доктор Веб» сообщает о выпуске плагина Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio 9.0, предназначенного для работы на компьютерах под управлением Linux

    09:101

    Число OEM-производителей, выпускающих смартфоны с Windows Phone, достигло 17: Увеличение числа производителей, выпускающих смартфоны с Windows Phone, повышает шансы Microsoft на успех в конкуренции с Google

    09:009

    DDoS-троянцы атакуют Linux: В мае 2014 года специалисты компании «Доктор Веб» выявили и исследовали рекордное по сравнению с предыдущими месяцами количество троянцев для ОС Linux

    08:354

    ZTE готовит смартфон Nubia W5 с ОС Windows Phone и платформой Snapdragon 801: Смартфон ZTE Nubia W5 получит аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч

    08:305

    Представлена новая версия СЭД ELLF v.1.0.2. на базе Alfresco: ГК «КОРУС Консалтинг» объявляет о выходе новой версии облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.2. на базе платформы с открытым кодом Alfresco

    08:00

    Названа цена и срок начала продаж камеры Sigma dp2 Quattro : Бельгийский продавец PCH обнародовал цену модели dp2 Quattro и срок начала поставок

    08:004

    Pioneer приписывают намерение продать бизнес по выпуску аудиовидеотехники, принесший за год 1,04 млрд долларов дохода: Pioneer ведет переговоры с Funai Electric и другими потенциальными покупателями

    07:0046

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