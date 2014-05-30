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    30 мая 2014

    Представлен смартфон Samsung Galaxy S5 Active: Смартфон Samsung Galaxy S5 Active доступен абонентам оператора AT&T

    23:0526

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S5 mini позирует на «живых» фото: Смартфон Samsung Galaxy S5 mini получит платформу Exynos 3 Quad (Exynos 3470)

    21:3134

    Компания Japan Display представила планшетный дисплей разрешением WQXGA с технологией WhiteMagic: Новый экран LTPS IPS диагональю семь дюймов имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей

    20:3919

    Microsoft тоже разрабатывает умные часы: Внешне умные часы Microsoft будут похожи на Samsung Gear Fit

    20:0130

    Видео дня: «умные» часы LG G Watch и платформа Android Wear в работе: На видео запечатлели «умные» часы LG G Watch в работе

    19:478

    Модули памяти DDR4 Adata XPG Z1 будут показаны на Computex 2014: Модули Adata XPG Z1 рассчитаны на использование в ПК

    19:366

    Накопитель Silicon Power Armor A60 доступен в модификации объёмом 2 ТБ: Накопитель Silicon Power Armor A60 не боится падений с высоты 1 м

    19:202

    Изображение Nokia Lumia 530 позволяет предположить, что этот аппарат получит дисплей размером 4,3 дюйма: Спецификации Lumia 530 пока неизвестны

    18:424

    Видеокарты KFA2 GeForce GT 740 выполнены в низкопрофильном исполнении: KFA2 представила три карты GeForce GT 740

    18:17

    Oppo представила смартфон N1 mini, но не рассказала о нём практически ничего: Анонсирован смартфон Oppo N1 mini

    18:051

    В Сети появилось фото смартфона Motorola Moto X+1: Преемник Moto X попал в объективы камеры

    17:461

    Seagate покупает активы LSI за 450 млн долларов: Seagate покупает часть LSI за 450 млн долларов

    17:256

    Анонсированы продажи процессорных охладителей Scythe Mugen Max: Габариты Scythe Mugen Max равны 145 х 161 х 110 мм, масса — 870 г

    16:455

    Водоблок с полным покрытием EK Water Blocks EK-FC R9-295X2 предназначен для 3D-карты AMD Radeon R9 295X2: Основание водоблока EK-FC R9-295X2 изготавливается из меди

    14:003

    Выход первых настольных процессоров Intel Skylake намечен на второй квартал 2015 года: В линейки Celeron, Pentium и Core i3 микроархитектура Skylake проникнет не ранее второй половины 2015 года

    13:0026

    TUL покажет на Computex 2014 3D-карту PowerColor Devil 13 Dual Core R9 290X, Double Blades и Turbo Timer: PowerColor Devil 13 Dual Core R9 290X Coming at Computex 2014

    12:009

    Дюймовый датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой Sony IMX183CQJ имеет разрешение 20 Мп: Размер датчика изображения Sony ICX804SQB — 15,86 мм по диагонали

    11:0023

    Active@ KillDisk v.9.0 — бесплатная утилита для безвозвратного удаления данных: Бесплатная утилита для безвозвратного удаления данных

    10:551

    RogueKiller v.9.0 - бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО: Бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО

    10:201

    Высота процессорного кулера Scythe Kodati — всего 34 мм (с учетом вентилятора): Охладитель Scythe Kodati совместим с современными процессорами AMD и Intel

    10:0013

    Smarty Uninstaller Pro v.4.0 - программа для полной деинсталляции других приложений: Программа для полной деинсталляции других приложений

    09:45

    Монитор Iiyama ProLite GB2773HS-2 поддерживает частоту кадров 144 Гц : В мониторе Iiyama ProLite GB2773HS-2 используется жидкокристаллическая панель типа TN-film со светодиодной подсветкой

    09:307

    AIDA64 Extreme Edition v.4.50 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:10

    В бюджетных твердотельных накопителях Corsair Force Series LX используются контроллеры Silicon Motion : Накопители Corsair Force Series LX заключены в алюминиевые корпуса стандартного типоразмера 2,5 дюйма

    09:007

    Над доменом .ОРГ нависла угроза запрета в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Легато», владелец товарного знака «.ОРГ», подало иск к американской компании Public Interest Registry (PIR), регистратуре кириллического домена .ОРГ

    08:3518

    Появились первые сведения о смартфоне Lenovo Vibe Z2 Pro с металлическим корпусом и шестидюймовом экраном QHD: К особенностям смартфона Lenovo Vibe Z2 Pro можно отнести узкие рамки экрана

    08:3012

    Подведены итоги очередного форума Positive Hack Days : Высказывание Фридриха Ницше про «бездну, которая всматривается в тебя» стало девизом форума по практической безопасности PHDays IV

    08:001

    Каждый из пяти каналов контроллера вентиляторов Lamptron CF525 рассчитан на мощность нагрузки 60 Вт: Цена Lamptron CF525 примерно равна $100

    08:0018

    Компания Samsung начала серийный выпуск первых 32-слойных чипов флэш-памяти 3D V-NAND и SSD, в которых они используются: 32-слойные чипы относятся ко второму поколению флэш-памяти Samsung 3D V-NAND

    07:0036

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