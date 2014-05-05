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    5 мая 2014

    Стали известны характеристики APU AMD Beema и Mullins: Процессоры APU AMD Beema и Mullins имеют TDP от 4 до 15 Вт

    21:3611

    Spear Street Capital приобретёт у BlackBerry недвижимость на сумму 278 млн долларов: BlackBerry продаст 3 млн квадратных футов земли и недвижимости

    20:591

    Nokia инвестирует 100 млн долларов в автомобильные технологии: Nokia создаёт фонд Connected Car с финансированием 100 млн долларов

    19:503

    У Apple могут возникнуть проблемы с торговой маркой iWatch из-за швейцарской компании Swatch, владеющей брендом iSwatch: Компания Swatch намерена защищать свой бренд iSwatch

    17:3945

    Смартфон Huawei Glory 3X Pro получит восьмиядерную платформу, дисплей Full HD и заднюю крышку, стилизованную «под кожу»: Смартфон Huawei Glory 3X Pro будет стоить $270

    15:0517

    Новые планшеты Samsung с дисплеями AMOLED будут называться Galaxy Tab S: Новые планшеты Samsung с дисплеями AMOLED будут иметь экраны диагональю 8,4 и 10,5 дюйма

    14:4956

    Начинаются продажи блоков питания серии BitFenix Fury с комбинированными кабельными системами: Серия блоков питания серии BitFenix Fury включает модели мощностью 550, 650 и 750 Вт

    14:434

    Специалисты Digitimes Research прогнозируют отгрузку 61,42 млн планшетов в текущем квартале: Спад первого квартала на рынке планшетов сменяется ростом

    14:10

    В Массачусетском технологическом институте собрали полмиллиона долларов на выдачу биткойнов всем студентам: По словам организаторов, программа необходима для поддержания MIT на «рубеже передовых технологий»

    13:3518

    WinContig v.1.35 - простая, не требующая установки программа-дефрагментатор: Простая, не требующая установки программа-дефрагментатор

    12:401

    Gibson встраивает в кабель для гитары цифровой рекордер: Кабель Gibson Memory Cable оснащен стандартными разъемами 1/4 дюйма

    12:147

    Calibre v.1.35.0 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    12:05

    Корпуса для ПК NZXT H440 Special Edition выпускаются в трех модификациях: Цена любой из трех NZXT H440 Special Edition равна $119

    11:413

    Dare Video 5.1.3 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    11:33

    Tor Browser Bundle v.3.6 - защищенный анонимный веб-браузер, работающий в сети Tor: Защищенный анонимный веб-браузер, работающий в сети Tor

    11:303

    Documents To Go 5.1.2 для iOS — офисный пакет, совместимый с MS Office: Это приложение включает в себя набор офисных утилит для работы с текстовыми документами, таблицами, PDF-файлами

    11:22

    Action Plan Manager 1.0.1.0 — органайзер для Windows 8 и Windows Phone:

    11:18

    Free Download Manager v.3.9.4 - бесплатный и функциональный диспетчер закачек: Бесплатный и полностью функциональный диспетчер закачек

    10:553

    Start Menu Reviver v.2.0.0 - бесплатное приложение для ОС Windows 7/8, расширяющее функциональность меню "Пуск": Бесплатное приложение для ОС Windows 7/8, расширяющее функциональность меню "Пуск"

    10:20

    Windows Firewall Control v.4.0.9.0 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8

    09:45

    Хромбук Acer с процессором Intel Core i3 будет стоить $349: До конца года Acer выпустит еще 2-3 хромбука

    09:357

    Lenovo начала разработку собственной платформы для носимой электроники: Lenovo сформировала команду по разработке SoC для носимой электроники

    09:30

    Notepad++ v.6.6.1 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    09:10

    DVDInfoPro v.7.121 - утилита для работы с CD/DVD/BD-приводами: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    08:35

    ASRock QC5000–ITX/WiFi — системная плата со встроенным мобильным APU AMD A4-5000: ASRock QC5000–ITX/WiFi можно заказать в Германии за 86 евро

    08:304

    Мобильный APU AMD A10-7300 (Kaveri) получит четыре ядра с частотой 2-3,2 ГГц и TDP 19 Вт: Стали известны характеристики APU A10-7300 (Kaveri)

    08:304

    D3DGear v.4.69 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    08:00

    Amazon запускает специализированный магазин носимых устройств: Ассортимент магазина Amazon Wearable Technology включает мониторы активности, умные часы, носимые камеры и другие подобные устройства

    08:0010

    Устройство категории «2-в-1» Acer Aspire Switch 10 оснащено дисплеем типа IPS: В режиме планшета Aspire Switch 10 похож на закрытый ноутбук

    07:3016

    Основой семидюймового планшета Acer Iconia One 7 служит SoC Intel Atom Z2560: Предусмотрен выпуск вариантов планшета Acer Iconia One 7 красного, белого, черного и других цветов

    07:005

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