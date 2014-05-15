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    15 мая 2014

    В гарнитуру Plantronics Voyager Edge встроено три микрофона: В режиме разговора гарнитура Plantronics Voyager Edge работает до 6 часов

    22:546

    Первое онлайн-знакомство с Gionee Elife E7 : Онлайн-встречу проведут редакторы iXBT.com: Сергей Уваров и Николай Землянский

    22:304

    Планшетный ПК Microsoft Surface Pro 3 может получить дисплей диагональю 12 дюймов: 20 мая Microsoft может представить планшеты Surface Pro 3 и Surface mini

    22:1035

    Мышь Cherry MW 2400 и клавиатура Cherry KW 2000 подключаются к ПК по беспроводному интерфейсу: Клавиатура Cherry KW 2000 имеет низкопрофильные клавиши с малым ходом

    22:034

    Компьютер Axiomtek eBOX635-881-FL построен на пассивно охлаждаемом процессоре Intel Core четвертого поколения: Axiomtek eBOX635-881-FL — встраиваемый компьютер в усиленном исполнении

    21:448

    Флэшки Buffalo RUF3-PS объемом до 64 ГБ с интерфейсом USB 3.0 выступают из разъема всего на 5,2 мм: Накопители Buffalo RUF3-PS демонстрируют скорость передачи данных до 121 МБ/с

    21:2713

    Представлен телевизор Xiaomi Mi TV 2 с панелью Ultra HD диагональю 49 дюймов стоимостью $640: Телевизор Xiaomi Mi TV 2 основан на платформе MediaTek MStar 6A918

    20:4888

    Представлен первый планшет Xiaomi — Mi Pad, основанный на SoC Tegra K1: Планшет Xiaomi Mi Pad предлагает характеристики iPad mini Retina за $240

    20:1266

    Игровой моноблок MSI AG270 оснащается 3D-картой GeForce GTX 880M с 8 ГБ памяти : MSI представила игровой моноблок AG270

    19:488

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 750 Ti Black Edition получила специальный сертификат качества : Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 750 Ti Black Edition работает на повышенных частотах ядра

    19:324

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S будут анонсированы 12 июня : Планшеты Samsung Galaxy Tab S представят 12 июня в Нью-Йорке

    19:1622

    XenoAmp Music Player 0.333 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    15:35

    Feedly 20.1.0 для Android — популярный мобильный RSS-клиент: Feedly получил широкую известность после закрытия Google Reader.

    15:31

    UC Browser 3.5.0.410 для Windows Phone — новая версия китайского мобильного браузера: Браузер, поддерживающий работу с вкладками и несколькими открытыми окнами, сохранение истории посещенных страниц и занесение их в закладки

    15:29

    Новая версия клиента Twitter 6.5 для iOS: В версии 6.5 улучшена навигация, появилась возможность применения фильтров к фотографиям, улучшен просмотр результатов поиска, упрошен доступ к личным сообщениям.

    15:25

    Обновление Facebook 10.0 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    15:22

    2x Battery 2.98 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    15:173

    Facebook обновила Messenger 5.1 для iOS: Facebook Messenger представляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    15:13

    Экран ноутбука Asus TP500L можно будет развернуть на 360°: Asus TP500L будет представлять собой трансформируемый ноутбук

    15:0623

    Spell Up — новая игра для обучения английскому языку: Цель игры – правильно произносить по буквам услышанные слова и постепенно строить из них как можно более высокую башню.

    15:001

    Редактор фотографий доступен в сервисах Яндекса: В редакторе есть 24 фильтра для художественного оформления фотографий

    14:56

    С 20 мая откроется подписка на SMS-уведомления о сроках сезонных отключений горячей воды: Для удобства пользователю будут предложены несколько вариантов со сроками SMS-подписки – за сутки, неделю и месяц до момента предполагаемого отключения воды.

    14:557

    Названы цена и срок начала продаж камеры Nikon 1 J4, представлены бокс и вспышка для подводной съемки WP-N3 и SB-N10: Комплект из камеры Nikon 1 J4 и двух объективов обойдется покупателю в $1050

    14:008

    Hamachi v.2.2.0.193 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    13:50

    Freemake Free Audio Converter v.1.1.0.57 - бесплатный конвертер аудио-файлов: Бесплатный конвертер аудио-файлов

    13:15

    Корпус для мини-ПК Akasa Newton X изготовлен из алюминия и играет роль процессорного радиатора : Корпус Akasa Newton X предназначен для мини-ПК Intel NUC на системных платах D54250WYB и D34010WYB

    13:0014

    Netgear Genie v.2.3.1.24 - программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint: Программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint

    12:40

    Представлен смартфон HTC One mini 2: Данных о цене HTC One mini 2 пока нет

    12:1222

    Официальное средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.5.12: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:051

    Корпус Thermaltake Level 10 Titanium Edition будет показан на выставке Computex 2014: Корпус Thermaltake Level 10 Titanium Limited Edition Gaming Station несколько отличается от базовой модели

    12:008

    Клиент Evernote 4.4.0.1122 для Windows Phone помогает добавлять оцифрованные бумажные страницы: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    11:551

    KMPlayer v.3.9 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    11:302

    Роутеры D-Link DIR-818LW с поддержкой Wi-Fi 802.11ac окрашены в яркие цвета: Продажи D-Link DIR-818LW в четырех цветовых вариантах уже начались по цене $80

    11:3021

    BurnAware v.7.0 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    10:551

    В серию I-O Data HDPC-UT вошли внешние накопители объемом 2 ТБ: Габариты накопителей I-O Data HDPC-UT — 75 х 112 х 14 мм

    10:303

    Find MAC Address v.3.10.0 - небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера: Небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера

    10:20

    Смартфон Oppo N1 mini получит платформу MediaTek MT6592 либо Exynos 5422: Смартфон Oppo N1 mini получит пятидюймовый дисплей

    10:104

    Microsoft продлевает период уведомления о необходимости установки Windows 8.1 с обновлением: С даты официального выпуска Windows 8.1 с обновлением прошел месяц

    09:455

    В текущем финансовом году Sony планирует продать 50 млн смартфонов: Компания Sony рассчитывает на 28% рост продаж смартфонов

    09:3014

    Toshiba снесет Fab 2 в Йоккаити и построит там новую фабрику, чтобы выпускать флэш-память 3D NAND: Новая фабрика Fab 2 начнет выпуск продукции в 2016 году

    09:309

    ABBYY Business Card Reader - доступ к визиткам с любого из ваших iOS-устройств: Компания ABBYY обновила ABBYY Business Card Reader для iOS

    09:10

    Представлен объектив AF-S Nikkor 400mm f/2.8E FL ED VR и телеконвертор AF-S TC-14E III: Объектив AF-S Nikkor 400mm f/2.8E FL ED VR имеет оптический стабилизатор с новым режимом Sport

    09:002

    "Медицинский помощник" – электронный дневник здоровья для iPhone: Следить за здоровьем и вовремя принимать прописанные врачом медикаменты поможет мобильное приложение "Медицинский помощник" 1.0 для iPhone

    08:35

    AMD снизила цену на видеокарту Radeon R9 280 до $250: 3D-карта Radeon R9 280 отныне стоит $250

    08:308

    SanDisk X300s — первый SSD SanDisk с самошифрованием: SSD SanDisk X300s ориентирован на корпоративных потребителей

    08:007

    10-Strike LANState Pro 7.5 обеспечит визуальный мониторинг удаленной сети: 10-Strike Software объявляет о выходе обновления программы визуального мониторинга сети 10-Strike LANState Pro 7.5

    08:00

    Объем миниатюрных твердотельных накопителей Apacer SDM5 достигает 128 ГБ: Для удобства SSD Apacer SDM5 выпускаются в двух вариантах

    07:006

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