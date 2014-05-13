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    13 мая 2014

    TSMC начинает серийный выпуск 20-нанометровых процессоров Apple A8, из-за чего может потерять своего крупнейшего клиента: Qualcomm планирует заказывать выпуск 20-нанометровой продукции у Samsung или Globalfoundries, а не у TSMC

    21:31131

    Слух: смартфон Samsung Galaxy S5 Prime увидит свет в июне и будет стоить 640 евро: Samsung Galaxy S5 Prime — первый смартфон Samsung с экраном QHD

    21:0450

    Появилось изображение лазурной версии смартфона HTC One (M8): О цене и сроке начала поставок новой версии HTC One (M8) пока данных нет

    20:1011

    C помощью бюджетной модели BlackBerry Z3 канадский производитель попробует вернуться на рынок смартфонов: По мнению аналитиков, у BlackBerry есть шансы на успех

    19:508

    Vivo X3L окажется в числе самых тонких смартфонов с поддержкой LTE: В основу Vivo X3L, скорее всего, легла SoC Qualcomm Snapdragon 400

    19:431

    Внешний аккумулятор Samsung EB-PG900BWEG получил «кожаный» корпус: Внешний аккумулятор Samsung EB-PG900BWEG заключён в пластиковый корпус, имитирующий фактуру кожи

    17:3223

    Смартфон Samsung Galaxy S5 Active получит аккумулятор ёмкостью 2800 мА·ч и поддержку LTE: Смартфон Samsung Galaxy S5 Active может получить сертификат MIL-STD-810G

    17:175

    LG готовит смартфон Uni8, работающий под управлением Windows Phone 8: LG создаёт свой первый смартфон, работающий под управлением Windows Phone 8

    16:549

    Опубликован видеоролик, посвященный смартфону LG G3: Выпуск смартфона LG G3 ожидается 27 мая

    16:216

    Технология AMD FreeSync стала частью стандарта DisplayPort 1.2a: В стандарт DisplayPort 1.2a включена поддержка Adaptive-Sync

    15:1014

    По данным Canalys за год поставки смартфонов с дисплеями диагональю от 5 дюймов и выше выросли на 369%: Смартфоны с диагональю дисплея от 5 до 5,5 дюйма заняли 22% рынка

    15:088

    Asus представит на Computex новый смартфон: Устройство будет поддерживать LTE

    15:04

    EK Water Blocks выпускает сборку из двух помп EK-Dual DDC 3.2 PWM X-TOP: Использование двух помп позволяет повысить давление в системе и подстраховаться на случай отказа одной из них

    14:144

    Официально представлены смартфоны Motorola Moto E и Moto G с поддержкой LTE: Motorola Moto E на некоторых рынках будет представлена в версии с поддержкой двух карт SIM

    13:595

    GRBackPro v.8.2.0 - программа для создания резервных копий под ОС Windows: Программа для создания резервных копий данных и информации под операционными системами Windows

    13:50

    CintaNotes v.2.6 - простой бесплатный менеджер заметок: Простой бесплатный менеджер заметок

    13:15

    Новый Pantech Vega Secret Note может оказаться первым смартфоном на базе 64-разрядной платформы Qualcomm Snapdragon 810: В новом поколении Pantech Vega Secret Note будет использоваться 6-дюймовый дисплей разрешением 2К

    13:104

    Advanced HostMonitor v.9.86 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    12:40

    Wise Care 365 v.2.98 - сборник бесплатных приложений для настройки и оптимизации ОС Windows: Сборник бесплатных приложений для настройки и оптимизации ОС Windows

    12:051

    MiniGet v.1.0.8.2528 - крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент: Крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент

    11:303

    На сайте Amazon замечена версия смартфона Moto G с поддержкой LTE: Подробное описание смартфона Moto G с поддержкой LTE пока отсутствует, но известна цена

    11:053

    DriverEasy v.4.7.0 - программа для поиска и установки новых версий драйверов: Программа для поиска и установки новых версий драйверов

    10:55

    Sony заморозила разработку телевизоров OLED, перебросив ресурсы на другие проекты: В Sony окончательно пришли к выводу, что в ближайшее время OLED не удастся догнать жидкокристаллическую технологию

    10:2563

    QupZilla v.1.6.6 - мультиплатформенный быстрый, бесплатный веб-браузер: Быстрый, бесплатный веб-браузер

    10:20

    «Лаборатория Касперского», Microsoft и 5nine Software запускают совместное решение - 5nine Cloud Security with Kaspersky Engine для Windows Server 2012R2: Производитель средств защиты в виртуальной среде Hyper-V Windows Server – компания 5nine Software – совместно с «Лабораторией Касперского» и компанией Microsoft объявляет о запуске комплексного продукта по обеспечению безопасности виртуальной среды на баз

    09:45

    Производитель чехлов для смартфонов «засветил» внешний вид модели Apple iPhone 6: Смартфон Apple iPhone 6 может сохранить сходство с iPhone 5 и iPhone 5s

    09:1516

    "Лаборатория Касперского" обнаружила необычного мобильного червя: Лаборатория Касперского обнаружила особенного мобильного червя, основной целью которого является сервис интернет-телефонии сети Sipnet

    09:10

    Archos представила мобильный ПК ArcBook, основанный на SoC Rockchip RK3168 и работающий под управлением Android 4.2: Archos ArcBook оценён в 170 долларов

    09:0010

    Представлена системная плата ECS L337 Gaming Z97-Machine: Системная плата ECS L337 предназначена для игровых ПК

    09:00

    Lamborghini Huracán использует возможности Nvidia Tegra 3: Lamborghini Huracán – мощь суперкара и интеллект суперкомпьютера

    08:355

    Начались поставки внешних накопителей Samsung Wireless объемом 1,5 ТБ, оснащенных беспроводным интерфейсом: Цена Samsung Wireless объемом 1,5 ТБ — $179

    08:005

    Червь Samsapo атакует российских Android-пользователей: ESET предупреждает о появлении новой многофункциональной вредоносной программы

    08:00

    Компания Google, возможно, работает над TV-приставкой под кодовым названием Molly: Устройство Google Molly может являться TV-приставкой с ОС Android

    07:408

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