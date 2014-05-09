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    9 мая 2014

    13-дюймовый ноутбук Lenovo M30-70 замечен на сайте компании: Lenovo M30-70 в базовом исполнении будет стоить 500 евро

    23:525

    Появились «живые» фото планшета Samsung Galaxy Tab S 10.5: Планшет Samsung Galaxy Tab S 10.5 перенял от Galaxy S5 текстурированную крышку

    22:3497

    Беззеркальная камера Samsung NX3000 стоит от $479: Samsung NX3000 оснащена 3-дюймовым поворотным дисплеем

    21:2122

    Штат Apple пополнится главным специалистом Nokia, разработавшим технологию PureView: В Apple перейдёт работать Ари Партинен из Nokia

    20:5015

    Линейка 3D-карт Galaxy Gamer пополнилась адаптером GeForce GTX 770: Galaxy представила линейку карт Gamer, состоящую из GeForce GTX 760 и GeForce GTX 770

    20:28

    ARM поделилась результатами тестирования процессорных ядер Cortex-A53 и Cortex-A57: ARM опубликовала результаты тестирования ядер Cortex-A53 и Cortex-A57 в Geekbench 3

    20:0815

    Появились изображения золотистого смартфона LG G3: Одним из сильных мест смартфона LG G3 будет основная камера разрешением 13 Мп

    13:256

    Начала работу фабрика Samsung в Сиане, выпускающая объемную флэш-память 3D V-NAND: Примерно половина флэш-памяти NAND, производимой в мире, выпускается в Китае

    12:4331

    Apple приписывают намерение купить Beats за 3,2 млрд долларов: Капитализация Beats Electronics оценивается в 1 млрд долларов

    11:4833

    Флэш-накопитель Kanguru Defender Elite30 с интерфейсом USB 3.0 шифрует данные по алгоритму AES с 256-разрядным ключом: Скорость передачи данных Kanguru Defender Elite30 в режиме чтения достигает 140 МБ/с

    08:304

    Монитор Acer B326HUL с 32-дюймовым экраном разрешением 2560 x 1440 пикселей (WQHD) оценен в $900: Монитор Acer B326HUL имеет два входа HDMI, один вход DVI-D и один вход DisplayPort

    08:0020

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