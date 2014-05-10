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    10 мая 2014

    Опрос Phone Arena показал, что более половины потребителей предпочитают металл в смартфонах и планшетах: Опрос Phone Arena указывает на то, что пластиковые смартфоны хотели бы приобрести лишь 23% покупателей

    20:0053

    Microsoft готовит новый планшет Surface на основе процессора Intel Haswell: Новые планшеты Microsoft Surface будут представлены 20 мая

    16:3126

    Толщина смартфона Moto E на самом деле составляет не 6,2 мм, а 12,3 мм: Появились полные ТТХ смартфона Moto E и его официальные изображения

    16:057

    Руководитель Huawei назвал глупостью установку в смартфоны дисплеев разрешением 2K: Huawei не намерена оснащать свои смартфоны дисплеями 2K

    15:3258

    В следующем году на рынке появится множество защищённых смартфонов средней ценовой категории: Sony намерена предложить защищённый смартфон стоимостью около $300

    15:053

    Системная плата ECS BAT-I(1.0)/J2900 типоразмера Mini-ITX оснащена встроенным процессором Pentium J2900: Стоимость ECS BAT-I(1.0)/J2900 — $120

    13:382

    Производитель называет SoulNote SA300 первым в мире звуковым усилителем с беспроводным интерфейсом «высокого разрешения»: Марке SoulNote исполняется 40 лет

    13:007

    В серию TDK SNG4A вошли SSD типоразмера M.2 объемом до 64 ГБ, в которых используется флэш-память типа SLC NAND: Поставки SSD TDK SNG4A должны начаться в августе

    12:101

    10 млн смартфонов Samsung Galaxy S5 было продано за 25 дней: Samsung продала 10 млн смартфонов Galaxy S5 за 25 дней

    11:0024

    Появление на прилавках 3D-карты GeForce GTX Titan Z снова откладывается на неопределённый срок: Nvidia запретила продавать видеокарту GeForce GTX Titan Z 8 мая

    10:0013

    Планшет Asus MeMO Pad 8 нового поколения получил экран Full HD и процессор Intel Atom Z3580 (Moorefield): Asus MeMO Pad 8 может похвастать встроенным модемом LTE

    09:452

    Планшетный компьютер Nvidia Mocha построен на SoC Tegra K1 и оснащен 8-дюймовым экраном разрешением 2К: Nvidia Mocha составит конкуренцию iPad mini?

    08:5011

    Фото дня: смартфон Moto E: Смартфон Moto E был запечатлён на фото

    08:004

    В конце мая в Японии можно будет приобрести смартфон Sony Xperia ZL2 (SOL25): Сердцем смартфона Sony Xperia ZL2 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB

    02:492

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