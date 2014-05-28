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    28 мая 2014

    Наметился прорыв в переводе речи в режиме реального времени: На конференции «Сode Conference» в Ранчо Палос Вердес, Калифорния, Кара Свишер и Вальт Мосберг более часа беседовали с главным исполнительным директором Microsoft Сатьей Наделлой

    23:309

    Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Gaming 6G оснащена 6 ГБ памяти GDDR5: MSI GeForce GTX 780 Gaming 6G весит 840 граммов

    23:158

    Планшетный компьютер LG G Pad 10: подробности: LG G Pad 10, как и семидюймовая модель серии, построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 400

    19:188

    Объявлено о начале продаж 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan Z: Рекомендованная розничная цена 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan Z в России — 114 990 рублей

    19:1435

    Apple хочет, чтобы суд взыскал с Samsung больше денег и запретил продажи устройств южнокорейской компании: Apple просила 2,2 млрд долларов, получила 120 млн долларов и считает, что этого мало

    18:5040

    Google собирается выпустить автомобиль без руля и педалей: Прототип автомобиля Google для двух пассажиров имеет полностью электронное управление

    18:3770

    Для смартфона Oppo N1 mini выбраны пастельные цвета корпуса: Аппарат Oppo N1 mini оснащен немаленьким пятидюймовым экраном

    18:145

    Asus переименует комплект планшет+смартфон PadFone X в PadFone S и запустит его в продажу на мировом рынке: Asus PadFone S по своим характеристикам полностью соответствует PadFone X

    16:457

    Изображения смартфона HTC One (M8) Ace позволяют надеяться на выпуск красного и синего варианта аппарата: Производитель выбрал для смартфона HTC One (M8) Ace яркие цвета

    16:445

    ISSI начала поставки образцов микросхем памяти SDRAM DDR3 и DDR3L плотностью 8 Гбит: Память типа DDR3 сейчас можно встретить в самых разных компонентах коммуникационной инфраструктуры

    16:294

    Apple получила патент, описывающий создание единой конструкции из сапфирового стекла и рамки, созданной из Liquidmetal: Apple получила патент, касающийся Liquidmetal

    15:4936

    Panasonic отзывает более 43 000 аккумуляторных батарей для ноутбуков в связи с риском возгорания: Два случая возгорания батарей Panasonic произошли в Японии, третий — в Таиланде

    15:464

    Стали известны основные характеристики мобильных APU AMD A6 Pro-7050B, A8 Pro-7150B и A10 Pro-7350B: Компания AMD готовит к выпуску мобильную платформу AMD Pro A

    15:254

    Microsoft снизила цены на планшеты Surface Pro 2: Планшеты Microsoft Surface Pro 2 теперь стоят практически столько же, сколько Surface Pro 3

    15:233

    Стало известно, сколько смартфон LG G3 будет стоить в Европе: Модификация LG G3 с 16 ГБ будет предсказуемо более доступной

    15:0010

    Стали известны характеристики APU AMD A6-7400K (Kaveri): APU A6-7400K получит два ядра с частотой 3,5 ГГц

    14:182

    NAS-сервер Synology DiskStation DS414slim рассчитан на четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Сервер Synology DiskStation DS414slim работает под управлением операционной системы DiskStation Manager (DSM) 5.0

    14:006

    Смартфон для разработчиков Mozilla Flame стал доступен для предзаказа по цене $170: Смартфон Mozilla Flame начнут продавать через месяц

    13:592

    За счет большого угла поворота дисплея ноутбук Toshiba Satellite Radius превращается в огромный планшет: Базовая стоимость Toshiba Satellite Radius — $926

    13:487

    Корпус для ПК Fractal Design Core 1500 размерами 195 x 370 x 450 мм рассчитан на системные платы типоразмера microATX: Корпус для ПК Fractal Design Core 1500 вмещает 3D-карты длиной до 380 мм

    13:263

    Google рассматривает возможность приобретения компании Dropcam: Подразделение Google Nest Labs хочет купить компанию Dropcam

    12:534

    Intel заключает стратегическое соглашение с Rockchip, чтобы «ускорить и расширить» портфель решений для планшетов: Участие Rockchip должно помочь Intel увеличить число покупателей однокристальных систем

    12:4013

    X-plore — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    11:46

    Wuala 3.3 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    11:46

    Мобильный Криминалист 2014 6.21 для проведения экспертизы сотовых телефонов: Новая версия также обеспечивает доступ к зашифрованным резервным копиям приложения WhatsApp!

    11:42

    По предварительным данным, смартфон Apple iPhone 6 будет представлен 19 сентября: Две из предыдущих моделей iPhone были представлены в сентябре

    11:3773

    AOC u2868Pqu — 28-дюймовый монитор с разрешением 3840 x 2160 точек и временем отклика 1 мс: AOC u2868Pqu оценен в 649 евро

    11:3511

    MediaTek выпустит 20-нанометровые платформы для смартфонов в первой половине будущего года: В будущем году к выпуску 20-нанометровой продукции приступит и компания Qualcomm

    11:298

    Встраиваемые системы с пассивным охлаждением Advantech MIO-5271 и ARK-1550 построены на процессорах Intel Core i5-4300U: Альтернативный вариант конфигурации Advantech MIO-5271 и ARK-1550 включает процессор Intel Celeron 2980U

    11:20

    Сотни тысяч болельщиков активно пользовались «СМОТРИ+» во время чемпионата мира по хоккею: Через приложение «СМОТРИ+» финальный матч Россия — Финляндия посмотрело более 80 000 человек.

    10:22

    Ginger v.3.5.37.0 - бесплатное решение для автоматической проверки правописания и грамматики на английском: Бесплатное решение для автоматической проверки правописания и грамматики на английском

    10:20

    Навител Навигатор 8.7.0.150 для iPhone и iPad — с подпиской на карты: Загрузить обновление Навител Навигатор пользователи iPhone и iPad могут из магазина

    10:161

    FlvPlayer4Free v.5.9.0.0 - бесплатный медиаплеер для воспроизведения FLV-файлов: Бесплатный медиаплеер для воспроизведения FLV-файлов

    09:451

    360 Total Security v.3.0.0.1204 - бесплатное антивирусное решение для ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для ОС Windows

    09:101

    Plextor добавляет в серию SSD M6e модели типоразмера M.2: Продажи накопителей PX-G128M6e, PX-G256M6e и PX-G512M6e уже начинаются

    09:009

    «Лаборатория Касперского» отмечает, что DDoS-атаки в Рунете стали еще мощнее: «Лаборатория Касперского» зафиксировала новый скачок мощности DDoS-атак в Рунете

    08:35

    Настраиваемое шифрование и объединение серверов в CommFort v.5.83: Компания "КоммФорт софтваре" объявляет о выпуске новой версии клиент-серверного приложения для общения в сети, обмена файлами и проведения видеоконференций CommFort

    08:00

    Корпус для ПК Fractal Design Core 2500 вмещает 3D-карты длиной до 380 мм: В корпусе Fractal Design Core 2500 можно установить до семи вентиляторов типоразмера 120 мм

    08:006

    Доля Renesas в предприятии, выпускающем контроллеры дисплеев для iPhone, достанется не Apple, а другому покупателю: Renesas принадлежит 55% предприятия Renesas SP Driver

    07:007

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