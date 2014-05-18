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    18 мая 2014

    Монитор Dell UltraSharp UZ2215H оснащен концентратором USB 3.0, двумя громкоговорителями, web-камерой и микрофоном: В мониторе Dell UltraSharp UZ2215H используется панель типа IPS разрешением 1920 х 1080 пикселей

    21:2913

    I-O Data увеличивает объем внешних HDD серии HDPF-UT до 2 ТБ: Для обмена данными и подачи питания в накопителях используется интерфейс USB 3.0

    21:002

    Continental встроит в автомобильные шины датчики, позволяющие следить за их износом: Воплощение разработки в серийных моделях ожидается в 2017 году

    15:0122

    Бюджетный планшетный компьютер Chuwi VX3 получил дисплей диагональю семь дюймов разрешением 1920 x 1200 пикселей: Планшет Chuwi VX3 можно приобрести по цене около 160 долларов

    14:588

    Планшет Microsoft Surface Pro 3: за пару дней до премьеры стали известны ключевые спецификации и цены : Самая дорогая версия Microsoft Surface Pro 3 оценена в $1949

    14:20111

    В серии Noctua redux и Noctua industrialPPC вошли вентиляторы размером до 140 мм: Новые вентиляторы несколько расширяют цветовую гамму продукции Noctua

    14:051

    Представлена рабочая станция начального уровня Lenovo ThinkStation P300: Рабочая станция Lenovo ThinkStation P300 относится к начальному сегменту

    13:434

    8-дюймовый планшет Asus ME181 (MeMO Pad 8): подробности: Asus ME181 получил аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА·ч

    13:094

    Проводная мышь MSI W8 оснащена лазерным датчиком Avago ADNS-9500: MSI W8 имеет 128 КБ встроенной памяти для хранения макрокоманд

    12:353

    Представлен планшет Lenovo ThinkPad 10 : Планшет Lenovo ThinkPad 10 позиционируется в корпоративный сегмент

    12:204

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