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    24 мая 2014

    Отраслевые источники предположили, в какой области развернется новый этап конкуренции между производителями смартфонов: Китайские компании, включая Huawei, ZTE и Xiaomi Technology, не зря сотрудничают с Dolby

    23:4735

    Asus готовит к выпуску смартфон K018 на базе процессора Intel Atom Z2560: В оснащении Asus K018 — камера разрешением 0,3 и 2 Мп

    23:278

    Nvidia отказывается от претензий на рынок платформ для смартфонов: Nvidia сфокусируется на рынках игровых устройств и автомобильной электроники

    23:0219

    Lenovo E10-30: нетбук на базе процессоров Intel Bay Trail: Lenovo E10-30 заказан в количестве 110 тысяч штук правительством Туркменистана

    22:556

    Глава Nvidia подтвердил намерение компании продавать 3D-карты GeForce GTX Titan Z по $3000 за штуку: Ожидается, что продажи 3D-карт Nvidia GeForce GTX Titan Z начнутся 28 мая

    21:4541

    «Карты расширения» Transcend JetDrive Lite предназначены для компьютеров Apple MacBook: В картах Transcend JetDrive Lite используется флэш-память типа MLC NAND

    20:575

    Acer XB280HK — по данным Acer, первый в мире монитор 4K с поддержкой технологии Nvidia G-Sync: Монитор Acer XB280HK характеризуется углами обзора 170°

    20:379

    Концентрат охлаждающей жидкости EK Water Blocks EK-Ekoolant EVO предложен в четырех цветовых вариантах: Охлаждающая жидкость EK-Ekoolant разлита в бутылочки емкостью 100 мл

    20:256

    В новом поколении планшета Dell Venue 8 будет использована SoC Intel Merrifield: Новый Dell Venue 8, предположительно, построен на SoC Intel Atom Z3480

    17:482

    Asus готовит к выпуску ультрабук Zenbook UX303LN с 12 ГБ ОЗУ, GPU Nvidia GT 840M и экраном QHD+: В Asus Zenbook UX303LN используется процессор Intel Core i7-4510U

    15:5517

    Предприятия быстрого питания ищут возможность заменить персонал роботами: Роботы возьмут на себя приготовление, доставку и сервировку блюд

    15:1526

    Microchip Technology покупает ISSC Technologies: Покупка ISSC Technologies позволит Microchip Technology укрепить позиции на рынке решений Bluetooth и IoT

    13:242

    Игровые гарнитуры Sennheiser G4ME Zero и G4ME One доступны в белом и черном вариантах внешнего оформления: Цена G4ME One примерно равна $250, G4ME Zero — $280

    11:225

    Начался прием заказов на самый быстрый электроцикл в мире — Lightning LS-218, развивающий скорость 350 км/ч: Поставки Lightning LS-218 компания рассчитывает начать этим летом

    10:5054

    HP отчиталась за второй квартал 2014 финансового года: За минувший отчетный период HP удалось получить доход в размере 27,3 млрд долларов

    09:002

    Для клавиатуры Adesso EasyTouch 132 дизайнеры выбрали контрастное сочетание цветов и крупные надписи на клавишах: Клавиатура Adesso EasyTouch 132 стоит $20

    08:0014

    Значительное снижение спроса на графические карты в этом квартале отчасти объясняется поведением «добытчиков» Bitcoin: За год рынок графических карт может сократиться более чем на 10%

    07:0039

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