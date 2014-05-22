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    22 мая 2014

    Sony готовит к выпуску смартфон D2403 на платформе Qualcomm Snapdragon 400: Вероятно, под обозначением D2403 скрывается смартфон Xperia L2

    22:4216

    Acer TravelMate B115P — ноутбук с дисплеем диагональю 11,6 дюйма, пассивной СО и твердотельным накопителем: Acer готовит ноутбук TravelMate B115P

    22:2413

    В мониторе I-O Data LCD-MF225XBR2 предусмотрено уменьшение синей составляющей в подсветке для снижения нагрузки на глаза: Разрешение экрана монитора I-O Data LCD-MF225XBR2 равно 1920 х 1080 пикселей

    20:5112

    Смартфон Lenovo Golden Warrior S8, построенный на восьмиядерной платформе, оказался дороже, чем ожидалось: Lenovo Golden Warrior S8 можно заказать в Китае за $200, хотя ранее речь шла о $130

    19:5110

    Новая видеотрансляция iXBT.com: обсуждаем фитнес-браслеты:

    17:402

    Lenovo выпустит смартфон под управлением Windows Phone в текущем году: Также компания намерена заняться выпуск носимых устройств под своим брендом

    16:506

    Первая партия смартфонов ZTE Nubia X6 распродана за 9,8 секунды: Вторая партия ZTE Nubia X6 будет выставлена на продажу в Китае 27 мая

    14:3914

    Представлена гарнитура Asus Strix Pro Gaming Headset: Гарнитура Asus Strix Pro Gaming Headset получила 60-миллиметровые излучатели

    14:025

    Toshiba объявляет о выпуске жестких дисков корпоративного класса объемом 5 ТБ со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин: Жесткие диски Toshiba MC рассчитаны на рабочие нагрузки, возникающие при эксплуатации облачных систем

    13:5914

    Видеокарта Asus Radeon R9 280 Strix OC Edition способна полностью отключать вентиляторы: Тактовая частота GPU Asus Radeon R9 280 Strix OC Edition — 980 МГц

    13:555

    Тайваньские разработчики горят желанием разрабатывать микросхемы для носимой электроники: Производители микросхем надеются на заказы на элементную базу для носимой электроники

    13:395

    Lenovo отчиталась за очередной квартал и финансовый год: За год Lenovo удалось нарастить продажи ПК на 5%, хотя рынок сократился на 8%

    13:066

    Смартфон LG G3 рассекречен на специальном мероприятии в Южной Корее: теперь можно совершенно точно сказать, что LG G3 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 801

    12:2032

    ReNamer v.5.75 - бесплатная утилита для пакетного переименования файлов: Бесплатная утилита для пакетного переименования файлов

    10:201

    Появилось изображение первого смартфона Lenovo с ОС Windows Phone 8: Летом Lenovo выйдет на рынок смартфонов с Windows Phone

    10:109

    FBackup v.5.0.450 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    09:45

    Видеокарта-сова — Asus готовит ускоритель GeForce GTX 780 6GB Strix: Система охлаждения карты Asus GeForce GTX 780 6GB Strix отключает вентиляторы при низкой температуре GPU

    09:3016

    RJ TextEd v.9.0 – бесплатный функциональный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    09:10

    Samsung инвестирует от 3 до 5 млрд долларов в строительство новой фабрики по выпуску панелей AMOLED: Выпуск продукции новая фабрика Samsung начнет в первой половине 2015 года

    09:0021

    Ultimate Boot CD v.5.3.0 - бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков: Бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков

    08:35

    Мини-ПК Zotac Zbox O1520 получил CPU Intel Core i5-4200U и 4 ГБ оперативной памяти: Мини-ПК Zotac Zbox O1520 имеет форму шара

    08:2014

    Advanced SystemCare v.7.3.0 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    08:003

    Китайские производители смартфонов пока не заинтересовались Windows Phone: Помимо отмены лицензионных платежей, Microsoft задействует и другие механизмы повышения привлекательности ОС

    08:0028

    Покупатели микросхем DRAM заинтересованы в долгосрочных контрактах с Micron: С помощью долгосрочных контрактов покупатели DRAM стремятся сгладить эффект от колебаний курса обмена валют

    07:001

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