  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 мая 2014

    Представлены задние крышки для смартфона Samsung Galaxy S5, украшенные кристаллами Сваровски: Одновременно представлены украшения для браслета Gear Fit с кристаллами Сваровски

    22:4544

    ZTE Blade L2 – бюджетный 5-дюймовый смартфон: ZTE Blade L2, судя по всему, построен на базе SoC MediaTek MT6582

    20:158

    Смартфон Pantech Vega Iron 2 представлен официально: Pantech Vega Iron 2 получил дисплей AMOLED диагональю 5,3 дюйма и АКБ емкостью 3220 мА·ч

    18:5551

    Водоблок EK-FB Asus R4BE Monoblock для плат Asus Rampage IV Black Edition покрывает CPU, чипсет и регуляторы напряжения: Основание водоблока EK-FB Asus R4BE Monoblock изготовлено из меди и никелировано

    18:102

    Смартфон LG Isai FL для японского рынка – прообраз «глобального» LG G3: LG Isai FL построен на платформе Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC

    16:018

    Объем внешних дисковых массивов OWC Mercury Elite Pro Qx2 достигает 20 ТБ: Внешний дисковый массив OWC Mercury Elite Pro Qx2 объемом 20 ТБ стоит $1580

    15:081

    LG Display скоро начнет выпуск дисплеев типа AH-IPS размером 5,5 дюйма и разрешением 2560 x 1440 пикселей (QHD): Дисплей предназначен для флагманского смартфона LG, который будет выпущен до конца квартала

    14:2954

    LG G3 может оказаться первым смартфоном на базе SoC Qualcomm Snapdragon 805: LG G3 также получил АКБ емкостью 3200 мА·ч

    13:2417

    На системной плате ASRock Q1900DC-ITX установлен процессор Intel Celeron J1900 с пассивным охлаждением: Оснащение платы ASRock Q1900DC-ITX включает по четыре порта USB 3.0 и USB 2.0

    12:2013

    В серию блоков питания Lepa MX-F1 с «шашечками» вошли модели мощностью 400, 500 и 600 Вт: Для охлаждения блоков питания Lepa MX-F1 используются малошумящие 120-миллиметровые вентиляторы

    11:463

    Icy Dock MB982IP-1S-1 превращает накопитель типоразмера 2,5 дюйма в накопитель типоразмера 3,5 дюйма с интерфейсом SAS: На переходник Icy Dock MB982IP-1S-1 распространяется трехлетняя гарантия

    11:057

    Ashampoo Snap v.7.0.6 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    10:55

    PIXresizer v.2.0.7 - бесплатная утилита для изменения размеров графических изображений : Бесплатная утилита для изменения размеров графических изображений

    10:201

    Freemake Video Converter v.4.1.4.0 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    09:45

    Доступна новая версия пакета для компиляции PGI 14.4: Расширенная поддержка OpenACC C++ и OpenACC 2.0, поддержка OpenACC в отладчике и прирост производительности для многоядерных x64 процессоров

    09:10

    Uniquify показала в действии интерфейс памяти DDR4-2800: Контроллер Uniquify работает в паре с памятью производства SK Hynix

    09:0026

    Минкомсвязь России предлагает изменить порядок пропуска трафика в телефонных сетях и сетях передачи данных : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило и направило на общественное обсуждение проект приказа, меняющий порядок пропуска трафика в телефонных сетях и сетях передачи данных

    08:357

    Мини-ПК Gigabyte Brix GB-BXBT-2807 получил платформу Celeron N2807 с TDP 4,3 Вт: Мини-ПК Gigabyte Brix GB-BXBT-2807 имеет объём 0,69 л

    08:308

    «Авто-коды» - справочник автомобильных кодов для iPhone: У автолюбителей появилась возможность быстро узнать название региона по автомобильному коду благодаря новому iOS-приложению «Авто-коды»

    08:002

    Стала известна цена 3D-карты Sapphire R9 290X Vapor-X с 8 ГБ памяти: Карта Sapphire R9 290X Vapor-X с 8 ГБ памяти разогнана в заводских условиях

    08:007

    Мультиварка Redmond RMC-IH450WIFI оснащена модулем Wi-Fi: Для нагрева в Redmond RMC-IH450WIFI используется индукционная технология

    07:0037

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018