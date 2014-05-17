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    17 мая 2014

    Apple и Google уладили патентный спор, один из самых масштабных в отрасли: Договоренность не касается спора между Apple и Samsung Electronics

    20:0554

    Представлено второе поколение SSD Virtium StorFly: SSD Virtium StorFly второго поколения оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    13:102

    Планшет Samsung Galaxy Tab 4 Education спроектирован специально для школ: Планшет Samsung Galaxy Tab 4 Education построен на четырехъядерном процессоре, работающем на частоте 1,2 ГГц

    12:2668

    Каталог HP пополнился портативным компьютером Chromebook 11 второго поколения: HP Chromebook 11 второго поколения толще и тяжелее предшественника

    12:242

    За год доля Apple на рынке планшетов сократилась на 10,1%, доля Samsung — увеличилась на 10,8%: Из 41 млн планшетов известных марок, отгруженных в минувшем квартале, 71% — продукция Apple и Samsung

    11:5633

    National Instruments и Nokia хотят улучшить беспроводные сети 5G: Сотрудничество National Instruments и Nokia направлено на увеличение емкости и пропускной способности беспроводных сетей 5G

    11:403

    OTTO — цифровая камера на основе Raspberry Pi Compute Module для лёгкого создания анимированных изображений: Цифровая камера OTTO основана на датчике Omnivision OV5647

    08:105

    Представлен объектив Tokina AT-X 70-200mm F4 Pro FX VCM-S — первый объектив Tokina со стабилизатором изображения: На японском рынке объектив Tokina AT-X 70-200mm F4 Pro FX VCM-S будет стоить около $1500

    07:0010

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