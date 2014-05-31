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    31 мая 2014

    Появились официальные изображения планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S 10.5: Официальная премьера Samsung Galaxy Tab S 10.5 ожидается 12 июня

    23:5265

    LG готовится к серийному выпуску шестидюймовых дисплеев QHD, рассчитывая скоро взять рубеж 700 пикселей на дюйм: Специалисты LG Display работают над дальнейшим уменьшением размеров пикселей

    23:0447

    Слух: в Windows-смартфоне Micromax используется SoC Qualcomm Snapdragon 800: В конфигурации устройства также экран Full HD и камера разрешением 13 Мп

    22:4115

    Платы на чипсете Z87, возможно, будут поддерживать процессоры Intel Devil’s Canyon: Для добавления поддержки процессоров Intel Devil’s Canyon понадобится обновление BIOS

    22:3019

    Суперкомпьютер IBM Watson придумал рецепт соуса, и соус оказался вкусным: Соус — один из примеров, демонстрирующих творческие способности Watson

    22:0526

    Blu Vivo IV и Life 8 — 5-дюймовые смартфоны на основе восьмиядерных процессоров: Blu Vivo IV и Blu Life 8 построены на SoC MediaTek MT6592

    21:205

    Прием предварительных заказов на корпуса для ПК Ncase M1 2.0 уже начат и продлится до 22 июня: Цена корпуса для ПК Ncase M1 2.0 — $185

    19:275

    Скорость чтения карт памяти Toshiba Exceria 1000x формата CompactFlash достигает 150 МБ/с: Карты памяти Toshiba Exceria 1000x выпускаются объемом 32, 64 и 128 ГБ

    18:228

    Смартфон Acer Liquid E600 оснащен модемом LTE, а Acer Liquid E700 поддерживает работу с тремя картами SIM: Acer Liquid E600 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 400, а Acer Liquid E700 — на платформе MediaTek MT6582

    13:318

    Samsung Simband — гибкая платформа для датчиков носимой электроники: Важным достоинством платформы Samsung Simband является открытость

    12:3356

    Смартфон Acer Liquid X1 не уступает Samsung Galaxy S5 по скорости фокусировки камеры: Acer Liquid X1 построен на платформе MediaTek MT6592 и оснащен модемом LTE

    12:2437

    В серию 3D-карт Zotac GeForce GT 740 вошли четыре модели: Две из четырех моделей 3D-карт Zotac GeForce GT 740 являются низкопрофильными

    11:431

    Acer Liquid Z200 — 4-дюймовый смартфон начального уровня на платформе MediaTek: Acer Liquid Z200 получил только одну камеру — тыльную разрешением 2 Мп

    11:303

    Samsung может выпустить планшет семейства Galaxy Tab 4, относящийся к линейке Active: Samsung может выпустить планшет Galaxy Tab 4 Active

    10:206

    Motorola собирается закрыть фабрику в Техасе, которая производит смартфоны Moto X: Motorola закроет фабрику в Техасе до конца года

    09:2025

    Представлен планшетный компьютер Acer Iconia Tab 8: Планшет Acer Iconia Tab 8 получил дисплей IPS диагональю восемь дюймов разрешением 1920 x 1200 пикселей (16:10)

    08:1010

    Заказчики подталкивают ODM-производителей ноутбуков к использованию дешевых компонентов: Заказчики просят ODM-производителей ноутбуков снизить цены

    08:0024

    Компания Philips объявила, что планшетофон Philips I928 появится в продаже в ближайшее время: Устройство Philips I928 в Индии можно будет приобрести в следующем месяце

    07:403

    IDC понижает прогноз поставок планшетов в этом году, объясняя падение интереса к планшетам появлением планшетофонов: По прогнозу IDC, в 2014 году объем рынка планшетов составит 245,4 млн штук

    07:0026

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