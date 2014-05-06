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    6 мая 2014

    Первый квартал 2014 финансового года завершился для HTC чистым убытком в размере 62,5 млн долларов: HTC завершила очередной квартал с убытками

    21:4724

    Nvidia опубликовала часть отчёта за первый квартал 2015 финансового года: Nvidia отчиталась за очередной квартал

    21:236

    Мини-ПК CyberPowerPC Fang Mini доступны в модификациях с платформами AMD и Intel: Мини-ПК CyberPowerPC Fang Mini оценены минимум в $761

    21:0019

    AMD планирует максимально сблизить архитектуры ARM и x86, сделав их равноправными частями новой вычислительной среды : Компания AMD анонсировала ядро K12 на 64-битной архитектуре ARM и рассказала о планах развития вычислительных решений

    20:4417

    Покрытый золотом смартфон HTC One M8 оценён в 1580 фунтов стерлингов: HTC One M8 покрыли золотом и платиной

    20:246

    Google готовит новый сервис Google Stars для сохранения ссылок:

    18:374

    Z97 MPower, Z97 MPower MAX AC и Z97 XPower AC — флагманские материнские платы MSI на базе чипсета Intel Z97: Z97 XPower AC получила 16-фазную подсистему питания

    18:121

    Начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S5 Developer Edition: Смартфон Samsung Galaxy S5 Developer Edition отличается от базовой модели разблокированным загрузчиком

    17:5934

    Начались продажи адаптеров HighPoint RocketStor 6324L и RocketStor 6328L для сопряжения Thunderbolt 2 и SATA: Производитель называет HighPoint RocketStor 6324L и 6328L самыми дешевыми адаптерами Thunderbolt 2

    15:115

    Планшет Microsoft Surface Mini может быть представлен 20 мая: Слухи о выпуске Microsoft Surface Mini ходят уже несколько лет

    14:5915

    Контроллер системы охлаждения Scythe Kaze Master Flat II комплектуется кабелями: Цена Scythe Kaze Master Flat II (номер по каталогу — KM08-BK) равна 26 евро

    14:024

    Флэшки Patriot Stellar Boost XT и Stellar Lite поддерживают подключение к мобильным устройствам: Patriot Stellar Boost XT и Stellar Lite совместимы с мобильными устройствами под управлением ОС Android 4.0 и выше

    13:561

    BitTorrent Sync 1.3.2 для Android — прямой обмен файлами: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с устройства в синхронизируемые папки

    13:52

    Мобильного спама становится все больше — отчет от "Лаборатории Касперского":

    13:49

    Фальшивые антивирусы наводняют магазины мобильных приложений: Первая подделка была найдена в Windows Phone Store

    13:464

    СМС-бот Android.SmsBot.65.origin — самая распространенная вредоносная программа апреля: Всего в период с 1 по 29 апреля на мобильных устройствах пользователей было зафиксировано 6 815 293 срабатывания Антивируса Dr.Web для Android.

    13:43

    3D-карта MSI GeForce GTX 750 OCV1 подверглась заводскому разгону: Номинальная тактовая частота GPU MSI GeForce GTX 750 OCV1 — 1059 МГц

    13:041

    Видеокарта MSI Gaming ITX Radeon R9 270X оснащается 2 ГБ памяти: Представлена видеокарта MSI Gaming ITX Radeon R9 270X

    12:453

    Lenovo представила хромбуки N20 и N20P: Хромбук Lenovo N20P перенял основную особенность линейки Flex

    12:251

    Умные часы Acer Liquid Leap намного меньше модели Samsung Gear 2 Neo и, возможно, будут бесплатными: Acer тоже рвется на рынок носимой электроники

    11:3020

    HTC передаёт производство некоторых моделей смартфонов контрактным производителям: HTC передаёт производство некоторых смартфонов внешним компаниям

    11:265

    SpeedUpMyPC v.6.0.3.6 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    10:552

    Backup4all v.5.0 Build 436 - утилита для создания резервных копий важной информации и данных: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    10:201

    Driver Magician Lite v.4.25 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    09:45

    AutoHotkey v.1.1.15 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    09:10

    HWMonitor v.1.2.5 - утилита мониторинга основных параметров состояния работы ПК: Утилита для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    08:35

    На «шпионских фото» видно, что экран смартфона LG G3 будет обрамлен очень узкими рамками: Анонс LG G3 ожидается 27-28 мая

    08:0018

    Microsoft расширяет возможности OneDrive для бизнеса: Компания Microsoft объявила о расширении возможностей сервиса OneDrive для Бизнеса

    08:00

    Начались продажи зубной щетки Oral-B Smart Series, подключаемой к смартфону по Bluetooth 4.0: Модель Pro 6000 стоит 230 фунтов стерлингов, Limited Edition Pro 6500 — 250

    07:0052

    Разрешение основой и фронтальной камеры смартфона Meitu Phone 2 составляет 13 Мп: В смартфоне Meitu Phone 2 используется основанная на Android 4.2 Jelly Bean ОС MeiOS 1.0

    06:506

    В игровой мыши Cougar 700M используется датчик разрешением 8200 точек на дюйм: О сроке начала продаж и цене мыши Cougar 700M данных пока нет

    00:0217

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