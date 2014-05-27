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    27 мая 2014

    Представлен смартфон LG G3: Основой LG G3 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 801

    21:0587

    Оптопара с интеллектуальным вентилем-формирователем и функцией защиты Toshiba TLP5214 рассчитана на выходной ток 4 А : Оптопара Toshiba TLP5214 выпускается в тонком корпусе SO16L

    20:3110

    Фото дня: «безрамочный» смартфон Huawei Ascend D3: Появилось фото смартфона Huawei Ascend D3

    20:3013

    Пластины для 3D-карт EK Water Blocks EK-FC780 GTX Ti Backplate и EK-FC R9-290X Backplate предложены в трех новых цветах: Цена пластин EK Water Blocks EK-FC780 GTX Ti Backplate и EK-FC R9-290X Backplate примерно равна 32 евро

    19:513

    По сообщению источника, «умные» часы LG G Watch могут получить встроенную карту SIM: Часы LG G Watch могут быть полностью автономными

    19:503

    Контроллер SSD Marvell 88SS1074 поддерживает интерфейс SATA 6 Гбит/с и 15-нанометровую флэш-память: В настоящее время ознакомительные образцы Marvell 88SS1074 отгружаются заказчикам

    19:383

    В первом квартале LG удалось продать смартфонов на сумму 3,18 млрд долларов, уступив лишь Apple и Samsung: LG продолжает удерживать третье место в мире по выручке от продаж смартфонов

    19:3124

    Смартфон Oppo N1 mini представят 30 мая: Смартфон Oppo N1 mini получит пятидюймовый дисплей HD

    19:11

    Peres — анализатор запаха, который защитит пользователя от испорченных продуктов: Peres анализирует летучие соединения мяса и птицы

    19:0312

    Motorola готовится выпустить модификацию смартфона Moto X с 64 ГБ флэш-памяти: Moto X появится с 64 ГБ памяти

    18:43

    Проект Project Tango пополнится новым устройством в лице семидюймового планшета: Google готовит 4000 новых устройств Project Tango в виде планшетов

    18:30

    Мини-ПК Zotac Zbox EN760 располагает графическим адаптером GeForce GTX 860M (Maxwell): Мини-ПК Zotac Zbox EN760 получил CPU Core i5-4200U

    18:1110

    Toshiba представила тройку дешёвых планшетов Encore 2 и Excite Go, основаных на платформе Intel Atom: Планшет Toshiba Excite Go стоит всего $110

    17:284

    Toshiba анонсировала ноутбуки-трансформеры Satellite Click 2 и Satellite Click 2 Pro: Ноутбуки Satellite Click 2 и Satellite Click 2 Pro оснащаются дисплеями диагональю 13,3 дюйма

    17:022

    Стали известны характеристики процессоров Intel Haswell-E в лице моделей Core i7-5820K, Core i7-5930K и Core i7-5960X: Процессор Core i7-5960X получит восемь ядер и 20 МБ кэш-памяти

    16:3214

    Разрешение 28-дюймового монитора Iiyama ProLite B2888UHSU-B1 — 3840 x 2160 пикселей, время реакции пикселя — 1 мс: Оснащение монитора Iiyama ProLite B2888UHSU-B1 включает пять видеовходов

    15:2449

    В технологии AMD Eyefinity 3.0 появится возможность одновременно использовать мониторы разного разрешения: Поддержка AMD Eyefinity 3.0 появится в драйвере Catalyst 14.6

    14:588

    Стала известна цена и срок начала продаж смартфона HTC One (M8) Ace Vogue: Основой смартфона HTC One (M8) Ace Vogue служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 801

    14:324

    Изображения и окончательные спецификации смартфона LG G3 появились накануне анонса: Основой смартфона LG G3 послужит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 801

    14:2241

    Рост рынка носимой электроники не будет монотонным, полагают эксперты NPD DisplaySearch: Поиск баланса разных факторов приведет к временному спаду на рынке носимой электроники на начальном этапе

    13:103

    Стали известны модели процессоров, используемых в планшете Microsoft Surface Pro 3: В Microsoft Surface Pro 3 используются процессоры intel Core i3-4020Y, Core i5-4300U и Core i7-4650U

    12:596

    Panasonic планирует покинуть рынок телевизоров OLED TV и продать соответствующее направление бизнеса: Покупателем подразделения Panasonic, занятого телевизорами OLED, названа компания Japan Display

    12:2927

    Представлена система водяного охлаждения DeepCool WaterElement 120K: Как утверждается, продажи DeepCool WaterElement 120K стартуют завтра, а цена новинки определена равной $299

    11:537

    Конструктор сайтов Jimdo 2.6.3 для iPhone и iPad обновлен: Используя приложение Jimdo-App для iPhone и iPad, можно изменять свой сайт в режиме реального времени:

    11:11

    SSD Tweaker v.3.2 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    10:554

    Tweetbot 3.3.2 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    10:52

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    10:52

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.2 для Windows Phone: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    10:275

    Новая версия Maxthon 4.2.4.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    10:23

    Jelly 1.2.1 — обновление социального приложения для iOS: Предполагается, что у каждого пользователя будет свой круг общения, в рамках которого будут циркулировать вопросы и ответы.

    10:20

    ShellExView v.1.90 — утилита для просмотра зарегистрированных в системе дополнений файловой оболочки Shell: Утилита для просмотра зарегистрированных в системе расширений файловой оболочки Shell

    10:20

    Вышел обновленный клиент Google+ для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    10:18

    Обновление приложения Flickr 3.0.3 для Android: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    10:15

    Rainmeter v.3.1 - утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows: Утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows

    09:45

    Eset: «Поколение Y» рискует жизнью ради интернета: ESET представляет результаты международного опроса интернет-пользователей

    09:102

    Глобальные перспективы российского IT-бизнеса обсудили на МПЭФ: 24 мая в рамках питерского экономического форума прошел деловой завтрак с участием представителей IТ-отрасли России и мира

    08:351

    На Едином портале госуслуг можно получить сведения об оказанных медицинских услугах : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появился новый сервис

    08:00

    Мышь Func MS-2 оснащена десятью программируемыми кнопками: В мыши Func MS-2 используется датчик Amron ADNS-3090

    08:0022

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