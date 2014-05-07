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    7 мая 2014

    Объем внешнего двухдискового массива OWC Mercury Elite Pro Dual с интерфейсами Thunderbolt и USB 3.0 увеличен до 10 ТБ: Массив OWC Mercury Elite Pro Dual объемом 10 ТБ стоит $950

    20:5613

    Камерофон Vivo Xshot представлен официально: В основе Vivo Xshot может лежать как SoC Qualcomm Snapdragon 801, так и Qualcomm Snapdragon 800

    20:1320

    Huawei представила флагманский смартфон Ascend P7: Huawei Ascend P7 оценен в 449 евро

    18:2558

    Dell тоже выпустит хромбук на базе процессора Intel Core i3: Устройство будет стоить $349

    17:335

    Появились предварительные спецификации камеры Olympus PEN E-PL7, анонс которой ожидается в ближайшее время: Камера Olympus PEN E-PL7 будет оснащена поворотным трехдюймовым сенсорным жидкокристаллическим экраном

    13:272

    Корпус SilverStone Milo ML07, рассчитанный на платы типоразмера DTX или mini-ITX, предназначен для сборки HTPC : Возможна горизонтальная или вертикальная установка корпуса SilverStone Milo ML07

    12:4611

    Android-моноблоки AOC A2472PW4T и A2272PW4T оценены в $300 и $400 соответственно: В AOC A2472PW4T и A2272PW4T используется SoC Nvidia Tegra 3

    12:3814

    Игровая поверхность Tt eSports Draconem размерами 360 х 300 мм изготовлена из алюминия: Цена Tt eSports Draconem — $40

    12:2019

    Intel будет способствовать продвижению 20 новых моделей хромбуков в этом году: Во второй половине года выйдет 20 новых моделей хромбуков

    11:006

    MPlayer 2014-05-05 Build 124 - сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео: Сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео

    10:20

    Sumatra PDF v.2.5 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    09:45

    Intel показала референсный дизайн ученического ноутбука под управлением ОС Chrome: Изделие построено на SoC Intel Bay Trail

    09:4515

    Моноблок LG Chromebase, работающий под управлением Chrome OS, будет доступен в конце мая по цене $350: Моноблок LG Chromebase оценён в $350

    09:309

    Доступен автономный установщик Microsoft .NET Framework v.4.5.2: Автономный установщик Microsoft .NET Framework

    09:10

    Смартфон HTC One (M8) Prime получит экран разрешением 2К и процессор Qualcomm Snapdragon 805: Выпуск HTC One (M8) Prime ожидается в сентябре

    08:5017

    Сетевые мошенники блокируют устройства на iOS: Несмотря на то, что работающие под управлением iOS устройства считаются защищенными от всевозможных угроз, киберпреступники все же проявляют к этой операционной системе определенный интерес

    08:3510

    В Сети появилось изображение розового смартфона HTC One M8: HTC может выпустить розовый вариант One M8

    08:3013

    Беспилотные автомобили от Google на визуальных вычислениях от Nvidia: Не так давно компания Google рассказала о том, что она делает в этом направлении, сместив фокус проекта Self-Driving Car с езды по автострадам на движение по городским улицам

    08:00

    Стали известны характеристики семи мобильных APU AMD поколения Kaveri: Мобильные APU AMD Kaveri выделяются низким TDP

    07:3011

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