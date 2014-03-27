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    27 марта 2014

    Рынок микросхем для персональной вычислительной техники в этом году снова начнет расти, уверены эксперты IC Insights: В 2016 году объем рынка микросхем для персональной вычислительной техники достигнет 88,0 млрд долларов

    22:52

    Системная плата Asus B85-Pro Gamer рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 1150 : Оснащение Asus B85-Pro Gamer включает четыре порта SATA 6 Гбит/с

    21:295

    Доклады первого дня GTC 2014 глазами нашего корреспондента — часть четвертая: Совместное применение решений VMware и Nvidia позволит создать платформу для развертывания рабочих столов как услуги

    21:104

    Объем производства цифровых фотокамер Canon превысил четверть миллиарда : На это у компании ушло менее 19 лет

    19:269

    Доклады первого дня GTC 2014 глазами нашего корреспондента — часть третья: Новое двухчиповое решение назвали GeForce GTX Titan Z

    18:497

    Портативная внешняя батарея BatteryBox почти не теряет емкость за годы эксплуатации: Емкость BatteryBox равна 12 000 мА∙ч

    18:2624

    Новая версия клиента Twitter 6.3 для iOS: В ней улучшена работа приложения при загрузке фотографий и обмене ими с другими пользователями.

    17:49

    Обновление Навител Навигатор 8.7.0.55 для Android:

    17:472

    Обновлен Skitch для Android : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    17:42

    Водители смогут просматривать фотографии своих нарушений с комплексов фотовидеофиксации на портале «Автокод»: Такой сервис появится до конца года

    17:401

    Твердотельные накопители Plextor M6S представлены официально: В составе линейки SSD Plextor M6S - три модели объемом 128, 256 и 512 ГБ

    16:552

    Palit планирует оснастить 3D-карту GeForce GTX 780 JetStream удвоенным объемом памяти: Новая 3D-карта Palit JetStream будет разогнана в заводских условиях

    16:225

    Доклады первого дня GTC 2014 глазами нашего корреспондента — часть вторая: Будущая графическая архитектура Pascal включает поддержку NVLink

    15:2913

    Доклады первого дня GTC 2014 глазами нашего корреспондента — часть первая: На этой неделе в Сан-Хосе проходит конференция GPU Technology Conference (GTC) 2014

    14:254

    Japan Display приступает к массовому производству экранов диагональю 5,5 дюйма разрешением WQHD для смартфонов: Плотность пикселей нового экрана Japan Display — 538 на дюйм

    12:2829

    Acer вывела на европейский рынок мониторы серии G7 на базе ЖК-панелей IPS: В серию вошли три модели — G227HQL, G237HL и G277HL

    11:3913

    WinHex v.17.6 - мощный HEX-редактор, редактор дисков и памяти с огромным количеством встроенных возможностей: Мощный HEX-редактор, редактор дисков и памяти с огромным количеством встроенных возможностей

    10:55

    Samsung готовит к выпуску смартфон Samsung Galaxy S5 Active (SM-G870): Как утверждается, смартфон Samsung Galaxy S5 Active будет доступен абонентам AT&T и Sprint позже в этом году

    10:4526

    Смартфон HTC One mini нового поколения получит дисплей диагональю 4,5 дюйма и обычную камеру разрешением 13 Мп: Смартфон HTC One mini нового поколения будет основан на SoC Snapdragon 400

    10:2013

    MPC-BE v.1.4.1 - красивая версия медиаплеера Media Player Classic - Home Cinema: "Красивая" версия медиаплеера Media Player Classic - Home Cinema

    10:204

    O&O DiskImage Professional Edition v.8.5 - программа для создания резервных копий на ОС Windows: Программа для создания резервных копий важной информации и данных на компьютерах

    09:45

    Представлен профессиональный ускоритель AMD FirePro W9100, основанный на GPU Hawaii и оснащённый 16 ГБ памяти: Карта AMD FirePro W9100 может похвастаться производительностью в 5,7 TFLOPS на операциях с одинарной точностью

    09:1011

    The Bat! v.6.3.2 - функциональный почтовый клиент: Функциональный почтовый клиент

    09:101

    Smart Modular Technologies анонсирует модули памяти DDR4: Модули памяти Smart Modular DDR4 DRAM предназначены для серверов, хранилищ и сетевого оборудования

    09:004

    Active@ UNDELETE v.9.3 - программа для восстановления удаленных данных и потерянной информации: Программа для восстановления данных и информации

    08:35

    Cмартфоны LG G2 и LG G Flex тоже обзаведутся поддержкой Knock Code: Распространение обновления для LG G2 и LG G Flex начнется в апреле

    08:304

    Адаптер EVGA GeForce GTX 750 FTW 2 GB EVGA ACX Cooler оснащается 2 ГБ памяти : Карта EVGA GeForce GTX 750 FTW 2 GB EVGA ACX Cooler работает на частоте 1320 МГц

    08:10

    В этом году 52% капиталовложений в полупроводниковой отрасли сделают всего три компании: Samsung, Intel и TSMC потратят на развитие полупроводникового производства больше всех остальных производителей вместе взятых

    08:00

    "Генеалогическое древо семьи" совместимо с планшетами Android: В магазине Google Play появилось приложение "Генеалогическое древо семьи" для Android-устройств

    08:00

    По некоторым оценкам, в этом году будет отгружено менее 10 млн ноутбуков Apple MacBook: Apple приписывают намерение во второй половине года выпустить планшет iPad с большим экраном

    02:0010

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