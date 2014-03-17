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    17 марта 2014

    Apple начнёт продавать смартфон iPhone 5c с 8 ГБ памяти: Стоимость новой модификации iPhone 5c будет на 60 евро дешевле существующей

    21:3993

    MediaTek стала новым участником альянса Linaro: MediaTek вошла в альянс Linaro по разработке свободного ПО

    20:084

    Windows Phone для Huawei возможна только в рамках смартфонов с двумя операционными системами: Huawei готовится представить смартфон с двумя ОС

    16:236

    DVD Chief v.2.15 - каталогизатор фильмов: Новый каталогизатор фильмов быстро создаст каталог кинокартин на ПК и найдет информацию о любом фильме из домашней коллекции за считанные секунды

    15:00

    GPU Shark v.0.8.0– небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU

    14:25

    Распространению смартфонов с экранами 2K помешает дефицит панелей: Производители мобильных устройств сомневаются, что смогут обеспечить себя поставками панелей высокого разрешения

    14:1420

    VideoCacheView v.2.66 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    13:50

    В 2018 году 64-разрядные процессоры для мобильных устройств займут 55% рынка: Основными потребителями 64-разрядных процессоров будут устройства с ОС Android

    13:2442

    IObit Driver Booster v.1.3.0 - программа для обновления системных драйверов: Программа для обновления системных драйверов

    13:15

    Kaspersky RectorDecryptor v.2.6.21.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector

    12:401

    Ассортимент Gigabyte пополнила разогнанная в заводских условиях 3D-карта Radeon R9 280 WindForce 3X OC: Конструкция системы охлаждения WindForce 3X включает три восьмимиллиметровые тепловые трубки и три вентилятора

    12:251

    Windows 7 Manager v.4.4.0 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    12:05

    EditPad Lite v.7.3.1 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    11:30

    Смартфон OnePlus One, созданный под началом бывшего вице-президента Oppo, не несет в себе революций: OnePlus One получил экран диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD и SoC Qualcomm Snapdragon 800

    11:256

    Смартфон Samsung Galaxy S3 Slim замечен в Бразилии: При габаритах 133 x 66 x 9,7 мм смартфон Samsung Galaxy S3 Slim весит 139 г

    11:159

    Start Menu Reviver v.1.0.0.1836 - бесплатное приложение для ОС Windows 7/8, расширяющее функциональность меню "Пуск": Бесплатное приложение для ОС Windows 7/8, расширяющее функциональность меню "Пуск"

    10:55

    XnView v.2.20 - бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    10:202

    iDevice Manager v.3.4 - бесплатная программа для работы с файлами на устройствах Apple: Бесплатная программа для работы с файлами на устройствах Apple

    09:45

    Смартфон Samsung Ativ SE работает под управлением Windows Phone: Данных о цене и даже анонса Samsung Ativ SE пока нет

    09:3026

    SpeedyFox v.2.0.7 - утилита для ускорения работы веб-браузеров: Утилита для ускорения работы веб-браузеров

    09:10

    Lenovo A850+ может оказаться одним из самых доступных смартфонов с восьмиядерным процессором: Lenovo A850+ пришел на смену модели A850, построенной на платформе Nvidia Tegra 3

    09:0011

    На Паралимпиаде в Сочи впервые испытана автоматическая система субтитрирования : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что впервые во время интернет-трансляций XI Паралимпийских зимних игр в Сочи опробована система автоматического субтитрирования

    08:351

    Появились первые изображения смартфона LG Lucid 3: В каталоге производителя устройство будет значиться под идентификатором VS876

    08:007

    Обновленный Битрикс24: улучшенные приложения для смартфонов и компьютеров, масштабное обновление облачной инфраструктуры: Компания «1С-Битрикс» представила обновление облачного сервиса Битрикс24

    08:00

    29 марта в Сингапуре стартуют продажи планшетофона LG G Pro 2 по цене 654 долл.: В продаже может появиться вариант планшетофона LG G Pro 2 красного цвета, а точнее красновато-коричневого оттенка

    07:4014

    AllWinner занимает второе место среди поставщиков однокристальных платформ для планшетов: AllWinner за прошлый квартал поставила 18,2 млн SoC для планшетов

    07:102

    Intel планирует выпуск процессоров Atom Z3735D, Z3735E, Z3745, Z3745D, Z3775, Z3775D, Z3785 и Z3795 : Процессоры Intel Atom Z3735D, Z3735E, Z3745, Z3745D, Z3775, Z3775D, Z3785 и Z3795 построены на микроархитектуре Intel Bay Trail-T

    07:005

    Появившиеся в Сети снимки рабочего стола устройства LG D850 (LG G3) подтверждают разрешение экрана QHD: На изображениях узнаётся фирменная оболочка Optimus UI, некоторые элементы которой узнаются с других смартфонов LG

    06:509

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