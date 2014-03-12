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    12 марта 2014

    Nvidia представила мобильные графические адаптеры линейки GeForce GTX 800M: Линейка карт GeForce GTX 800M включает в себя сразу три архитектуры

    22:5524

    Palit удваивает объем памяти 3D-карты GeForce GTX 750 StormX: Длина 3D-карты Palit GeForce GTX 750 StormX с 2 ГБ памяти равна 166 мм

    20:411

    Samsung рассматривает возможность создания смартфона или планшета с дисплеем формата 21:9: Samsung запатентовала мобильное устройство с дисплеем с соотношением сторон 21:9

    20:0567

    Google приобретёт компанию Green Throttle, которая производила игровые контроллеры: Google купит Green Throttle для работы над телевизионной приставкой

    17:484

    Видео дня: теннисный матч между человеком и роботом Kuka: Теннисный матч между человеком и роботом Kuka оказался постановкой

    17:0238

    Barebone-комплект Shuttle DS81 оценён в $250: Barebone-комплект Shuttle DS81 получил два порта DisplayPort

    16:3810

    Модули памяти SO-DIMM DDR3L-2133 в наборе G.Skill Ripjaws суммарным объемом 16 ГБ работают с задержками 11-11-11-31: Модули памяти SO-DIMM DDR3L-2133 G.Skill Ripjaws работают при напряжении 1,35 В

    15:006

    Системная плата ECS A55F2P-M2 поддерживает гибридные процессоры AMD в исполнении FM2+: Плата ECS A55F2P-M2 оснащена пятифазной подсистемой питания

    13:395

    Начались продажи LaCie Little Big Disk — портативного внешнего хранилища, развивающего скорость до 1375 МБ/с: Цена Little Big Disk объемом 1 ТБ с интерфейсом Thunderbolt 2 равна $1300

    12:5224

    Geekbench v.3.1.5 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти

    12:40

    Argus Monitor v.3.0.01 - программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    12:05

    Появились практически полные спецификации смартфона HTC One нового поколения: Смартфон HTC M8 получит SoC Snapdragon 801

    12:0011

    В Нидерландах и Киргизии замечен смартфон Samsung Galaxy S III mini Value Edition: В Нидерландах смартфон Samsung Galaxy S III mini Value Edition стоит примерно равна 180 евро

    11:4622

    Replay Music v.6.1 - программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3: Программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3

    11:30

    EK готовит водоблоки для Asus GTX780TI-DC2 DirectCU II, ROG Matrix GTX 780 Ti, Matrix R9 290X и MSI R9 290X Lightning: Кроме того, EK Water Blocks планирует порадовать владельцев 3D-карт на GPU Nvidia GM107

    11:11

    Графический процессор новой видеокарты Gigabyte GeForce GTX 750 Ti работает на частоте 1215 МГц: Gigabyte представила новый адаптер GeForce GTX 750 Ti с повышенными частотами

    11:001

    Fusion v.2.7 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    10:552

    Free Hide IP v.3.9.5.6 - бесплатная программа для подмены IP-адреса: Бесплатная программа для подмены IP-адреса

    10:20

    Origin PC добавляет в серию настольных ПК Chronos модель категории Micro-Tower: Детальное описание новой модели Origin PC Chronos пока отсутствует на сайте производителя, но ее цена уже известна

    10:004

    PicEdit v.5.1 - небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов: Небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов

    09:45

    Корпус для ПК Xigmatek Midgard III оснащен беспроводным зарядным устройством стандарта Qi: Корпус Xigmatek Midgard III рассчитан на системные платы типоразмера ATX, microATX и mini-ITX

    09:105

    TagScanner v.5.1.648 - программа для организации и управления музыкальными архивами: Бесплатная программа для организации и управления музыкальными архивами

    09:10

    Охладитель Accelero Xtreme IV получил специальный радиатор для тыльной стороны платы: Охладитель Accelero Xtreme IV весит почти 1 кг

    09:004

    SnagIt v.11.4.2 - удобная программа для захвата изображений в Windows: Удобная программа для захвата изображений в Windows

    08:35

    Новый планшет Nexus с восьмидюймовым дисплеем может получить платформу Intel Moorefield: Nexus 8 может быть основан на SoC Atom Z3580

    08:1014

    Новый релиз CUDA упрощает и ускоряет параллельное программирование : Версия CUDA 6, доступная бесплатно уже сегодня на сайте CUDA, обладает рядом новых возможностей, которые, несомненно, понравятся разработчикам

    08:00

    Foxconn пополнит свой штат 15 тысячами новых сотрудников: Foxconn расширяет штат сотрудников в Тайване

    07:008

    Cooler Master анонсировала тихий компьютерный корпус Silencio 652S: Cooler Master отличается от ранее представленной модели Silencio 652 набором и типом вентиляторов

    00:241

    Серию блоков питания Evga SuperNova G2 пополнили модели Evga SuperNova 750 G2 и Evga SuperNova 850 G2: В блоках питания SuperNova 750 G2 и SuperNova 850 G2 реализована функция ECO Intelligent Thermal Control

    00:103

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