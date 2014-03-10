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    10 марта 2014

    Игровой ноутбук MSI GS60 Ghost Pro с графикой Nvidia нового поколения имеет толщину всего 19,5 мм: Ноутбук MSI GS60 Ghost Pro весит менее 2 кг

    21:5321

    Моноблоки Fujitsu Esprimo X923 и X923-T оснащаются 23-дюймовыми панелями IPS: Моноблоки Fujitsu Esprimo X923 и X923-T можно не выключать

    20:466

    Более доступная по цене модификация смартфона Oppo Find 7 будет стоить до $500: Основой смартфона Oppo Find 7 послужит SoC Snapdragon 800

    19:5816

    Переход на использование 450-миллиметровых пластин может быть отложен до 2023 года: 450-миллиметровые пластины появятся лишь в следующем десятилетии

    19:5014

    Sony и Panasonic представили новый стандарт оптических носителей — Archival Disc: Планы Sony и Panasonic включают выпуск систем, поддерживающих диски объемом 300 ГБ, летом 2015 года

    19:1426

    Onyx Midia InkPhone — смартфон с электрофоретическим экраном, работающий без подзарядки две недели: Onyx Midia InkPhone будет стоить около 140 евро

    18:2734

    Canon отзывает фотоаппараты PowerShot SX50 HS из-за выявления случаев аллергической реакции у пользователей: Отзыву подлежит около 14 000 единиц PowerShot SX50

    16:4610

    Появились новые сведения о смартфоне Pantech Vega Iron 2, который считается первым смартфоном на SoC Snapdragon 805: Смартфон Pantech Vega Iron 2 будет выпускаться в четырех модификациях

    15:403

    В Индии стартуют продажи бюджетного 5-дюймового смартфона Panasonic P31: В основе Panasonic P31 лежит SoC MediaTek MT6582M

    14:586

    Фотогалерея дня: смартфон All New HTC One : Анонс All New HTC One намечен на 25 марта

    14:2810

    Стала известна цена и дата начала продаж камеры Panasonic Lumix G DMC-GH4 — первой беззеркальной камеры с поддержкой 4K : Камеру Panasonic Lumix G DMC-GH4 можно дополнить интерфейсным блоком Panasonic Lumic Yagh

    13:0022

    Забастовка на фабрике IBM в Китае отражает перемены на рынке труда: Китайские рабочие, которых долгое время эксплуатировали, сейчас намного лучше осознают свои права

    09:0035

    Олимпийские приложения от «МегаФона» скачали более 6 миллионов человек: Всего олимпийские приложения были запущены более 140000000 раз.

    08:41

    Опубликованы изображения 3D-карты Asus Radeon R9 290X Matrix: Данных о тактовых частотах компонентов 3D-карты Asus Radeon R9 290X Matrix пока нет

    08:303

    Системная плата ASRock AM1H-ITX с процессорным гнездом AM1 работает от блока питания ATX или адаптера на 19 В: Оснащение платы ASRock AM1H-ITX включает видеовыходы D-Sub, DVI-D, HDMI и DisplayPort 1.2

    08:0019

    В Сети был замечен концепт планшетного компьютера Lenovo Folder Pad со встроенной подставкой: При помощи подставки и беспроводной клавиатуры планшет Lenovo Folder Pad можно использовать как настольный ПК

    07:4013

    Яндекс.Диск обновил дизайн веб-версии: Новый веб-интерфейс Диска доступен в том числе и на планшетах

    02:34

    Сервис «МегаФон Такси» доступен в Санкт-Петербурге: С апреля этого года петербуржцы смогут заказывать такси через мобильное приложение для iOS и Android.

    02:301

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