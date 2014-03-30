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    30 марта 2014

    Создатели микрокомпьютера MicroView (Arduino с дисплеем OLED) уже собрали на его выпуск более 380 000 долларов: Микрокомпьютер MicroView в несколько раз меньше обычного Arduino и при этом имеет дисплей

    17:2245

    Microsoft и Dell подписали лицензионное соглашение, Dell будет платить за технологии, используемые в Android и Chrome OS: Microsoft и Dell договорились лицензировать принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности

    16:008

    Специалисты iFixit разобрали новый смартфон HTC One (M8) и оценили его ремонтопригодность: К минусам HTC One (M8) отнесена сложность разборки

    15:1220

    Компания Nikon признала наличие дефекта в камерах Nikon D600, извинилась и пообещала заменить дефектные камеры: Пользователи дефектных камер Nikon D600 могут вздохнуть с облегчением

    13:4513

    Жесткие диски с самошифрованием Toshiba MQ01ABUxxxBW получили подтверждение безопасности государственного класса: Жесткие диски с самошифрованием прошли проверку на соответствие Федеральному стандарту обработки информации США

    12:3213

    Вентиляторы Enermax TwisterPressure UCTP12P рассчитаны на постоянную работу при температуре до +85 °С: В вентиляторах Enermax TwisterPressure UCTP12P реализовано управление скоростью вращения с помощью ШИМ

    08:304

    В этом году ожидается увеличение доли SSD в общем объеме поставок накопителей: Уже начались поставки SSD Kingston M.2 2260 объемом до 128 ГБ и Memoright XT3 объемом до 512 ГБ

    08:0010

    Прозрачный сенсорный переключатель SMK CapLux Touch можно приклеивать на криволинейные поверхности: Сенсоры CapLux Touch, которые будут выпускаться на фабрике SMK в Японии, могут включать до 22 «клавиш»

    07:30

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