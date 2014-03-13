  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 марта 2014

    Amazon рассматривает возможность запуска своего смартфона практически на всех рынках: Смартфон Amazon под названием Project Aria может появится в этом году

    22:3314

    Монитор Philips Miracast 239C4QHWAB поддерживает беспроводное подключение мобильных устройств по стандарту Miracast: Монитор Philips Miracast 239C4QHWAB поступит в продажу в России во втором квартале 2014 года

    21:205

    Хромбуки могут занять 3-4% рынка ПК в этом году: Хромбуки получают всё более активное распространение

    21:1322

    Новые модули регистровой памяти (RDIMM) Transcend позволят увеличить объём оперативной памяти Apple Mac Pro до 128 ГБ: Модули Transcend 16 ГБ DDR3 (1866 МГц) и 32 ГБ DDR3 (1333 МГц) RDIMM полностью совместимы с ПК Apple Mac Pro 2013

    21:0811

    3D-карта Sapphire R9 290X Toxic Edition получила 8 ГБ памяти: Данных о частотах компонентов 3D-карты Sapphire R9 290X Toxic Edition с 8 ГБ памяти пока нет

    19:356

    Компания Spigen приготовила защитный чехол для смартфона HTC One нового поколения: Защитный чехол HTC One 2 Case Slim Armor станет доступен к продаже в середине апреля по цене 25 долларов

    19:299

    Телеобъектив 1 Nikkor VR 70-300mm f/4.5-5.6 длиной 108 мм весит 560 г и стоит $1000: Объектив 1 Nikkor VR 70-300mm f/4.5-5.6 имеет выдвижную конструкцию

    19:1018

    Корпус Fractal Design Node 804 рассчитан на платы типоразмера microATX: Размеры корпуса Fractal Design Node 804 равны 370 х 307 х 412 мм

    18:1510

    Xiaomi готовит ещё один бюджетный смартфон с дисплеем диагональю 5,5 дюйма и восьмиядерной SoC: Новый смартфон Xiaomi получит восьмиядерный процессор

    17:535

    Представлена беззеркальная камера Nikon 1 V3 с поворотным экраном, рассчитанная на карты памяти microSD: Беззеркальная камера Nikon 1 V3 позволяет вести серийную съемку со скоростью до 60 к/с

    17:4010

    Intel готовит новый сопроцессор Xeon Phi 7120A, оснащённый активным охладителем: Сопроцессор Xeon Phi 7120A практически не отличается от других карт данной линейки

    17:076

    Проект One Laptop Per Child на грани закрытия: Права на торговую марку OLPC XO были лицензированы компании Sakar/Vivitar

    12:5028

    X Codec Pack v.2.6.3 - сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК: Сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК

    12:05

    AVG Free Edition 2014.4336 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    11:30

    Iobit Uninstaller v.3.2.0 - бесплатная программа для удаления установленных приложений из ОС Windows: Бесплатная программа для удаления установленных приложений из ОС Windows

    10:55

    EagleGet v.1.1.8 - бесплатный диспетчер закачек: Бесплатный диспетчер закачек

    10:20

    Злоумышленники начали распространять нового Android-троянца: «Доктор Веб» предупреждает о появлении в арсенале киберпреступников очередной вредоносной программы-бота, предназначенного для функционирования на мобильных устройствах под управлением ОС Android

    09:456

    Новая комиссия при РАЭК будет способствовать развитию детского интернета: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) объявляет о создании комиссии по детскому интернету

    09:10

    Nikon получит от Sigma компенсацию за нарушение патента на технологию стабилизации изображения: Суд обязал компанию Sigma заплатить компании Nikon 14,5 млн долларов

    09:0012

    Asus представила ноутбуки G750JZ, G750JM и G750JS с видеокартами линейки GeForce GTX 800M: Asus представила три новые модификации ноутбука G750 с видеокартами линейки GeForce GTX 800M

    08:4011

    Минкомсвязь России усилит защиту персональных данных граждан : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о завершении публичного обсуждения проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

    08:351

    В серию внешних HDD с интерфейсом USB 3.0 Buffalo Mini Station HD-PLFU3 вошли модели объемом до 2 ТБ: На японском рынке HDD Buffalo Mini Station HD-PLFU3 появятся в апреле

    08:305

    Пять особенностей, которые необходимо знать разработчику под Maxwell: В этом документе рассказано о пяти главных вещах про Maxwell, которые следует знать разработчику GPU-приложений

    08:002

    Оснащение системной платы MSI A78M-E45 с процессорным гнездом FM2+ включает по шесть портов SATA 6 Гбит/с и USB 3.0: Основой платы MSI A78M-E45 служит набор системной логики AMD A75

    08:002

    Razer оснастила новую модель ноутбука Blade дисплеем разрешением 3200 х 1800 точек и 3D-картой GeForce GTX 870M: Razer обновила ноутбуки Blade и Blade Pro

    07:1518

    Сенсорный промышленный ПК Acnodes PC9150 удовлетворяет рейтингу защиты IP65 : Цена Acnodes PC9150 в базовой конфигурации составляет $1015

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018