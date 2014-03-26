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    26 марта 2014

    Смартфон BlackBerry Windermere получит дисплей диагональю 4,5 дюйма с плотностью 452 ppi и гибридную клавиатуру: Смартфон BlackBerry Windermere получит механико-сенсорную клавиатуру

    18:488

    Новое поколение смартфонов Samsung Galaxy Mega получит SoC Exynos 5260 и ОС Android 4.4: Samsung готовит новые смартфоны линейки Mega

    18:016

    Появилось первое изображение семидюймового планшета Samsung Galaxy Tab 4: Планшет Samsung Galaxy Tab 4 7.0 получит более тонкие рамки вокруг экрана

    17:2520

    Серверы Dell PowerEdge R920 оснащены SSD Samsung, демонстрирующими скорость до 3 ГБ/с и производительность 750 000 IOPS: Серверы Dell PowerEdge R920 с SSD Samsung с поддержкой NVMe уже доступны для заказа

    16:564

    GeChic On-Lap 1002 — 10-дюймовый дисплей для ноутбуков, который может работать по USB: GeChic On-Lap 1002 предварительно оценен в $295

    16:126

    Lenovo показала «умный» телевизор Terminator S9, сердцем которого может служить SoC Tegra K1: Телевизор Lenovo Terminator S9 получил 50-дюймовую панель 4K

    16:0617

    Камера Canon M15P-CL оснащена байонетом Nikon F: Габариты камеры Canon M15P-CL — 70 х 70 х 100 мм

    16:0314

    В 2016 году свет увидит архитектура Nvidia Pascal с технологиями 3D Memory, Unified Memory и NVLink: Nvidia готовит новую архитектуру Pascal

    15:3011

    Представлено внутреннее соединение Nvidia NVLink, призванное ускорить обмен между GPU и CPU: Технологию Nvidia NVLink планируется использовать в архитектуре графических процессоров Pascal

    14:5513

    Plextor M6M — линейка SSD в исполнении mSATA на базе контроллера Marvell : Максимальный объем накопителей Plextor M6M — 512 ГБ

    14:20

    Windows Firewall Notifier v.1.9 - утилита для управления встроенным брандмауэром ОС Windows: Утилита для управления встроенным брандмауэром ОС Windows

    13:50

    Смартфон HTC D616w запечатлен на фото: HTC D616w построен на однокристальной платформе MediaTek MT6592

    13:46

    HostsMan v.4.3.100 - бесплатная утилита для управления hosts-файлами в ОС Windows: Бесплатная утилита для управления hosts-файлами в ОС Windows

    13:151

    Nvidia называет набор для разработчиков Jetson TK1 первым мобильным суперкомпьютером для встраиваемых систем: Основой Nvidia Jetson TK1 служит SoC Nvidia Tegra K1

    13:092

    Процессор Intel Celeron N2807 пополнил ассортимент компании Intel: Цену Intel Celeron N2807 производитель не называет

    12:47

    phpMyAdmin v.4.1.11 - программа для администрирования и управления MySQL-серверами: Программа для администрирования и управления MySQL-серверами через Сеть

    12:40

    EF StartUp Manager v.5.60 - утилита для управления автозапуском приложений на Windows: Утилита для управления автозапуском приложений на Windows

    12:05

    Total Network Inventory 3 - программа инвентаризации компьютерных сетей: Выпущена очередная версия программы автоматической инвентаризации компьютеров и программного обеспечения Total Network Inventory

    11:30

    Материнская плата ECS A78F2-TI типоразмера Thin Mini-ITX совместима с APU AMD серий А и Е: ECS A78F2-TI, очевидно, рассчитана на использование в ультракомпактных и моноблочных компьютерах

    11:254

    VSO Media Player v.1.4.1 - бесплатный медиаплеер: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    10:55

    Free CD to MP3 Converter v.4.8 - небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК: Небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК

    10:201

    NirLauncher v.1.18.51 - сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft: Сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft

    09:451

    LibreCAD v.2.0.3 - бесплатное мультиплатформенное CAD-приложение: Бесплатное мультиплатформенное CAD-приложение

    09:10

    Malwarebytes Anti-Malware v.2.00 - программа для нейтрализации вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    08:351

    Представлен объектив Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH для камер системы Micro Four Thirds: Цена объектива Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH — $599

    08:3012

    Совместное решение ИнфоТеКС и «НИИ СОКБ» SafePhone Plus выходит на международный рынок: Компании ИнфоТеКС и «НИИ СОКБ» сообщают о выводе на европейский рынок совместного решения по защите корпоративной мобильной связи SafePhone Plus

    08:00

    Настольные процессоры Intel Haswell Refresh появятся в апреле : В третьем квартале также увидят свет процессоры серии K

    08:007

    Facebook покупает компанию Oculus VR за 2 млрд долларов: Технологии Oculus VR вызвали интерес у разработчиков

    07:0018

    Продано 500 миллионов смартфонов Apple iPhone: До конца 2014 года суммарный объем продаж Apple iPhone превысит 600 млн штук

    00:3022

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