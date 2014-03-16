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    16 марта 2014

    Коммутаторы серии D-Link SmartPro DGS-1510 имеют до 48 портов 10/100/1000 Мбит/с и по два порта Gigabit SFP и 10G SFP+: Коммутаторы серии D-Link SmartPro DGS-1510 предназначены для малого и среднего бизнеса

    20:0010

    Смартфон Samsung Galaxy S5 Zoom получит камеру разрешением 19 Мп: Замеченное в базе данных теста GFXBench устройство SM-C115 считается смартфоном Samsung Galaxy S5 Zoom

    16:0018

    Робот на процессоре ARM намерен побить рекорд сборки кубика Рубика на время (Обновлено: есть новый рекорд!): Попытка будет предпринята на выставке Big Bang Fair 2014

    13:5329

    Информация о миллионе предварительных заказов на смартфоны Nokia X оказалась уткой неточной: Говорить о миллионе устройств Nokia X, проданных по предварительным заказам, пока рано

    13:0715

    Слух: iPhone следующего поколения получит процессор A8 частотой 2,6 ГГц и дисплей «Ultra Retina»: Толщина iPhone 6, предположительно, составит 5,58 мм

    13:0537

    Смартфон Oppo Find 7 вновь позирует на живых фото: Oppo Find 7 будет представлен в двух модификациях

    12:401

    Смартфон Xiaomi Redmi Note получит экран размером 5,5 дюйма и восьмиядерный процессор: В Китае прием предварительных заказов на Xiaomi Redmi Note начнется утром 19 марта

    12:331

    Чехол ZeroChroma Vario-SC защищает заднюю и боковые поверхности планшета Apple iPad Air: Чехол ZeroChroma Vario-SC для планшета Apple iPad Air совместим с обложкой-подставкой Apple Smart Cover

    12:072

    Neato Robotics называет BotVac самым умным, мощным и стильным домашним роботом: Neato BotVac — робот-пылесос

    09:0033

    AUO и Innolux рассматривают возможность слияния: Разговоры о возможном объединении AUO и Innolux идут не первый год

    08:00

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