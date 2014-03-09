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    9 марта 2014

    Обновление iOS-приложения Облако Mail.Ru: Основные изменения коснулись внешнего вида: теперь интерфейс соответствует общему стилю iOS7.

    22:28

    Opera 20 для Windows улучшает панель закладок:

    22:223

    Женские и мужские слова в поиске — инфографика от Яндекса: Яндекс проанализировал поисковые запросы мужчин и женщин и выявил типично «женские» и типично «мужские» слова.

    20:56

    Приложение «Смотри+» работает во время Паралимпийских зимних игр: За время Олимпийских игр приложение скачало более 600 000 пользователей.

    20:52

    Пользователи мобильных приложений предпочитают Android-устройства — исследование Mail.ru: Mail.Ru Group проанализировала российский рынок мобильного Интернета.

    20:49

    Обновлен клиент Evernote для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    20:48

    Обновление официального ICQ–клиента для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    20:45

    Aleratec 1:10 USB 3.0 Copy Cruiser Mini позволяет быстро тиражировать информацию на флэш-накопителях: Aleratec 1:10 USB 3.0 Copy Cruiser Mini стоит $315

    13:5524

    Системная плата ASRock AM1B-M рассчитана на APU AMD в исполнении AM1: Оснащение платы ASRock AM1B-M включает два порта SATA 6 Гбит/с

    13:045

    Системная плата Gigabyte GA-6PXSVT с одним процессорным гнездом оснащена портом 10GbE: Оснащение Gigabyte GA-6PXSVT включает 10 портов SATA 6 Гбит/с и 4 порта SATA 3 Гбит/с

    09:0024

    Стало известно, во что обошлась Twitter покупка 900 патентов у IBM: Практика приобретения патентов с целью защиты своих интересов широко распространена в отрасли

    08:309

    Появились новые изображения смартфона Oppo Find 7: Анонс смартфона Oppo Find 7 назначен на 19 марта

    08:0013

    LG заняла третье место в мире по выручке от продаж смартфонов: Выручка LG от продаж смартфонов превысила 11 млрд долларов

    08:0070

    В Лондоне установили систему, регулирующую работу светофоров в зависимости от количества людей у перехода: Система London Pedestrian Countdown установлена на 550 переходах

    07:0015

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