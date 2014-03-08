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    8 марта 2014

    Аналитики считают маловероятной возможность появления в текущем году смартфонов с FireFox OS по цене $25: Сверхдешёвые смартфоны FireFox не могут появиться без операторских субсидий

    21:3233

    У Biostar готовы три материнские платы для процессоров платформы AMD AM1 (Kabini): Системные платы Biostar AM1MH, AM1MHP и AM1ML рассчитаны на APU AMD в исполнении FS1b

    16:458

    Начались продажи беспроводных маршрутизаторов Trendnet AC1900 (TEW-818DRU): Маршрутизатор беспроводной сети Trendnet AC1900 (TEW-818DRU) стоит $260

    14:594

    Модифицированный компанией Secusmart смартфон BlackBerry Z10 с защитой от прослушивания будет стоить 2000 евро: Secusmart GmbH выходит на рынок с защищёнными аппаратами BlackBerry

    14:3818

    Аналитики IDC прогнозируют на этот год замедление роста рынка и прекращение снижения средней цены продажи планшетов: Потребители теряют интерес к самым дешевым планшетам

    14:1313

    На следующей неделе ожидается анонс камеры и двух объективов системы Nikon 1: По предварительным данным, у камеры Nikon 1 V3 не будет оптического видоискателя

    13:4116

    Маршрутизатор I-O Data WN-AC733GR2 поддерживает Wi-Fi 802.11ac: Среди достоинств I-O Data WN-AC733GR2 производитель отмечает простоту настройки

    12:413

    Корпус для ПК SilentiumPC Aquarius X90 Pure Black рассчитан на системные платы типоразмера E-ATX и установку СВО: Корпус для ПК SilentiumPC Aquarius X90 стоит $99

    12:222

    3D-карта Asus ROG Ares III получит два GPU и 8 ГБ памяти: 3D-карта Asus ROG Ares III будет представлена на Computex 2014

    09:3011

    Bretford выпускает стул для пользователей планшетов : Установка подставки для планшета возможна слева или справа

    09:009

    Мобильная рабочая станция Dell Precision M2800 оценена в $1200: Мобильная станция Dell Precision M2800 располагает дисплеем HD диагональю 15,6 дюйма

    08:004

    Стекло Corning Gorilla Glass будет выпускаться в Южной Корее : Corning переносит выпуск продукции поближе к заказчикам

    08:0036

    Электронная книга PocketBook 640 (PocketBook Aqua) не боится ни воды, ни пыли, ни песка: Цена устройства PocketBook 640 на российском рынке составит 6990 рублей

    07:406

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