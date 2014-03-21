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    21 марта 2014

    Meizu готовит смартфон Blue Charm Note с дисплеем Full HD и восьмиядерной платформой : Смартфон Meizu Blue Charm Note будет стоить в пределах от 160 до 320 долларов

    21:135

    Семейство Asus Republic of Gamers пополнили 3D-карты Matrix R9 290X и GTX 780 Ti: В новых 3D-картах Asus используются системы охлаждения DirectCU II

    17:517

    С января 2013 года было продано 400 000 часов Pebble Watch: Pebble удалось продать почти пол миллиона своих часов

    17:5121

    Lenovo приобретёт у Unwired Planet пакет патентов на сумму 100 млн долларов: Lenovo приобретёт у Unwired Planet патенты, связанные с технологиями 3G и 4G

    16:372

    До конца марта увидит свет платформа Intel Glen Forest: В состав платформы Intel Glen Forest войдет чипсет Cave Creek и процессоры Core i5-4402EC, Core i7-4700EC и Core i7-4702EC

    16:054

    По подсчетам Gartner, рынок внешних хранилищ данных в четвертом квартале прошлого года вырос на 5%: Два производителя обогнали рынок по росту — EMC и HP

    15:34

    Белый дом рассматривает возможность использования смартфонов Samsung и LG вместо аппаратов BlackBerry: BlackBerry может потерять Белый дом

    14:2523

    Nokia может представить смартфоны Lumia 630 и Lumia 930 уже в начале апреля: Анонс новинок ожидается на мероприятии Microsoft Build 2014

    14:2512

    Toshiba представила обновленную линейку ноутбуков Satellite S: Мобильные компьютеры Toshiba Satellite S могут комплектоваться видеокартами линейки Radeon R7 260M

    13:305

    ChrisTV Online! v.10.00 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    12:404

    AnyBurn v.2.0- бесплатная утилита для записи дисков и осуществления других операций с ними: Бесплатная утилита для записи дисков и других операций с ними

    12:051

    TellSpec сотрудничает с Texas Instruments, чтобы использовать технологию DLP в первом бытовом сканере пищевых продуктов : Сканер TellSpec способен определить калорийность и состав пищи

    11:459

    Wise Program Uninstaller v.1.60 - бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений: Бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений

    11:30

    SeaMonkey v.2.25 - веб-браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, IRC-клиент и HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    10:55

    Toshiba Canvio Wireless Adapter наделяет внешний жесткий диск возможностью беспроводного подключения: В США продажи Toshiba Canvio Wireless Adapter уже начались по цене $80

    10:427

    Blender v.2.70 - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    10:20

    CPU-Z v.1.69 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о CPU: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    09:454

    Запущена программа тестирования устройств, которые претендуют на право носить логотип IPv6 Ready CE Router: Логотип IPv6 Ready CE Router служит своеобразным знаком качества оборудования

    09:305

    Исследователь Microsoft Research получил премию Тьюринга: Премия Тьюрринга – это Филдсовская медаль и Нобелевская премия в области информационных технологий

    09:102

    GainSpan анонсирует семейство наборов для разработчиков на однокристальной системе GS2000: Однокристальная система GS2000 поддерживает Wi-Fi и ZigBee

    09:00

    Microsoft представила DirectX 12 - новейшую версию графического API: Сегодня на ежегодной Конференции разработчиков игр (Game Developer Conference - GDC) в Сан-Франциско компания Microsoft представила DirectX 12

    08:3519

    Контроллеры USB 3.0 Alcor Micro AU87100 развивают скорость до 160 МБ/с: Серийные поставки AU87100 должны начаться во втором квартале

    08:303

    «Умные» часы Moto 360 смогут похвастаться защитой от воды и технологией Active Display: «Умные» часы Moto 360 будут заряжаться не при помощи кабеля Micro USB

    08:1020

    Symantec комментирует прекращение поддержки ОС Windows XP: Срок «жизни» Windows XP подходит к концу

    08:008

    У Seebright готова первая в отрасли платформа дополненной и виртуальной реальности с носимым дисплеем на базе смартфона: В состав платформы, созданной специалистами Seebright, входит беспроводной контроллер

    08:0016

    Компактный корпус Inter-Tech ITX E-D3 рассчитан на установку системных плат формата Mini-ITX: Компьютерный корпус Inter-Tech ITX E-D3 доступен для предзаказа по цене 30 евро

    07:402

    Компания AOC начинает продажу четырёх широкоформатных мониторов: Цены моделей AOC e2060Swda-TAA, AOC e2260Swda-TAA, AOC e2260Swdn-TAA и AOC e2460Sd-TAA не превышают 200 долларов

    06:357

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