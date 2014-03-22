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    22 марта 2014

    В миниатюрной камере со сменным объективом Samsung NX mini используется датчик формата 1 дюйм: Камера Samsung NX mini размерами 110 x 62 x 23 мм весит 196 г

    23:0170

    Начались продажи объективов Samyang 10mm 1:2.8 ED AS NCS CS: Объектив Samyang 10mm 1:2.8 ED AS NCS CS рассчитан на использование совместно с камерами формата APS-C

    14:536

    Смартфон Amazon, оснащенный шестью камерами, появится в продаже в следующем квартале: Основой смартфона Amazon будет однокристальная система Qualcomm Snapdragon MSM8974AC

    13:1719

    В беспроводных наушниках Pendulumic Stance S1 стилистика ретро соседствует с современными технологиями: Наушники Pendulumic Stance S1 представлены на мероприятии SoCal Head-Fi Meet

    12:199

    Nokia получила новый счет от индийских налоговиков — еще на 300 млн евро: Nokia обвинили в неуплате налогов за продукцию, якобы реализованную в Индии

    11:2520

    Смартфон Lenovo S898T составит конкуренцию Xiaomi Redmi Note: Lenovo S898T построен на платформе MediaTek MT6592M

    11:253

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