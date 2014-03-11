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    11 марта 2014

    На фабрике, получившей заказ на выпуск печатных плат для смартфонов Samsung Galaxy S5, произошел опустошительный пожар: Ущерб от пожара оценивают в 1 млрд долларов

    22:2815

    AsRock приготовила сразу четыре материнские платы со встроенными процессорами Intel Bay Trail: AsRock приготовила платы Q1900M, Q1900-ITX, Q1900DC-ITX и Q1800B-ITX

    21:197

    Gigabyte представила материнскую плату B85-Phoenix типоразмера Mini-ITX: Gigabyte B85-Phoenix оснащена слота Mini-PCIe 2.0 для установки адаптера беспроводной связи

    20:372

    MSI представила 3D-карту Radeon R9 280 Gaming: Видеокарта MSI Radeon R9 280 Gaming оснащается СО Twin Frozr IV

    20:092

    Sony представит новую зеркальную фотокамеру в мае, а Leica в апреле — «беззеркалку»: Sony выведет в свет модель Alpha A77 II, а Leica — Leica T type 701

    19:103

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.6.0.2360 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    13:501

    Pipo готовит к выпуску планшет T9 на платформе MediaTek MT6592: Наряду с восьмиядерным процессором Pipo T9 получил экран разрешением Full HD

    13:1512

    Deksi Network Inventory v.11.1 - утилита для мониторинга работы сетевых компьютеров и программ на них: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    13:15

    На системной плате Biostar J1800NH установлен процессор Intel Celeron J1800 с пассивным охлаждением: Оснащение платы Biostar J1800NH включает два порта SATA 3 Гбит/с

    12:5012

    SoftPerfect Network Scanner v.5.5.8 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    12:40

    Смартфон LG G3 будет водо- и пыленепроницаемым: LG G3, как и Samsung Galaxy S5, будет соответствовать стандарту защиты IP67

    12:1513

    Webroot SecureAnywhere AntiVirus v.8.0.4.66 - антивирусное решение для защиты ПК от вирусов: Антивирусное решение для защиты ПК от вирусов

    12:05

    Samsung приступает к серийному выпуску 20-нанометровых чипов памяти DDR3 плотностью 4 Гбит: На данный момент нормы 20 нм являются минимальными, освоенными в серийном производстве DRAM

    11:5611

    Process Monitor v.3.1 - бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows: Бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows

    11:30

    SRWare Iron v.33.0 - веб-браузер, основанный на исходном коде Chromium: Веб-браузер, основанный на исходном коде Chromium

    10:55

    CDBurnerXP v.4.5.3 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:20

    Samsung начнёт производство процессоров Apple A8 в следующем квартале : Samsung также будет производить SoC Apple A8

    10:10107

    Combined Community Codec Pack (CCCP) 2014.03.09 - небольшой сборник кодеков для просмотра видео: Небольшой сборник кодеков для просмотра видео

    09:45

    На CeBIT 2014 представлены мини-ПК Zotac Zbox EI750, EI730 и Zbox nano AQ02: В конфигурацию мини-ПК Zotac Zbox EI750 входит четырехъядерный процессор Intel Core i7 4770R

    09:2515

    Galaxy готовит видеокарту GeForce GTX 780 Ti HOF V20, ядро которой способно работать на частоте почти 1900 МГц: Galaxy готовит видеокарту GeForce GTX 780 Ti HOF V20, которая уже установила мировой рекорд

    09:106

    Pale Moon v.24.4.0 - оптимизированная версия веб-браузера FireFox: Оптимизированная версия веб-браузера FireFox

    09:101

    Google Web Designer v.1.0.4 Beta - программа для создания объявлений в формате HTML5, а также другого веб-контента: Программа для создания объявлений в формате HTML5, а также другого веб-контента

    08:35

    В беспроводных наушниках Sony MDR-ZX750BN используются 40-миллиметровые излучатели: Ассортимент Sony пополнился одиннадцатью моделями наушников, включая беспроводную модель MDR-ZX750BN

    08:307

    Электронная книга Amazon Kindle Paperwhite 3 может получить гибкий дисплей Mobius: Электронная книга Amazon Kindle Paperwhite 3 будет легче предшественниц

    08:159

    В московских школах появятся ИТ-классы: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Департаментом образования Москвы запускают совместный пилотный проект по профильной подготовке школьников в сфере информационных технологий

    08:002

    Системная плата ASRock AM1B-ITX рассчитана на APU AMD в исполнении AM1: К необычным элементам оснащения ASRock AM1B-ITX следует отнести разъем LPT

    08:0010

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