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    25 марта 2014

    Nvidia представила двухпроцессорную карту GeForce GTX Titan Z, получившую 5760 ядер CUDA и стоимость 3000 долларов: Видеокарта GeForce GTX Titan Z получила пару полноценных GPU GK110

    21:2030

    Intel заказывает у тайванских производителей сборку 16 млн ученических планшетов: В текущем году Intel рассчитывает отгрузить 60 млн процессоров для планшетов

    20:5411

    Представлен смартфон HTC One нового поколения: Новый смартфон HTC One получил пятидюймовый дисплей Full HD и платформу Snapdragon 801

    20:3729

    Juniper Research прогнозирует увеличение числа абонентов мобильной видеосвязи к 2018 году до 130 млн: Аналитики Juniper Research связывают рост числа абонентов мобильной видеосвязи с изменением модели бизнеса

    20:253

    Фото дня: «умные» часы LG G Watch: Часы LG G Watch могут получиться самыми компактными в классе

    18:5911

    Названа дата анонса смартфона OnePlus One: Ожидается, что смартфон OnePlus One будет стоить до $400

    18:39

    Подъем на рынке суперкомпьютеров в 2013 году сменился спадом, но в нижних сегментах наблюдается рост: Рынок суперкомпьютеров в 2013 году сократился на 7,2%

    18:164

    Sony не будет использовать платформу Android Wear: Смартфон Sony Xperia Z1 Compact продаётся на 20-25% лучше модели Xperia Z

    18:107

    Сегодня Nvidia расскажет о втором поколении архитектуры Maxwell: Nvidia на мероприятии GTC 2014 покажет новое поколение Maxwell и какой-то сюрприз

    17:3412

    Apple рассказала, как поступать пользователям, которые хотят вернуть деньги, потраченные детьми в программах для iOS: Запросы на возврат средств будут приниматься до 15 апреля будущего года

    16:1835

    Пост главы Mozilla занял Брендан Айк: Брендан Айк стал новым CEO Mozilla

    15:27

    Блок питания Corsair AX1500i мощностью 1500 Вт имеет сертификат 80 Plus Titanium: Появление Corsair AX1500i в продаже ожидается в этом году по цене $450

    15:2411

    Мобильный маршрутизатор TP-Link M5250 с поддержкой 3G рассчитан на одновременное подключение до 10 пользователей: Встроенный модем TP-Link M5250 поддерживает HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GRPS и GSM

    14:462

    Смартфон ZTE Nubia X6, оснащенный экраном диагональю 6,4 дюйма, официально представлен: В топовой модификации ZTE Nubia X6 используется SoC Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC

    14:2511

    В корпусе для внешнего накопителя Zalman ZM-WE450 нашлось место для модуля Wi-Fi и аккумулятора емкостью 5200 мАч: Габариты Zalman ZM-WE450 — 135 x 88 x 22,7 мм

    13:463

    Твердотельные накопители Team Group mSATA MP1 в режиме чтения развивают скорость до 530 МБ/с: Твердотельные накопители Team Group mSATA MP1 выпускаются объемом 64, 128 и 256 ГБ

    13:143

    Процессоры AMD Athlon 5150 и 5350 для платформы AM1 замечены в американской рознице: В настоящее время APU AMD Athlon 5150 и Athlon 5350 стоят около $50 и $60 соответственно

    12:5811

    Xinorbis v.6.1.0 - утилита для анализа содержимого жестких дисков: Утилита для анализа содержимого жестких дисков

    12:40

    MSI GP70 2PE Leopard и GP60 2PE Leopard — лэптопы, ориентированные на геймеров: В MSI GP70 2PE Leopard и GP60 2PE Leopard используется 3D-карта Nvidia GeForce 840M

    12:321

    В корпусе Inter-Tech ITX E-D5 Black помещается системная плата типоразмера microATX и четыре карты расширения: Размеры корпуса Inter-Tech ITX E-D5 Black равны 285 x 222 x 270 мм

    12:236

    Появился список процессоров Intel Xeon E3-1200 v3 на микроархитектуре Haswell Refresh: Список новинок серии Xeon E3-1200 v3 включает модели E3-1226 v3, E3-1231 v3, E3-1241 v3, E3-1246 v3, E3-1271 v3 и E3-1276 v3

    12:062

    WinLock v.6.14 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    12:05

    Планшетный компьютер Ramos i10 Pro, работающий под управлением ОС Windows 8.1 и Android 4.2.2, оценен в $430: Ramos i10 Pro оснащен четырехъядерным CPU Intel Atom Z3740D (Bay Trail-T)

    12:0110

    3D-карты Galaxy GTX 760 Mini, Galaxy GTX 750 Ti Mini и Galaxy GTX 750 Mini предназначены для малогабаритных систем: В Galaxy GTX 760 Mini используется GPU Nvidia GK104, в Galaxy GTX 750 Ti Mini и Galaxy GTX 750 Mini — Nvidia GM107

    11:504

    SUMo v.3.10.7 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    11:30

    Patch My PC v.2.4 - небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО: Небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО

    10:552

    Astra v.6.14 - программа для анализа конфигурации ПК под DOS: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:20

    Astra32 v.3.14 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    09:45

    «Лаборатория Касперского» получила патент на технологию оптимизации проверки сетевых данных : «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию повышения эффективности проверки сетевого трафика на наличие признаков киберугроз

    09:10

    Низкопрофильный процессорный охладитель Cryorig C1 ITX будет укомплектован 140-миллиметровым вентилятором XT140 : Конструкция системы охлаждения Cryorig C1 ITX включает алюминиевый радиатор и тепловые трубки

    09:0012

    В 2014 году Минкомсвязь откроет пять новых технопарков в регионах России: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует открыть пять новых технопарков в регионах России до конца 2014 года

    08:35

    Rambus и Nanya подписали лицензионное соглашение, отказавшись от всех взаимных претензий: Соглашение предусматривает технологическое сотрудничество Rambus и Nanya в будущем

    08:305

    Apple хочет избавиться от людей при производстве аккумуляторов: Ожидается, что другие производители последуют примеру Apple

    08:0051

    AMD объявила о полной поддержке нового DirectX 12 на Конференции разработчиков игр : Компания обеспечит полную совместимость DirectX 12 с архитектурой Graphics Core Next

    08:001

    Аналитики Digitimes Research не верят в скорый успех корпоративных планшетов Samsung с экранами размером 12,2 дюйма: Планшеты Samsung проигрывают ноутбукам по соотношению цены и возможностей

    00:0131

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