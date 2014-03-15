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    15 марта 2014

    Nvidia прекратит поддержку 3D-карт поколения DirectX 10: Грядущая версия драйверов GeForce Release 340 будет последней

    21:4421

    Индийский суд отклонил апелляцию Nokia по поводу передачи фабрики компании Microsoft: На фабрике в Ченнаи работает 8000 человек

    18:4110

    В 2013 году компания Bosch стала крупнейшим производителем на рынке MEMS, объем которого приблизился к 9 млрд долларов: Доход 20 основных поставщиков на рынке MEMS составляет 7 млрд долларов

    16:472

    Доля восьмиядерных смартфонов в общем объеме поставок в этом году расти не будет: Спрос на восьмиядерные смартфоны ограничен, как и предложение восьмиядерных процессоров

    15:3713

    Процессоры Intel Broadwell-E, выпускаемые по нормам 14 нм, можно будет ставить в системные платы для процессоров Haswell-E : Процессоры Broadwell-E будут совместимы с чипсетом Intel X99 Wellsburg

    15:1520

    Toshiba подает в суд на SK Hynix из-за того, что бывший сотрудник SanDisk передал SK Hynix технические секреты Toshiba: Компания SK Hynix является деловым партнером Toshiba

    14:532

    Евросоюз сделал обязательным использование единого зарядного устройства для всех сотовых телефонов : Большинство производителей уже использует разъем micro-USB, а у остальных есть время на переход

    12:23103

    Преемник смартфона с проектором Samsung Galaxy Beam получил металлический корпус: Смартфон Samsung SM-G3858 имеет встроенный проектор

    11:0512

    Intel пополнила ассортимент однокристальных систем Quark моделями X1010 и X1020D: SoC Intel Quark X1010 и X1020D практически не отличаются от X1000

    08:007

    Микросерверы на платформе ARM будут дешевле микросерверов Intel: AMD продолжит концентрировать усилия на x86-совместимых платформах, отводя для ARM начальный сегмент

    08:0017

    В Сети было замечено мобильное устройство LG D850, которое может оказаться смартфоном LG G3: Из размещённой информации известно, что модель LG D850 получит дисплей разрешением 2560 x 1440 пикселей

    07:402

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