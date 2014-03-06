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    6 марта 2014

    Acer готовит к выпуску трансформируемый Windows-планшет Aspire Switch 10: Экран Acer Aspire Switch 10 является съемным и поворотным

    21:4713

    Рынок рабочих станций в прошлом квартале продолжил расти: Пути ПК и рабочих станций разошлись

    17:1118

    Samsung готовит новое устройство семейства S Band под названием S-Circle: Samsung S-Circle является трекером активности

    16:4729

    MSI представила barebone-комплект Nightblade: Barebone-система Nightblade может приютить видеокарту длиной 290 мм

    16:1314

    В ноутбуке Asus Zenbook UX303 используется 3D-карта Nvidia GeForce GT 840M: Время автономной работы Asus Zenbook UX303 составит 9 часов

    15:409

    TSMC уже приступила к производству однокристальных систем Apple A8: TSMC начала массовое производство SoC Apple A8

    15:3043

    Через месяц AMD представит профессиональный ускоритель FirePro, основанный на GPU Hawaii: AMD готовит карту FirePro W на основе карты Radeon R9 290(X)

    15:088

    Адаптер Xfx Radeon R9 280 получил отличную систему охлаждения и хороший заводской разгон: Адаптер Xfx radeon R9 280 работает на частоте 1000 МГц

    14:363

    На долю устройств Samsung приходится более 50% мобильного трафика Северной Америки, генерируемого аппаратами с Android : Samsung генерирует 55,5% трафика в Северной Америке среди устройств Android

    14:1552

    В Сети появились подробности о восьмиядерной однокристальной платформе Huawei Kirin 920: В состав Huawei Kirin 920 войдет GPU

    13:482

    Asus готовит к выпуску тонкий лэптоп Zenbook NX500 с экраном разрешением 4К: Asus Zenbook NX500 сможет похвастать корпусом из алюминиевого сплава

    13:2023

    ASAP Utilities v.5.2.1 - надстройка для электронных таблиц Microsoft Excel: Надстройка для электронных таблиц Microsoft Excel, предназначенная для облегчения работы с программой и автоматизации

    13:153

    Networx v.5.3 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    12:40

    Новые сервисы Microsoft Dynamics CRM будут доступны пользователям во втором квартале 2014 года: Гибкое бизнес-решение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое можно использовать в виде облачного сервиса, устанавливать локально или сочетать обе модели, дополнено системой мониторинга Microsoft Social Listening и приложением Unified Servic

    12:05

    Skype для Outlook.com доступен пользователям всего мира: Возможность использовать видео и аудиозвонки Skype в веб-сервисе Microsoft Outlook.com стала общедоступной

    11:30

    Компания Samsung готова выпускать на заказ радиочастотные микросхемы для интернета вещей по 28-нанометровой технологии: К массовому выпуску продукции с использованием техпроцесса 28RF в компании Samsung планируют приступить в начале 2015 года

    11:194

    Trojan.Rbrute взламывает Wi-Fi-роутеры подбором паролей: Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали вредоносную программу Trojan.Rbrute, предназначенную для взлома паролей Wi-Fi-роутеров методом перебора (brute force)

    10:55

    EZ Trading Computers называет Nano-GT самым маленьким компьютером для трейдеров и оценивает его в $1799: В конфигурацию Nano-GT входит процессор Intel Core i7-4770S

    10:3518

    Госсектор лидирует по утечкам информации: Аналитический Центр InfoWatch представил ежегодное глобальное исследование утечек информации за 2013 год

    10:20

    Позиция РАЭК по решению о блокировке доступа к "Яндексу", "Википедии" и "Кинопоиску": Официальный комментарий от РАЭК

    09:453

    В отсеке Icy Dock TurboSwap MB171SP-B помещается накопитель типоразмера 3,5 дюйма и вентилятор для его охлаждения: Отсек Icy Dock TurboSwap MB171SP-B рассчитан на накопители с интерфейсом SATA

    09:45

    Компания Falcongaze провела глобальное обновление системы SecureTower: Falcongaze завершила масштабное обновление продукта для защиты бизнеса от внутренних угроз

    09:10

    У ECS готов планшет TA80TA1 на платформе Intel Atom Z3735E: Планшет ECS TA80TA1 получил SoC Intel Atom Z3735E Bay Trail-T

    09:004

    Основная часть объема российского цифрового контента приходится уже не первый год на игры: Итоги первой конференции Digital Goods 2014

    08:35

    Стало известно, кто выпускает датчики изображения Foveon X3 Quattro для камер Sigma dp Quattro: Объявлено о начале серийного выпуска датчиков изображения Foveon X3 Quattro

    08:30

    Autodesk завершает приобретение Delcam: Включение ведущего производителя CAM ПО в портфель Autodesk ускорит выпуск технологий для прогрессивного машиностроения

    08:00

    64-разрядная платформа Tegra K1 с парой процессорных ядер на частоте 3 ГГц набирает почти 44 000 баллов в AnTuTu: SoC Tegra K1 способна набрать 43 617 баллов в AnTuTu

    08:0025

    Флэш-накопитель Kingston DataTraveler microDuo оснащен двумя разъемами USB: Накопители DataTraveler microDuo предложены объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ

    08:00100

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