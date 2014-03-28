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    28 марта 2014

    Смартфон Lumigon T2 HD стоит 750 евро: Смартфон Lumigon T2 HD нацелен на бюджетный сегмент люксовых аппаратов

    21:4423

    Toshiba и Samsung Electronics избавляются от СП по выпуску оптических приводов: После выполнения условий соглашения TSST-K продолжит работу как прежде с сохранением нынешнего персонала

    21:3610

    Sony CP-W5 совмещает в себе портативный аккумулятор и беспроводную зарядную станцию: Sony CP-W5 представляет собой внешний аккумулятор и беспроводную зарядку

    21:102

    Apple патентует технологию нанесения олеофобного покрытия на сапфировое стекло: Apple решила проблему нанесения олефобного покрытия на сапфировое стекло

    20:4659

    GTC 2014 глазами нашего корреспондента: суперкомпьютер Jetson TK1 в военной технике: Компания GE Works предлагает использовать Jetson TK1 в военной технике

    20:171

    GTC 2014 глазами нашего корреспондента: технологии визуализации — часть четвертая (анимация): Pixar очень тепло отзывается о применении решений Nvidia в своей работе

    20:05

    GTC 2014 глазами нашего корреспондента: платформа Nvidia Tegra K1 в автомобилях: Nvidia позиционирует свою SoC Tegra K1 для автомобильной индустрии

    20:04

    GTC 2014 глазами нашего корреспондента: технологии визуализации — часть третья (мотоциклы): Компания Carducci использует приложения CAD/CAE в процессе всей разработки

    19:27

    GTC 2014 глазами нашего корреспондента: мобильный суперкомпьютер для встраиваемых систем Jetson TK1: Jetson TK1 на GTC 2014

    19:063

    Японские и корейские производители увеличивают ODM-заказы на выпуск планшетов с экранами размером 8-10 дюймов и ОС Windows: Во всем мире по итогам прошлого года планшеты с ОС, разработанной Microsoft, заняли 2% рынка

    18:076

    Мини-ПК ECS Liva основан на платформе Bay Trail и оценён всего в $200: Мини-ПК ECS Liva располагает и оперативной памятью и накопителем, будучи оценён в $200

    17:429

    Поставщики HDD продвигают сверхтонкие модели: Компании Western Digital и Seagate представили жесткие диски толщиной 5 мм еще в прошлом году

    16:3915

    TCL Meme Da — еще один бюджетный смартфон на базе восьмиядерного процессора MediaTek: TCL Meme Da оценен всего в $125

    16:156

    Microsoft рассчитывает в этом году на отгрузку 25 млн планшетов с ОС Windows: Для достижения цели Microsoft предлагает субсидии производителям

    15:2118

    GTC 2014 глазами нашего корреспондента: технологии визуализации — часть вторая: Примеры одной и той же модели спортивного автомобиля Honda

    14:5011

    GTC 2014 глазами нашего корреспондента: технологии визуализации — часть первая: Компания Nvidia продолжает помогать компаниям, занимающимся визуализацией различной информации

    14:466

    Xiaomi продала 100 тыс смартфонов Redmi Note за 34 минуты: Первая партия смартфонов Xiaomi Redmi Note была реализована менее чем через 10 дней с момента анонса смартфона

    13:2413

    7-дюймовый планшет Acer Iconia One 7 на платформе WonderMedia прошел тестирование FCC: Acer Iconia One 7 базируется на SoC WonderMedia WM8880

    12:353

    WD My Passport Pro — первый портативный двухдисковый накопитель с питанием по шине Thunderbolt: Объем накопителей WD My Passport Pro достигает 4 ТБ

    11:5810

    Razer выпускает мышь и коврик для поклонников игры World of Tanks: Коврик World of Tanks Razer Goliathus имеет резиновую основу и рабочую поверхность из текстиля

    11:449

    Новая версия мобильного Twitter для Android : В ней улучшена работа приложения при загрузке фотографий и обмене ими с другими пользователями.

    11:291

    EF Process Manager v.6.50 - утилита для управления ОС Windows: Утилита для управления ОС Windows

    10:55

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.14.1.9 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    10:20

    EditPlus v.3.70 - удобный текстовый редактор: Удобный текстовый редактор

    09:45

    В серии ковриков QPAD|UC и QPAD|FX вошли модели размерами до 900 х 420 мм: Шведская компания QPAD возвратилась к истокам и выпустила игровые коврики серий QPAD|UC и QPAD|FX

    09:306

    doPDF v.7.3.398 - бесплатный конвертер PDF-файлов: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    09:10

    Механическая Клавиатура Das Keyboard 4 оснащена регулятором громкости: Клавиатура Das Keyboard 4 предложена в версиях Professional и Ultimate

    09:0022

    IDC: в 2014 году потери российских компаний от использования нелицензионного ПО составят $20 млрд: Компания IDC представила результаты новых исследований о ключевых рисках использования пиратского ПО и размерах потерь российского бизнеса.

    08:3510

    Управление умной лампочкой Samsung Smart Bulb осуществляется по интерфейсу Bluetooth: Срок службы Samsung Smart Bulb заявлен на уровне 15 000 часов

    08:3026

    «Лаборатория Касперского» запускает интерактивную карту киберугроз: «Лаборатория Касперского» запустила онлайн-сервис, который наглядно демонстрирует происходящие в режиме реального времени инциденты кибербезопасности во всем мире

    08:00

    Компьютерный корпус Corsair Obsidian 450D вмещает системные платы типоразмера E-ATX: Цена корпуса Corsair Obsidian 450D — $120

    08:007

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