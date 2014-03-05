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    5 марта 2014

    Ускоритель Club3D Radeon R9 280 royalKing получил систему охлаждения с двумя вентиляторами : Ускоритель Club3D Radeon R9 280 royalKing работает на повышенных частотах

    22:252

    iXBT.com объявляет победителя розыгрыша среди подписчиков канала Filmdepo на Youtube : Приз предоставлен сайтом iXBT.com

    19:565

    Планшетофон Vifocal V8800, внешне напоминающий Samsung Galaxy Note 3, оценен в 170 долл.: Производитель называет устройство Vifocal V8800 самым дешёвым планшетофоном с восьмиядерным процессором

    19:2522

    Leadtek выпускает 3D-карты GTX 750 Ti и GTX 750, анонсирует разогнанные модели с охладителями собственной разработки: В конфигурацию GTX 750 Ti входит 640 ядер CUDA

    18:281

    В IDC полагают, что в этом году рынок ПК сократится на 6,1% и продолжит сокращаться в ближайшие годы, но медленно: Некоторое оживление спроса на ПК в минувшем квартале эксперты IDC считают кратковременным

    17:2912

    Монитор iiyama ProLite T2452MTS-3 поддерживает сенсорный ввод: В мониторе iiyama ProLite T2452MTS-3 используется панель размером 23,6 дюйма по диагонали

    16:488

    Представлены внутриканальные наушники Pioneer DJE-2000 и Pioneer DJE-1500: В России наушники Pioneer DJE-2000 и Pioneer DJE-1500 появятся в продаже в апреле по цене 14990 и 7490 рублей соответственно

    16:227

    В этом году Apple прекратит выпуск 13-дюймовых ноутбуков MacBook Pro: Intel планирует выпуск второго поколения ультрабуков

    16:0527

    Твердотельные накопители OCZ Z-Drive 4500 объемом до 3,2 ТБ развивают скорость чтения до 2900 МБ/с: К достоинствам Z-Drive 4500 относится сохранение целостности данных при аварийном отключении питания

    15:3115

    Корпус для ПК Sharkoon BD28 рассчитан на системные платы типоразмера ATX: Корпус Sharkoon BD28 выпускается в четырех вариантах цветового оформления

    15:102

    Начались продажи камеры среднего формата Hasselblad H5D-50c с датчиком изображения типа CMOS: Камера Hasselblad H5D-50c стоит 20 900 евро

    13:1519

    Facebook намерена приобрести производителя стратосферных спутников Titan Aerospace: Facebook в рамках проекта Internet.org собирается произвести 11 000 БПЛА

    12:0016

    Ускоритель PowerColor Radeon R9 280 получил систему охлаждения TurboDuo: Ускоритель PowerColor TurboDuo R9 280 OC работает на частоте 855 МГц

    11:00

    Pdf995 v.14.1 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    10:551

    BatteryCare v.0.9.16 - утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках: Утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках

    10:20

    Apple использовала платформу QNX при разработке CarPlay: Apple CarPlay основывается на QNX

    10:0021

    Kaspersky XoristDecryptor v.2.3.27.0 - утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist: Утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist

    09:45

    Персональное облачное хранилище WD My Cloud EX2 располагает двумя отсеками для накопителей : В линейке WD My Cloud EX2 представлены модели с различным объемом дискового пространства

    09:308

    «Лаборатория Касперского» патентует технологию работы приложения в кластере: «Лаборатория Касперского» запатентовала способ организации бесперебойной работы приложений в распределенных компьютерных системах

    09:10

    Xiaomi готовит планшет HM 1AC, оснащённый дисплеем диагональю 9,2 дюйма и платформой Snapdragon 400: Планшет Xiaomi HM 1AC получил дисплей разрешением 1280 х 720 точек

    09:001

    Зафиксирована массированная атака на пользователей Android в Facebook: Киберпреступники рекламируют возможность чтения чужих чатов в WhatsApp или предлагают способы скрытия статуса в данном приложении. Пользователям предлагается скачать приложения (на самом деле – трояны) из поддельной версии Google Play. Фактически это обма

    08:351

    Высота низкопрофильного процессорного охладителя Reeven Steropes RC-1206 равна 60 мм: Данных о цене процессорного охладителя Reeven Steropes RC-1206 пока нет

    08:306

    Asus представила сразу два новых адаптера Radeon R9 280 с системой охлаждения DirectCU II: Видеокарта Asus R9280-DC2T-3GD5 работает на частотах 980 и 5200 МГц для ядра и памяти

    08:00

    Процессор, установленный на плате Asus J1800I-C, имеет пассивное охлаждение: В оснащение платы Asus J1800I-C входят разъемы для двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR3

    08:0017

    VSDC Бесплатный Видео Редактор 2.0: профессиональные эффекты для создания любительских видеороликов: Флэш-Интегро выпустила VSDC Free Video Editor 2.0

    08:001

    Первые мини-ПК Gigabyte Brix с процессорами AMD поступили в продажу: Цена мини-ПК Gigabyte Brix стартует с отметки 260 долл

    07:409

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