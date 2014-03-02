  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 марта 2014

    Послегарантийные онлайн-консультации в службе поддержки Apple станут платными: Стоимость единоразовой послегарантийной онлайн-консультации в службе AppleCare составит $19

    22:4253

    Компания Karbonn планирует выпустить смартфон, работающий с двумя ОС: Android и Windows Phone: Karbonn в июне выпустит смартфон, работающий под управлением двух операционных систем

    21:5714

    Российские ученые предложили новый метод компьютерного поиска препаратов против старения и возраст-зависимых заболеваний: Компьютерная модель, созданная группой ученых биогеронтологов, генетиков и биоматематиков, крайне востребована на фармацевтическом рынке

    21:3023

    Imagination Technologies представила новый GPU PowerVR GX6650, превосходящий, по словам компании, GPU Tegra K1: GPU PowerVR GX6650 располагает 192 потоковыми процессорами

    18:0147

    Fujitsu, NEC и NTT DoCoMo ликвидируют совместное предприятие Access Network Technology: Access Network Technology не смогла занять значительную долю рынка и будет расформирована

    17:202

    Lenovo разрабатывает новую линейку смартфонов Special Edition при содействии Эштона Кутчера: Эштон Кутчер стал инжереном и лицом компании Lenovo

    17:0411

    Следующий хромобук Samsung будет «обшит кожей» по примеру Galaxy Note 3: Samsung делает ставку на мобильные компьютеры с Chrome OS

    14:0582

    Микросхема Toshiba TC35667FTG позволяет наделить «умные» устройства поддержкой Bluetooth Low Energy: В состав Toshiba TC35667FTG входит процессор ARM

    13:542

    Системные платы Foxconn A55MP, A55MP-D, A75MP и A75MP-D предназначены для сборки домашних и офисных ПК: Основой системных плат Foxconn A55MP, A55MP-D, A75MP и A75MP-D служат чипсеты AMD A55 и AMD A75

    12:483

    Линейку 3D-карт EVGA GeForce GTX 750 пополнили две модели с 2 ГБ памяти: В конфигурацию EVGA GeForce GTX 750 Superclocked 2GB и EVGA GeForce GTX 750 2GB входит 512 ядер CUDA

    12:35

    Модули Avexir Blitz Red Dragon 1.1 украшены изображением дракона и светодиодной подсветкой: В серию Avexir Blitz Red Dragon 1.1 вошли модули памяти DDR3, работающие на частотах от 1600 до 3200 МГц

    12:188

    Компания Archos к концу лета выпустит «умные» часы с сенсорным дисплеем E Ink : Компания Archos планирует выпустить «умные» часы с дисплеем E Ink, которые основаны на устройстве Sonostar Smartwatch

    07:4010

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018